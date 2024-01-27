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"Пытался задерживать дыхание и вырываться": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

"Пытался задерживать дыхание и вырываться": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

Автор:
27 января 2024 09:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   алабама   высшая мера наказания   казнь   преступление и наказание   преступник   удушение азотом   
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Духовный наставник осуждённого, который присутствовал при экзекуции, заявил, что это была самая ужасная вещь, которую он когда-либо видел.

58-летний Кеннет Смит был приговорён к высшей мере наказания за убийство жены пастора в 1988 г. Два года назад его уже пытались казнить, но что-то пошло не так (не смогли найти вену для смертельной инъекции) и приговор отложили. А недавно появилась информация, что Смиту предстоит стать в своём роде первопроходцем - на преступнике решили испробовать новый вид казни.


Суть метода такова: осуждённый вдыхает воздух, который постепенно замещается на чистый азот. В результате человек теряет сознание и погибает.


В теории всё было гладко, но на практике оказалось, что смерть наступает не слишком быстро, агония ужасна. А уж что ощущает при этом тот, кого пытаются лишить жизни, и вовсе доподлинно неизвестно. Но со стороны казнь не выглядит гуманной, вопреки заверениям сторонников этого метода. По крайней мере, так считает духовный наставник Смита, которому довелось присутствовать на казни 26 января. Джефф Худ подтвердил, что вопреки прогнозам генпрокурора, который обещал, что во время этой казни осуждённый через несколько секунд потеряет сознание, а затем через несколько минут умрёт, ничего подобного не произошло. “Мы не видели, чтобы кто-то потерял сознание за 30 секунд. То, что мы видели, было минутами борьбы человека за свою жизнь”, - сказал Худ, присутствовавший на казни.


А вот генпрокурор Алабамы Стив Маршалл напротив считает, что этот новый метод реально эффективен и гуманен, а прогнозы активистов СМИ и протестующих были "спекулятивными".


Он сообщил, что осужденный за убийство американец пытался задерживать дыхание и вырывался во время казни. Видимо, если бы не эти инстинктивные действия борьбы за жизнь, всё прошло бы более гладко.


Комиссар департамента исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм завил, что азот поступал в организм Кеннета Смита около 15 минут. Он пытался задерживать дыхание и вырваться с кушетки, к которой был привязан, но вскоре у него началась агония.В общем и целом казнь длилась около 30 минут.


Ранее адвокаты Кеннета Смита заявляли, что метод отличается жестокостью , а власти штата используют Смита как «испытуемого». Попытка опротестовать меру в Верховном суде Штатов закончилась неудачей. Теперь, похоже, этот вид казни может стать одним из основных - по крайней мере, в тех трёх штатах США, где он закреплен законодательно: Алабама, Миссисипи и Оклахоме ( в двух последних штатах метод пока ни разу его не применяли).


Адвокаты Смита намереваются добиваться отказа штата Алабама от умерщвления азотом. “Штат пообещал миру самый гуманный метод казни, известный человеку. Вместо этого мистер Смит корчился и бился перед смертью. Больше никаких казней этим методом проводиться не должно, пока события этого вечера не будут рассмотрены независимым органом ”, - говорится в заявлении помощника федерального защитника Джона Паломби.


А губернатор Алабамы. Кей Айви заявила, что казнь была справедливой за заказное убийство 45-летней Элизабет Сеннет, совершённое т в 1988 году. “Спустя 30 лет мистер Смит ответил за свои ужасные преступления. Я молюсь, чтобы семья Элизабет Сеннетт обрела покой после всех этих лет", - говорится в заявлении Айви.

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Метки: Видео   алабама   высшая мера наказания   казнь   преступление и наказание   преступник   удушение азотом   
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21  комментарий
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14k
котегRUS Час назад
американцы - хуже фашистов...
вернее - они и есть родители фашистов..
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17k
Kucher 4 минуты назад
В 1988 ему было 22. Он дожил до 58. А его жертва нет. Не дожила.
Так что его жалеть то? Но с другой стороны - пуля в затылок, куда как гуманнее.
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8k
Фон Шниппельблох 18 минут назад
Ещё немного и у них появится ExecutionTV
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Блин, ролики ИГИЛ или мексиканских наркокартелей пускай посмотрят, а потом рассуждают о жестокости. А то какого-то душегуба газом безвкусным усыпили и переживают, что это - жестоко.
Ну блин, давайте тогда выбор приговорённым. Либо так, либо на растерзание львам. Посмотрим что они выберут то.

Хотя лично я бы (добрый и благодушный человек) казнил бы иначе.. Приговаривают человека к смерти с исполнением приговора в 10 лет, садят на постоянку в одиночные специальные камеры герметичные и однажды ночью, уже пускают этот азот в камеру, от чего осужденный просто не просыпается, а умирает во сне.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Страна победившей демократии, и казни интересные.
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17k
ss 39 минут назад
Вообще-то подобную казнь можно назвать медленным удушением. Дебилы, плохо учившиеся в школе очевидно не догадываются, что азот занимает 4/5 состава атмосферы. То есть мы можем его вдыхать без вреда для себя. Но он для дыхания бесполезен. Нужен кислород. И заменяя атмосферу на чисто азотную, мы просто медленно душим человека. Думать, что при таком способе умерщвления потеря сознания наступить через несколько секунд может только полный идиот.

Однако некоторые животные, типа этого борова, этого достойны.
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20k
Дмитрий 39 минут назад
А что, просто расстрелять никак нельзя?
Идиоты. Скоро на кострах сжигать начнут заживо, лишь бы публика была довольна.
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8k
Сергей 48 минут назад
Мое мнение. Если хотите гуманную казнь - дайте человеку наркоз. А потом делайте с ним что хотите. А то выдумывают всякую хрень.
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17k
Марина 50 минут назад
Молодцы американцы.
Только зачем они 30 лет кормили этого дармоеда?
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5k
Горожанин Час назад
Эти психически больные люди считают себя лидерами демократического либерального мира.
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135k
parallax Час назад
Сердобольность и миллоердие в отношении к убийцам, это какое-то извращение.
Их вобще перед казнью надо отдавать еа эксперименты по тестированию медикаментов. С парщивой овцы, хоть шерсти клок.
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9k
krivsan Час назад
они б,,ть с этими редкими приговорами к смерти,как будто эксперименты проводят как фашисты,с "циклоном"
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