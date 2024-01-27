Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
5.
Пассажирский самолет бройлер 747. 1998 год
16.
Як-38 возле пруда у кинотеатра Марс на праздновании 300-летия Российскому флоту. Алтуфьевское шоссе. Москва, 1996 год.
17.
Лада Волкова, Владимир Винокур, Лариса Долина, Маша Распутина, Лев Лещенко и рослый Евгений Болдин с мобильным телефоном, 1994 год
20.
Нижний Новгород, главная проходная автозавода "ГАЗ". Первая Газель покидает конвейер, 21 июля 1994 года
27.
Спустя 27 лет.
33.
Алексей Рыбников, Марк Захаров, Андрей Вознесенский и Николай Караченцов . Москва. 2001 год
Источник:
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и на 18-ой что-то непонятное, не очень похоже на домодедово.
где набрали фотографий? хочу проверить.
Крайне неразумно кстати.
Пройдя чуток по краснопрудной есть несколько магазинов, где можно было затариться в дорогу проверенной казенкой
Садиться в "Арктику" без допига, ну скажем так было не разумно
Привет Защитникам Заполярья!
Там-то понятно. Снимали всё в павильоне, все дела, а тут-то в чём дело?