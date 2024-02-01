Пост про настоящую удачу

Вам когда-нибудь доводилось в один день и рыбку съесть, и... Ну вы понимаете... Вам когда-нибудь везло по-настоящему? Пост про очень везучих людей и двух простофиль, связавшихся с лотереями.

1. Хорошо, что не загубил себе жизнь этими аспирантурами 0 Источник:

2. В 2017 году, парень копавший кабели на своем участке , наткнулся на гигантский кристалл кварца весом более 1360 кг! Позже кристалл был продан за 500 000 долларов 0 Источник:

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3. Когда ты не только глупые, но ещё и очень неудачливый 0 Источник:

4. Автоудача 0 Источник:

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8. Повезло 0 Источник:

9. Феминистка радуется тому, что она в членессах... Повезло и хвастается... 0 Источник:

10. У кого получится очень нажористый доширак 0 Источник:

11. Зато пилоту как повезло... 0 Источник:

12. Удачно татуху сделал 0 Источник:

13. Так рассуждают люди, которые не привыкли чистить зубы дважды в день и посещать планово стоматолога, а не когда уже половина челюсти сгнила 0 Источник:

14. Видимо, подсмотрел у поляка схему 0 Источник: