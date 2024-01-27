FISHKINET
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Семизначный гонорар Тома Холланда от Marvel по ошибке чуть не достался Тому...Холландеру Семизначный гонорар Тома Холланда от Marvel по ошибке чуть не... "Я попала в такой замес": в Дагестане волонтёр спасла белоруса из рабства, но в полиции заявляют, что такого не может быть "Я попала в такой замес": в Дагестане волонтёр спасла белоруса из... В NASA простились с марсианским вертолетом Ingenuity В NASA простились с марсианским вертолетом Ingenuity Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную... "Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем "Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока... Старый холодильник, который даст фору современным моделям Старый холодильник, который даст фору современным моделям Настоящий хозяин: попугай, который овладел гаджетами умного дома Настоящий хозяин: попугай, который овладел гаджетами умного дома 19 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах" 19 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах" 27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного освобождения... Пронзительная красота природы Романа Божкова Пронзительная красота природы Романа Божкова Моргенштерну* все же запретили въезд в Дубай Моргенштерну* все же запретили въезд в Дубай Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его проделки в соцсетях Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям,... МВД предлагает сурово наказывать хитрых водителей МВД предлагает сурово наказывать хитрых водителей Как изменились 15 актёров культового сериала «Спасатели Малибу» Как изменились 15 актёров культового сериала «Спасатели Малибу» Случилась несправедливость: котик победил человека в забеге, но остался без выигрыша Случилась несправедливость: котик победил человека в забеге, но... Полицейский доставил еду вместо курьера, которого он арестовал Полицейский доставил еду вместо курьера, которого он арестовал Девушка показала, как она обустроила свою квартиру 1х4 Девушка показала, как она обустроила свою квартиру 1х4 "Пытался задерживать дыхание и вырывался": в США провели первую казнь преступника с использованием азота "Пытался задерживать дыхание и вырывался": в США провели первую...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
27 января 2024 21:31
Метки: Россия   СССР   история   фото   
847
39

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
schmubu 2 часа назад
на 10-ой - это не пр. Мира.
и на 18-ой что-то непонятное, не очень похоже на домодедово.
где набрали фотографий? хочу проверить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Taras Kozalupko 15 минут назад
Не "ценитель употребления алкоголя", а пассажир с Ленинградского вокзала берет бутылочку в дорогу у тетки барыжащей алкашкой на выходе из метро.
Крайне неразумно кстати.
Пройдя чуток по краснопрудной есть несколько магазинов, где можно было затариться в дорогу проверенной казенкой

Садиться в "Арктику" без допига, ну скажем так было не разумно


Привет Защитникам Заполярья!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
babuby Час назад
19. Так, господа космические эксперты. Теперь давайте обсудим почему флаг на станции Мир, развевается как америкосовский флаг на Луне.
Там-то понятно. Снимали всё в павильоне, все дела, а тут-то в чём дело?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1077130



Другие посты автора
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#люди#Разное#ДТП#позитив#Автовсячина#Мемы#подборка
#животные#автомобили#в мире#забавно#аварии#интересно#США#история#шоу бизнес#природа
#Юмор#машина#полиция#факты#интересное#милота#авто аварии#вор#улыбнуло#кот
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Кто приучил нас носить тапочки Кто приучил нас носить тапочки При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться