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Неожиданно. В США отказались возвращать Аляску России

Неожиданно. В США отказались возвращать Аляску России

Автор:
23 января 2024 23:42
Сообщество : Факты
Метки: Аляска   Госдеп США   возвращение   история   паника   поиск активов   русские земли   
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Западные СМИ в панике из-за недавнего указа Владимира Путина о поиске царских и советских активов за рубежом. По их мнению, все это может спровоцировать «территориальные претензии» или что намного хуже — крах мировой финансовой системы...

На днях Владимир Путин поручил выделить средства на поиск и возвращение имущества, принадлежавшего РФ и ее предшественникам в лице Российской империи и Советского Союза.

Как следует из документа, деньги выделяются на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска, оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этой собственности.

Объектов, подходящих под это определение, за рубежами РФ десятки, - пишет FederalCity.

Примечательна истерическая реакция западных СМИ и политиков на вполне обычное распоряжение Президента РФ.

Новое распоряжение затрагивает все исторические владения Москвы на трех континентах, включая бывшие колонии Российской империи в США!

, - пугает читателей британская Daily Express.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, отвечая на вопрос путающегося в датах и указах журналиста:

[Путин подписал распоряжение, объявив продажу Аляски в 1983 году Соединенным Штатам незаконной. Как вы на это ответите?]

Дайте мне разобраться. Он подписал документ, в котором говорится, что продажа Аляски незаконна? Скажу от имени всего правительства США: конечно, назад он ее не получит!

В ответ на всю эту суету, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично написал в Twitter (X) о «неизбежности войны» с США:

По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна.

и поставил смеющийся смайл:

Тут, видимо, будет уместно это:

Ранее британская Daily Mail разразилась очередной образцовой англосаксонской "аналитикой" со ссылками на неких отставных военных и экспертов и картой-схемой о том, как Россия нападет на НАТО в… 2044 году 😂

Столь сдвинутый во времени "горизонт планирования", видимо, совсем расслабил авторов и "отвязал" их от здравого смысла и чувства реальности, - пишет в своем ТГ-канале журналист, телеведущий программы "Время покажет" Артём Шейнин.

"Тут и "масштабная хакерская атака" русских по транспортной инфраструктуре Европы, и ракетные удары, и атака танков с "искусственным интеллектом" на пресловутый Сувалкский коридор, и еще много развесистой клюквы, призванной запудрить обывателю то место, где был мозг.

И всё же не могу не выделить 'вишенку на торт' из этой горы 'клюквы'.

Обратите внимание - через 20 лет, по версии авторов, укрорейх по-прежнему... не в НАТО:)

Но при этом в своих прежних границах:)))

Ну, то есть великие военные аналитики предполагают ситуацию, при которой с грозным и мощным укрорейхом 'злые русские' не справились, силёнок не хватило... и решили с горя оттянуться всей мощью на противнике послабже - НАТО😂😂😂

Это ж какими непроходимыми дебилами Daily Mail считает своих читателей...🤔, - удивляется Шейнин.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Аляска   Госдеп США   возвращение   история   паника   поиск активов   русские земли   
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11  комментариев
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
Западные СМИ в панике...
Интернет взорван.....
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57
Аврашалом Маркович 3 минуты назад
Автор считает, что песня любэ тут уместна, может он знает при чем тут "Екатерина, ты была неправа"?
Может быть, при том, что при Екатерине началось освоение Аляски, а по мнению группы этого делать не стоило?
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31
Al Di 5 минут назад
Мне тоже выделите средства на поиски. Не факт что найду, но искать буду точно.
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197
Деньги Есть Al Di 3 минуты назад
Закурить есть?
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197
Деньги Есть 6 минут назад
"В ответ на всю эту суету, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично написал в Twitter (X) о «неизбежности войны» с США: По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна."

У американцев слегка другое чуство юмора. Они могут иронию не понять и принять это за чистую монету. Димон рискует разжечь конфликт.
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13k
Григорий Бабкин 12 минут назад
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31k
Юрьевич Полчаса назад
"[Путин подписал распоряжение, объявив продажу Аляски в 1983 году Соединенным Штатам незаконной. Как вы на это ответите?]"

В 1983 году? Сказочные долб@бы


"Ранее британская Daily Mail разразилась очередной образцовой англосаксонской "аналитикой" со ссылками на неких отставных военных и экспертов и картой-схемой о том, как Россия нападет на НАТО в… 2044 году"

Судя по этой карте, хохлы должны ещё вернуть Крым, Донецк, Луганск, запорожскую область и херсонскую область... Ахрененные там "аналитики" сидят.
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53k
Прораб Полчаса назад
Судя по красивой схеме, пендосы надеются в очередной раз отсидеться за лужей.
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38k
albedo 39 минут назад
Прикольно.
А ведь Аляску у Российской Империи американцы отжали силой в 19 веке.
Шантажом и убийством наших поселенцев.
Придется возвращать
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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