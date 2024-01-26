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Проданная в рабство женщина смогла обрести свободу почти через четверть века

Проданная в рабство женщина смогла обрести свободу почти через четверть века

Автор:
26 января 2024 12:00
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   мать   обвинение   отец   преступление   продажа   рабство   семья   сын   человек   
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Кажется, что рабство давно осталось в прошлом. Об этой страшной странице истории напоминают только художественные произведения, фильмы и исторические книги. Но реальность доказывает обратное.

Когда проходит любовь, люди решают проблему цивилизованным методом – разводятся. Но Ясмин – житель города Муршидабад в Индии решил избавиться от надоевшей супруги и маленького сына радикальным способом – продал женщину и наследника в рабство.

В 2000 году мужчина одурманил Аклему наркотическими веществами и отвёз вместе с ребёнком, которому на тот момент было всего два года, в Кашмир. Где передал владельцу большого фруктового сада. А сам вернулся домой, чтобы строить отношения с новой возлюбленной.

Когда Аклема очнулась, то её заставили работать горничной, обслуживая большой дом. Ни выходных, ни оплаты за работу она не получала. Когда её услуги перестали быть нужны, рабыню просто отдали соседу.

Аклема вместе с сыном Джахангиром Шейхом неоднократно пыталась бежать. Но все попытки оказывались безуспешными. Только в середине января, как сообщает издание The Times of India, женщина смогла благополучно достичь родного Муршидабада, что в штате Западная Бенгалия.

За пять дней Аклема с сыном сменили пять поездов. Джахангир Шейх, покинувший родной дом двухлетним ребёнком, а вернувшийся взрослым 26-летним мужчиной, рассказал изданию следующее:

Гораздо позже я узнал, что у моего отца была интрижка, и он хотел избавиться от нас. Плюс ко всему, он получил за это деньги. Мы надеемся, что полиция скоро примет меры.

Парень подал заявление в полицию. Креативного супруга и отца-молодца, подавшегося в бега, пока ищут.

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Метки: Индия   мать   обвинение   отец   преступление   продажа   рабство   семья   сын   человек   
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1  комментарий
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Дядюшка Ау 2 часа назад
Что-то на фото она какая-то не радостная. А ведь по канонам они должны петь и танцевать.
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