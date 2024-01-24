"Алло, мы ищем идиотов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки "русских шпионов"

ЦРУшники склепали второсортный социальный ролик, вызывающий при просмотре только испанский стыд. Мало того, что в нём "ляп на ляпе", так еще и опубликовали его в западной соцсети X (запрещена и заблокирована в РФ). Так, что даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал заказчикам этого нелепого творения обратить внимание на "ВК", который в России намного популярнее. Из жалости, наверное, посоветовал.
ЦРУ опубликовало очередную клюкву, которая, по задумке американцев, должна заставить русских сотрудничать с разведкой США, а на деле не вызывает ничего, кроме жалости к такому творческому провалу.
По сюжету бывший десантник очень переживает, что пока не сделал самого главного в своей жизни — не предал Россию и не стал работать на ЦРУ. Потому что "ЦРУ желает России процветания, ведь самый главный враг России — это Путин".
К тому же, главный герой окончательно разочаровался в российской власти, которая якобы продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты "жуют гнилую картошку" и стреляют из "допотопного оружия".
Действие происходит на фоне мрачных интерьеров, под торжественную музыку Чайковского. За окном, по сценарию, зимняя хтонь, олицетворяющая, видимо, Москву, но смахивающая и на Прибалтику, в том числе.
Видно, что люди, работавшие над видео, даже не утруждали себя тем, чтобы сделать его более правдоподобным: ролик создан из тупых стереотипов о России с озвучкой от нейросети. Видимо, во всей Америке не нашлось ни одного русскоязычного шпиона, который смог бы начитать этот унылый текст.
Если опустить драматическую драму, закрученную вокруг жизни главного героя и обосновывающую его моральный выбор, то видно, что на производстве ролика очень здорово сэкономили.
Не понятно, то ли решили, что для будущих русских шпионов "и так сойдёт", то ли украли по дороге почти весь выделенный бюджет.
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ТГ-канал интернет-технолога Павла Захарова предлагает внимательнее присмотреться к предложенному видеоряду:
- Разведчик пользуется iPhone…
- Номерной знак рабочего авто (Mercedes) - М514СЯ97. Вы не ошиблись. «Я». В номерном знаке.
- Фото в рамочке, на котором дед держит на руках внука в фуражке ВДВ, снято в 2011 году на День ВДВ в Парке Горького в Москве. Всего 335 евро в известном фотобанке и оно ваше:
Рассказывая о жизни «элиты в дорогих часах» наш герой показывает в ролике сцену с Shutterstock из Дании за 179 долларов.
В общем, поделка крайне низкого качества. Незачет. Как по Станиславскому: "Не верим!"
Канал "Беспощадный пиащик" пишет, обращаясь к авторам ролика:
Хотим напомнить этим уставшим от бесцельности своей жизни и бесполезности своей работы людям, что всегда можно сделать по-настоящему правильный выбор, написать на специальный защищенный почтовый ящик или позвонить по телефону доверия (звонок по России бесплатный): 8 (800) 224-22-22.
Да и в целом, девочки, мы бы не доверяли свою жизнь сотрудникам американской разведки, которые даже не знают, как в России выглядят автомобильные номера.
Дмитрий Песков и вовсе заявил журналистам, что вербовка шпионов через СМИ и соцсети является распространённой практикой, к которой прибегают разведки разных стран. Так он оценил ролик ЦРУ, появившийся в соцсети Х (запрещена и заблокирована в РФ) и в YouTube, адресатами которого очевидно являются россияне.
Это на самом деле распространённая практика: разведки разных стран часто прибегают к соцсетям, к СМИ, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. ЦРУ это делает постоянно,
- подчеркнул спикер Кремля.
Вместе с тем, Песков выразил пожелание, чтобы «кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране ВКонтакте гораздо популярнее, чем запрещенная Х». «Аудитория VK горазд больше», - отметил он
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Запомните, вербовать никого не нужно, падкие на деньги люди, сами выйдут на контакт с разведкой и предложат свои услуги.
p. s. Данная "клюква", я уверен на 100% снята у нас в России, студентом первого курса режиссёрского мастерства, в каком-то подвале.
Понятно, что режиссёр, оператор и актеры не штатные сотрудники ЦРУ. Но! Ролик выложили на аккаунте ЦРУ. Одна из главных задач ЦРУ как раз расшатывание неугодных "режимов", а не просто сбор разведывательной информации.
p. s. Скажу по секрету, этот ролик снят для одной цели, поиск не благонадёжных отечественными службами, сами службы создали аккаунт и ловят дураков на живца.
Элита жирует - у цекашников буфеты для своих;
Солдаты жуют гнилую картошку - солдат бигусом и перловкой кормят;
Стреляют из допотопного оружия - автомат держал только на присяге (везунчикам давали три патрона стрельнуть);
Истинный враг России - внутри неё самой - большевики и комиссары ведут в еврейское рабство;
Пока коррупция и кумовство - если попал в обойму выпасть из неё не дадут;
А он откуда знает? Уж не сам ли...