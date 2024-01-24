"Алло, мы ищем идиотов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки "русских шпионов"

ЦРУ опубликовало очередную клюкву, которая, по задумке американцев, должна заставить русских сотрудничать с разведкой США, а на деле не вызывает ничего, кроме жалости к такому творческому провалу.

По сюжету бывший десантник очень переживает, что пока не сделал самого главного в своей жизни — не предал Россию и не стал работать на ЦРУ. Потому что "ЦРУ желает России процветания, ведь самый главный враг России — это Путин".

К тому же, главный герой окончательно разочаровался в российской власти, которая якобы продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты "жуют гнилую картошку" и стреляют из "допотопного оружия".

Действие происходит на фоне мрачных интерьеров, под торжественную музыку Чайковского. За окном, по сценарию, зимняя хтонь, олицетворяющая, видимо, Москву, но смахивающая и на Прибалтику, в том числе.

Видно, что люди, работавшие над видео, даже не утруждали себя тем, чтобы сделать его более правдоподобным: ролик создан из тупых стереотипов о России с озвучкой от нейросети. Видимо, во всей Америке не нашлось ни одного русскоязычного шпиона, который смог бы начитать этот унылый текст.

Если опустить драматическую драму, закрученную вокруг жизни главного героя и обосновывающую его моральный выбор, то видно, что на производстве ролика очень здорово сэкономили.

Не понятно, то ли решили, что для будущих русских шпионов "и так сойдёт", то ли украли по дороге почти весь выделенный бюджет.