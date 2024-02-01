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Пост про настоящую удачу

Пост про настоящую удачу

Автор:
01 февраля 2024 20:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Удача   Юмор   везение   интересное   подборка   
2691
15
Вам когда-нибудь доводилось в один день и рыбку съесть, и... Ну вы понимаете... Вам когда-нибудь везло по-настоящему? Пост про очень везучих людей и двух простофиль, связавшихся с лотереями.
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Метки: Прикол   Удача   Юмор   везение   интересное   подборка   
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21  комментарий
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20k
Bill 2 часа назад
Когда умер до посещения стоматолога - можно сказать что умер с тремя лишними миллионами рублей на счету.
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36k
Max Z Shtirlic 12 минут назад
К последней это ещё не настоящее везение, так фигня на постном масле :)
Вот когда заходишь в лес, а там опятами каждая вторая берёза обтянута на два метра вверх!
Вот тогда понимаешь, что тебе 3.14здец!!!

Хуже было только когда попали на суперслой боровиков - еле живыми тогда из леса вышли :)
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57k
Мойша 12 минут назад
Комментарий к фото
Нормальное гнездо опят.
В Брянской области с отцом сходили по опята, и попали на нетронутую делянку. За полчаса мы накосили две сумки "челнока", два мешка из под картошки и два рюкзака "барашка".
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10k
Trenzel2003 18 минут назад
Ну кстати он мог бы и 10 000 билетов украсть. И они все были бы нулевыми.
Потому что билет мало купить, его через кассовый аппарат регистрируют на сайте.
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57k
Мойша 21 минуту назад
Комментарий к фото
Ну, не повезло...
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2k
MrMopnex Полчаса назад
Да хоть сто тысяч миллионов лотерейных билетов укради, ничего ты не выиграешь. КАЖДЫЙ лотерейный билет регистрируется только после покупки. Даже если билет мгновенной лотереи, и ты собрал там условных 9 ягодок - никто тебе ничего не выплатит никогда, потому что в лотерейной системе этого билета просто не существует. Поэтому тут воровство цветной бумаги, не более
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18k
Мистер Фикс 38 минут назад
По п1 на месте шаурмячника раньше была проститутка..
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6k
hhwost Час назад
вот вам смешно, а мне профессор филологии машину мыл за 50р в 97-м.
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25k
SolomonA Час назад

Ну, здесь повезло только шкодоводу, а вот по БМВ дерево проехалось как надо.. Промысел Божий, не иначе.
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71k
doker Час назад
Всё таки тех, кто ворует лотерейные билеты по закону не стоит преследовать. Максимум - обследование у психиатра, в принципе, как и тех, кто покупает лотереи.
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