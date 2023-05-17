Почему в СССР поменяли цвета светофора местами

В начале 1930-х годов в СССР, когда в стране впервые появились светофоры, красный сигнал был расположен внизу. Однако, со временем, иллюстрации с изображением светофора пришлось изменить.
Немного истории.
Необходимость в светофорах возникла в 19 веке с появлением автомобилей, соседствующих с традиционными конными повозками. Первый светофор был установлен на улицах Лондона в 1686 году, а в СССР он появился только спустя 62 года на одной из центральных улиц Ленинграда. В то время светофор имел отличный от сегодняшнего вид, и красный сигнал был расположен в другом месте.
В 1935 году Сергей Михалков опубликовал книгу о дяде Стёпе, иллюстрированную Каневским, где можно увидеть светофор в исходном его виде. Так было до 1959 года, когда цвета были поменяны местами, и в книге пришлось внести корректировки.
До Второй мировой войны существовали две основные системы дорожных знаков: американская и европейская. В первой системе преобладали надписи, во второй же, основанной на Конвенции 1931 года, знаки были представлены наоборот. После войны было принято решение о создании единой системы для всего мира.
В 1949 году на международной конференции ООН в Женеве была принята Конвенция о дорожном движении, а также подписан Протокол о дорожных знаках и сигналах. Именно в этих документах были установлены цвета светофора, как мы их знаем сегодня. Конвенцию подписали шестнадцать стран. Через десять лет после конференции к ней примкнула и СССР.
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Офигеть аж в 1686 году, может всё же в 1868ом... чот как то рановато светофору для 17 века :)
История 10 декабря 1868 года был установлен первый светофор в Лондоне возле здания Британского парламента. Его изобретатель Джон Пик Найт был специалистом по железнодорожным семафорам.
Лайков захотелось?