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Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику

Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику

Автор:
26 января 2024 23:59
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Мемы   Техас   Эббот   мигранты   проволока   техасская республика   штаты   
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У гегемона небольшие неприятности. Ну, как небольшие... Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов. Десять штатов направили свои национальные гвардии на помощь Техасу, а в воздухе отчетливо запахло второй Гражданской войной, с чем мы их искренне и поздравляем.

Краткий перессказ "предыдущей серии" для тех, кто пропустил. В Штатах намечается заварушка. Губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот, пытаясь хоть как-то защититься от нашествия мигрантов, протянул вдоль границы колючую проволоку, выгнал ничего не предпринимающих федералов и заменил их на части Нацгвардии Техаса.

Верховный суд США эта самодеятельнсть не устроила и он постановил колючую проволоку Эббота демонтировать. А Эббот в ответ объявил в штате режим «вторжения», дающий право отменять федеральные законы в пользу законов штата. И приказал протянуть еще больше колючей проволоки и отправил на границу еще больше солдат Нацгвардии. А губернатор Оклахомы, тоже республиканец Кевин Ститт, уже выразил ему полную поддержку. Эббота также поддержали губернаторы десяти штатов. Они направили свои национальные гвардии на помощь Техасу для защиты границы от мигрантов,

Из Белого дома Техасу выкатили ультиматум и дали 24 часа на урегулирование ситуации, но Эббот заявил, что «Техас не подчинится» Губернатор Оклахомы заявил, что отправит войска Национальной гвардии на помощь Техасу, несмотря на запрет Байдена. Губернатор Флориды заявил тоже самое. Кажется, к Техасской Народной Республике добавятся Оклахомская и Флоридская...

А пока суть да дело, россияне иронизируют и продуцируют мемы, потому что ... Потому что настроение хорошее.

На фоне нескончаемого потока нелегальных мигрантов из Мексики и тотального попустительства в этом вопросе администрации Байдена, штат подумывает «стать одинокой звёздочкой» и отвалиться с общего флага США.

Причем, не в первый раз: подобные идеи озвучивали и в 90-х, а в 2022-м и 2023-м техасские националисты и вовсе собирали подписи, чтобы устроить референдум. Подписи собраны были, но референдумы не состоялись под разными предлогами.

Думаю, то направление, в котором мы движемся, сознательно или же в результате коллапса федерального правительства приведет к появлению отдельного суверенного государства Техас уже в ближайшие 30 лет

, — заявил лидер движения Текзит (по аналогии с Brexit) Дэниел Миллер.

Российский сегмент интернет тем временем наводнили апокалиптичные сценарии:

и патриотичные ролики с призывами: "Вставай Техас! Россия-мать с тобой":

И, конечно, пародии на события, которые уже происходили в соседней с Россией страной:

Узнаёте?)):

Тем временем, события на период пятницы 23:00 по мск развиваются следующим образом:
— Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США с Мексикой, блокируя доступ агентов федеральной пограничной службы
— В ответ на требования Байдена вице-губернатор Техаса Дэн Патрик порекомендовал президенту «отойти в сторону» и позволить правоохранителям штата защитить границу от мигрантов
— Сенатор от Техаса Тед Круз назвал ситуацию на южной границе худшей за всю историю
— Борьбу Техаса с Белым домом поддержали уже 25 штатов


— Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов
— Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил о поддержке Техаса и отправке национальной гвардии штата для помощи в охране границы. Аналогично поступил губернатор Южной Дакоты
— Техас установил ещё больше колючей проволоки на границе с Мексикой, несмотря на требование Вашингтона убрать её
— Губернатор Техаса сообщил, что ещё 10 штатов направили свои подразделения для помощи в охране границы с Мексикой.

В общем, как сказал бы, сейчас, старина Джо:

Запасаемся попкорном. Всё только начинается.

Источник:

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Метки: Мемы   Техас   Эббот   мигранты   проволока   техасская республика   штаты   
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81  комментарий
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1k
Chlorpikrin 9 часов назад
А нельзя у нас такую стену?
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845
Шурман 44 минуты назад
Скоро при везде в США будут задавать вопрос , ТЕХАС Чей ?:))))
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16k
GROMOZEKA 57 минут назад
«Ок, ты откуда, американец»?

Прям понравилось
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r.a.t. Час назад
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189k
Men In Black Час назад
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30k
Aqueronte 2 часа назад
Я чет не пойму, исторически Техас принадлежал Мексике, сшп просто отжали его. О каких мигрантах идет речь тогда? В Техас прибывают коренные жители, Техасу необходимо объявить свою независимость и поступить под юрисдикцию Мексики, стать обратно частью этой страны, и тогда неизвестно еще кого объявят незаконными мигрантами и оккупантами.
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2k
КАКАнгел 2 часа назад
кто бы мог подумать ещё год назад что шутки про возвращение Аляски Техаса и Калифорнии станут вполне себе обоснованными и реалистичными . Вот кажется еще чуть чуть подтолкнуть и начнется большой замес . Главное не упустить шанс и не снижать накал.
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431
Z Z КАКАнгел Час назад
Кто бы мог подумать? Жириновский.
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124
zuckergut 2 часа назад
Судя по тому что успели сваять сценарий, снять и смонтировать фильм - проблема эта назрела уже довольно давно
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12k
Властелин 3 часа назад
Правительство очень лениво защищается от мигрантов поскольку это офигительная кормушка для некоторых высокопоставленных господ.
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19k
Alush 4 часа назад
Ничего не будет. Потолкаются, да разойдутся. А кто-то хайпа хапнет.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
техасцам..
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977
adssaf afasffdsga 5 часов назад
Я не американец, но я знаю - если Техас тебя не трогает и чего-то хочет, пускай лучше делает. Потому, что там живёт 30 миллионов человек. И абсолютное большинство - белые люди с оружием. В случае мобилизации - под ружьё встанет 25 миллионов, притом их даже не обязательно оружием снабжать. И единственный вариант победы над этим всем - разбомбить в ноль, что совершенно невозможно ибо военные силы Техаса это тоже очень мощная штука да и соседние штаты подключатся ибо после Техаса очевидно будут трогать их. Неужели федеральные власти этого не понимают? Или у них заказ на развал страны?
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
рус.хакеры...помогите всем чем можно Техасу...это ваш Звездный час...отвлечь внимание Фашингтона от бандерофашисткской мрази.
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27k
Мечислав 5 часов назад
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Мечислав 5 часов назад
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Мечислав 5 часов назад
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27k
Мечислав 5 часов назад
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−81
. 6 часов назад
Работа кремлебота - поганая работа,
Позорная, как триппер, противная, как рвота,
И странная забота изводит кремлебота:
Смешать с дерьмом и грязью понятие Свобода..
Задача кремлебота - врать до седьмого пота
С бесстыдством крокодила, с упорством идио@а,
Со жлобс@им упоеньем морального ур@да.
Такая вот работа у сс@ного задр@та.
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−81
. 6 часов назад
путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−81
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38k
Вепс 7 часов назад
Ничего у них не будет, не ведитесь, Они просто повышают ставки, как в казино. Зато обратите внимание на трейлер нового фильма в посте, про гражданскую войну в США, и и финальная фраза Боже храни америку, и в эпизодах, все говорит о том что фильм пропагандистский, и никакой гражданской войны в США не будет, это опять Голливуд.
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128
maxer33 Вепс 7 часов назад
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241
Виталий Кассандров Вепс Час назад
Ну логично же закрыть границу,не спонсировать 404 и Израиль.Но там с логикой что то проблемы.
А сериал где террористы на самолетах влетают в небоскреб так и не вышел его премьера должна состоятся в декабре 2001 года.
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KlyaksaZ
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