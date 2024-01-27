"Пытался задерживать дыхание и вырываться": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

Духовный наставник осуждённого, который присутствовал при экзекуции, заявил, что это была самая ужасная вещь, которую он когда-либо видел.
58-летний Кеннет Смит был приговорён к высшей мере наказания за убийство жены пастора в 1988 г. Два года назад его уже пытались казнить, но что-то пошло не так (не смогли найти вену для смертельной инъекции) и приговор отложили. А недавно появилась информация, что Смиту предстоит стать в своём роде первопроходцем - на преступнике решили испробовать новый вид казни.
Суть метода такова: осуждённый вдыхает воздух, который постепенно замещается на чистый азот. В результате человек теряет сознание и погибает.
В теории всё было гладко, но на практике оказалось, что смерть наступает не слишком быстро, агония ужасна. А уж что ощущает при этом тот, кого пытаются лишить жизни, и вовсе доподлинно неизвестно. Но со стороны казнь не выглядит гуманной, вопреки заверениям сторонников этого метода. По крайней мере, так считает духовный наставник Смита, которому довелось присутствовать на казни 26 января. Джефф Худ подтвердил, что вопреки прогнозам генпрокурора, который обещал, что во время этой казни осуждённый через несколько секунд потеряет сознание, а затем через несколько минут умрёт, ничего подобного не произошло. “Мы не видели, чтобы кто-то потерял сознание за 30 секунд. То, что мы видели, было минутами борьбы человека за свою жизнь”, - сказал Худ, присутствовавший на казни.
А вот генпрокурор Алабамы Стив Маршалл напротив считает, что этот новый метод реально эффективен и гуманен, а прогнозы активистов СМИ и протестующих были "спекулятивными".
Он сообщил, что осужденный за убийство американец пытался задерживать дыхание и вырывался во время казни. Видимо, если бы не эти инстинктивные действия борьбы за жизнь, всё прошло бы более гладко.
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Комиссар департамента исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм завил, что азот поступал в организм Кеннета Смита около 15 минут. Он пытался задерживать дыхание и вырваться с кушетки, к которой был привязан, но вскоре у него началась агония.В общем и целом казнь длилась около 30 минут.
Ранее адвокаты Кеннета Смита заявляли, что метод отличается жестокостью , а власти штата используют Смита как «испытуемого». Попытка опротестовать меру в Верховном суде Штатов закончилась неудачей. Теперь, похоже, этот вид казни может стать одним из основных - по крайней мере, в тех трёх штатах США, где он закреплен законодательно: Алабама, Миссисипи и Оклахоме ( в двух последних штатах метод пока ни разу его не применяли).
Адвокаты Смита намереваются добиваться отказа штата Алабама от умерщвления азотом. “Штат пообещал миру самый гуманный метод казни, известный человеку. Вместо этого мистер Смит корчился и бился перед смертью. Больше никаких казней этим методом проводиться не должно, пока события этого вечера не будут рассмотрены независимым органом ”, - говорится в заявлении помощника федерального защитника Джона Паломби.
А губернатор Алабамы. Кей Айви заявила, что казнь была справедливой за заказное убийство 45-летней Элизабет Сеннет, совершённое т в 1988 году. “Спустя 30 лет мистер Смит ответил за свои ужасные преступления. Я молюсь, чтобы семья Элизабет Сеннетт обрела покой после всех этих лет", - говорится в заявлении Айви.
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вернее - они и есть родители фашистов..
Так что его жалеть то? Но с другой стороны - пуля в затылок, куда как гуманнее.
Ну блин, давайте тогда выбор приговорённым. Либо так, либо на растерзание львам. Посмотрим что они выберут то.
Хотя лично я бы (добрый и благодушный человек) казнил бы иначе.. Приговаривают человека к смерти с исполнением приговора в 10 лет, садят на постоянку в одиночные специальные камеры герметичные и однажды ночью, уже пускают этот азот в камеру, от чего осужденный просто не просыпается, а умирает во сне.
Однако некоторые животные, типа этого борова, этого достойны.
Думаю, что в этом и есть суть) Прокурор же прямо не скажет, что искренне хочет, чтобы подобная шваль помучилась перед смертью, осознала так аказать...
"Хуже казни - только ожидание казни" (С)
Идиоты. Скоро на кострах сжигать начнут заживо, лишь бы публика была довольна.
Только зачем они 30 лет кормили этого дармоеда?
Их вобще перед казнью надо отдавать еа эксперименты по тестированию медикаментов. С парщивой овцы, хоть шерсти клок.
Ну а уж издевательство над людьми это прям верховенство закона, прав и бла-бла-бла..
В делах правосудия гибнут полицейские и случайные жертвы - никто об этом не задумывается, когда речь идет об алекватной мере наказания. Не вижу проблем применять эвтаназию только в полностью доказанных случаях, не на основе показаний.