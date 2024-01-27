"Пытался задерживать дыхание и вырываться": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

Комиссар департамента исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм завил, что азот поступал в организм Кеннета Смита около 15 минут. Он пытался задерживать дыхание и вырваться с кушетки, к которой был привязан, но вскоре у него началась агония.В общем и целом казнь длилась около 30 минут.





Ранее адвокаты Кеннета Смита заявляли, что метод отличается жестокостью , а власти штата используют Смита как «испытуемого». Попытка опротестовать меру в Верховном суде Штатов закончилась неудачей. Теперь, похоже, этот вид казни может стать одним из основных - по крайней мере, в тех трёх штатах США, где он закреплен законодательно: Алабама, Миссисипи и Оклахоме ( в двух последних штатах метод пока ни разу его не применяли).





Адвокаты Смита намереваются добиваться отказа штата Алабама от умерщвления азотом. “Штат пообещал миру самый гуманный метод казни, известный человеку. Вместо этого мистер Смит корчился и бился перед смертью. Больше никаких казней этим методом проводиться не должно, пока события этого вечера не будут рассмотрены независимым органом ”, - говорится в заявлении помощника федерального защитника Джона Паломби.





А губернатор Алабамы. Кей Айви заявила, что казнь была справедливой за заказное убийство 45-летней Элизабет Сеннет, совершённое т в 1988 году. “Спустя 30 лет мистер Смит ответил за свои ужасные преступления. Я молюсь, чтобы семья Элизабет Сеннетт обрела покой после всех этих лет", - говорится в заявлении Айви.