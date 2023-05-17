Почему в СССР поменяли цвета светофора местами

В 1949 году на международной конференции ООН в Женеве была принята Конвенция о дорожном движении, а также подписан Протокол о дорожных знаках и сигналах. Именно в этих документах были установлены цвета светофора, как мы их знаем сегодня. Конвенцию подписали шестнадцать стран. Через десять лет после конференции к ней примкнула и СССР.