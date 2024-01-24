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"Алло, мы ищем идиотов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки "русских шпионов"

"Алло, мы ищем идиотов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки "русских шпионов"

Автор:
24 января 2024 01:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   вербовка   ролик   социальный ролик   цру   шпионы   
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ЦРУшники склепали второсортный социальный ролик, вызывающий при просмотре только испанский стыд. Мало того, что в нём "ляп на ляпе", так еще и опубликовали его в западной соцсети X (запрещена и заблокирована в РФ). Так, что даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал заказчикам этого нелепого творения обратить внимание на "ВК", который в России намного популярнее. Из жалости, наверное, посоветовал.

ЦРУ опубликовало очередную клюкву, которая, по задумке американцев, должна заставить русских сотрудничать с разведкой США, а на деле не вызывает ничего, кроме жалости к такому творческому провалу.

По сюжету бывший десантник очень переживает, что пока не сделал самого главного в своей жизни — не предал Россию и не стал работать на ЦРУ. Потому что "ЦРУ желает России процветания, ведь самый главный враг России — это Путин".

К тому же, главный герой окончательно разочаровался в российской власти, которая якобы продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты "жуют гнилую картошку" и стреляют из "допотопного оружия".

Действие происходит на фоне мрачных интерьеров, под торжественную музыку Чайковского. За окном, по сценарию, зимняя хтонь, олицетворяющая, видимо, Москву, но смахивающая и на Прибалтику, в том числе.

Видно, что люди, работавшие над видео, даже не утруждали себя тем, чтобы сделать его более правдоподобным: ролик создан из тупых стереотипов о России с озвучкой от нейросети. Видимо, во всей Америке не нашлось ни одного русскоязычного шпиона, который смог бы начитать этот унылый текст.

Если опустить драматическую драму, закрученную вокруг жизни главного героя и обосновывающую его моральный выбор, то видно, что на производстве ролика очень здорово сэкономили.

Не понятно, то ли решили, что для будущих русских шпионов "и так сойдёт", то ли украли по дороге почти весь выделенный бюджет.

ТГ-канал интернет-технолога Павла Захарова предлагает внимательнее присмотреться к предложенному видеоряду:

- Разведчик пользуется iPhone…

- Номерной знак рабочего авто (Mercedes) - М514СЯ97. Вы не ошиблись. «Я». В номерном знаке.

- Фото в рамочке, на котором дед держит на руках внука в фуражке ВДВ, снято в 2011 году на День ВДВ в Парке Горького в Москве. Всего 335 евро в известном фотобанке и оно ваше:

Рассказывая о жизни «элиты в дорогих часах» наш герой показывает в ролике сцену с Shutterstock из Дании за 179 долларов.

В общем, поделка крайне низкого качества. Незачет. Как по Станиславскому: "Не верим!"

Канал "Беспощадный пиащик" пишет, обращаясь к авторам ролика:

Хотим напомнить этим уставшим от бесцельности своей жизни и бесполезности своей работы людям, что всегда можно сделать по-настоящему правильный выбор, написать на специальный защищенный почтовый ящик или позвонить по телефону доверия (звонок по России бесплатный): 8 (800) 224-22-22.


Да и в целом, девочки, мы бы не доверяли свою жизнь сотрудникам американской разведки, которые даже не знают, как в России выглядят автомобильные номера.

Дмитрий Песков и вовсе заявил журналистам, что вербовка шпионов через СМИ и соцсети является распространённой практикой, к которой прибегают разведки разных стран. Так он оценил ролик ЦРУ, появившийся в соцсети Х (запрещена и заблокирована в РФ) и в YouTube, адресатами которого очевидно являются россияне.

Это на самом деле распространённая практика: разведки разных стран часто прибегают к соцсетям, к СМИ, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. ЦРУ это делает постоянно,

- подчеркнул спикер Кремля.

Вместе с тем, Песков выразил пожелание, чтобы «кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране ВКонтакте гораздо популярнее, чем запрещенная Х». «Аудитория VK горазд больше», - отметил он

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Метки: Россия   вербовка   ролик   социальный ролик   цру   шпионы   
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15  комментариев
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806
alex Час назад
Ну да, ну да... Американцы хотят видеть Россию процветающей, конечно
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806
alex 17 минут назад
Совсем себя не берегут эти црушники, все о России думают! Отдохнуть бы вам!
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5k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
Вы уверены, что данный ролик снимали ЦРУшники? В таких ведомствах, работают отнюдь не дураки и подобной }{уйнёй они заниматься не станут. На}{уй разведке, какие-то рядовые вояки и обычные гражданские, которые по умолчанию не имеют доступа к секретной информации? Если ЦРУ нужны сведения о месте расположения секретных объектов и дислокация войск противника, то им проще посмотреть со спутника, кто когда и куда переместился, а после снабдить поступившей информацией со спутника своих "союзников".
Запомните, вербовать никого не нужно, падкие на деньги люди, сами выйдут на контакт с разведкой и предложат свои услуги.
p. s. Данная "клюква", я уверен на 100% снята у нас в России, студентом первого курса режиссёрского мастерства, в каком-то подвале.
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2k
Провокатор Час назад
Как там у нас было, старые песни на новый лад?
Элита жирует - у цекашников буфеты для своих;
Солдаты жуют гнилую картошку - солдат бигусом и перловкой кормят;
Стреляют из допотопного оружия - автомат держал только на присяге (везунчикам давали три патрона стрельнуть);
Истинный враг России - внутри неё самой - большевики и комиссары ведут в еврейское рабство;
Пока коррупция и кумовство - если попал в обойму выпасть из неё не дадут;
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5k
Fishki_surfer Час назад
На 2:57 руку к пустой голове прикладывают, что в России не принято и от чего многих покоробит.
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
херня какая то для "особо альтернативно одарённых"
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31k
Юрьевич 2 часа назад
"Дмитрий Песков и вовсе заявил журналистам, что вербовка шпионов через СМИ и соцсети является распространённой практикой"

А он откуда знает? Уж не сам ли...
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129k
БрОдЯгА 2 часа назад
Внук в фуражке? Автор, это берет.
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9k
Бритва 2 часа назад
кого у нас больше уважают - пескова или цру?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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