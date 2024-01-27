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Советская Прибалтика в фотографиях

Советская Прибалтика в фотографиях

Автор:
27 января 2024 21:54
Метки: СССР   история   фото   
861
50

Просто фотографии.

Все подписи от авторов фото.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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37  комментариев
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1k
Парень из Прибалтики 2 часа назад
Жизнь вообще забавная штука... У нас в Латвии, а я латыш и гражданин Латвии, половина населения боготворит СССР, а другая его ненавидит... Тут есть проблема в том, что за последние 30-ть лет кое-кому очень жёстко мозги подпортили и стадное чувство рабского угодничества по отношению к новому (заокеанскому) хозяину всё вымарывает и вычёркивает...
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1k
surgy 46 минут назад
Если пару лет назад секс-туром было съездить в хохляндию, то вангую, что в ближайшие десятилетия это направление перейдет к Прибалтам!
Могу пояснить: бабы в Прибалтике видные, любвеобильные… а уровень жизни там уже ниже или равен уровню жизни в России, и продолжает падать.
Вот и придется прибалтам мириться с такой древней профессией их жён и дочерей) хотя не мириться- гордиться
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8k
evenSeven 49 минут назад
Какую, все-таки, страну просрали...
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31k
Юрьевич 50 минут назад
Из всех представленных здесь заводов, которые понастроили оккупанты из СССР теперь ни один не работает и многие просто уже не существуют.
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31k
Юрьевич 52 минуты назад
Автор содрал полность все фотки из dzen статьи "Почему Прибалтика так хорошо жила в советское время (ФОТО)" от 16 июня 2020. https://dzen.ru/a/XudynWn-iVzLqmjzhttps://dzen.ru/a/XudynWn-iVzLqmjz
Даже не сослался на источник...
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8k
Allmaster Час назад
Что теперь осталось от этих фотографий?
Интересно услышать жителей прибалтики...
Только честно.
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Замучили уже этой Ригой.
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25k
SolomonA 2 часа назад
Все прямо такие угнетенные... (Сарказм, если что..)
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414
Александр Б. SolomonA 2 часа назад
Когда вы своего ублюдка Ельцина вытащили и активно дрочили на него - вам ничего не мешало? Ты какую муйню вообще несёшь???
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91k
Доктор Джонс 2 часа назад
Советская Прибалтика была витриной СССР, а стала глухими задворками Евросоюза...
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Юганск

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