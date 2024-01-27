Советская Прибалтика в фотографиях

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Просто фотографии.
Все подписи от авторов фото.
Интересного вам просмотра!
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10.
Горожане во время отдыха на берегу моря в Паланге, 1986 г. Альгирдас Сабаляускас, Кястутис Янкаускас
18.
Группа конструкторов Рижского Автобусной Фабрики (РАФ), участвовавших в создании машин для Олимпиады-80. В. Богатырев
22.
Каунасский завод искусственного волокна имени 50- летия Октября, 1977 г. Борис Кавашкин, Альгис Паленис
32.
Ансамбль народного танца и песни Вильнюсского государственного университета, 1974 г. Т. Жебраускас, Виктор Садчиков
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Могу пояснить: бабы в Прибалтике видные, любвеобильные… а уровень жизни там уже ниже или равен уровню жизни в России, и продолжает падать.
Вот и придется прибалтам мириться с такой древней профессией их жён и дочерей) хотя не мириться- гордиться
xaxaxaxxaxa
Даже не сослался на источник...
Интересно услышать жителей прибалтики...
Только честно.
С заводами все сложилось немного хуже...
я живу в Эстонии , бывал в нескольких странах евросоюза - жизнь Эстонии куда лучше чем в странах бывшего СВД.
Рашка сосет, по уровню жизни в Эстонии, на среднестатистического жителя, просто сосет.
с заглотом.