Проданная в рабство женщина смогла обрести свободу почти через четверть века

В 2000 году мужчина одурманил Аклему наркотическими веществами и отвёз вместе с ребёнком, которому на тот момент было всего два года, в Кашмир. Где передал владельцу большого фруктового сада. А сам вернулся домой, чтобы строить отношения с новой возлюбленной.

Когда Аклема очнулась, то её заставили работать горничной, обслуживая большой дом. Ни выходных, ни оплаты за работу она не получала. Когда её услуги перестали быть нужны, рабыню просто отдали соседу.