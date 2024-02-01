Пост про настоящую удачу

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Вам когда-нибудь доводилось в один день и рыбку съесть, и... Ну вы понимаете... Вам когда-нибудь везло по-настоящему? Пост про очень везучих людей и двух простофиль, связавшихся с лотереями.
2. В 2017 году, парень копавший кабели на своем участке , наткнулся на гигантский кристалл кварца весом более 1360 кг! Позже кристалл был продан за 500 000 долларов
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13. Так рассуждают люди, которые не привыкли чистить зубы дважды в день и посещать планово стоматолога, а не когда уже половина челюсти сгнила
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Вот когда заходишь в лес, а там опятами каждая вторая берёза обтянута на два метра вверх!
Вот тогда понимаешь, что тебе 3.14здец!!!
Хуже было только когда попали на суперслой боровиков - еле живыми тогда из леса вышли :)
В Брянской области с отцом сходили по опята, и попали на нетронутую делянку. За полчаса мы накосили две сумки "челнока", два мешка из под картошки и два рюкзака "барашка".
Потому что билет мало купить, его через кассовый аппарат регистрируют на сайте.
и от филологов есть польза. ну, если их не очень много.
2-3 на РФ норм. ну край 4.
Ну, здесь повезло только шкодоводу, а вот по БМВ дерево проехалось как надо.. Промысел Божий, не иначе.