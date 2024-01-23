Неожиданно. В США отказались возвращать Аляску России

Западные СМИ в панике из-за недавнего указа Владимира Путина о поиске царских и советских активов за рубежом. По их мнению, все это может спровоцировать «территориальные претензии» или что намного хуже — крах мировой финансовой системы...
На днях Владимир Путин поручил выделить средства на поиск и возвращение имущества, принадлежавшего РФ и ее предшественникам в лице Российской империи и Советского Союза.
Как следует из документа, деньги выделяются на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска, оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этой собственности.
Объектов, подходящих под это определение, за рубежами РФ десятки, - пишет FederalCity.
Примечательна истерическая реакция западных СМИ и политиков на вполне обычное распоряжение Президента РФ.
Новое распоряжение затрагивает все исторические владения Москвы на трех континентах, включая бывшие колонии Российской империи в США!
, - пугает читателей британская Daily Express.
Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, отвечая на вопрос путающегося в датах и указах журналиста:
[Путин подписал распоряжение, объявив продажу Аляски в 1983 году Соединенным Штатам незаконной. Как вы на это ответите?]
Дайте мне разобраться. Он подписал документ, в котором говорится, что продажа Аляски незаконна? Скажу от имени всего правительства США: конечно, назад он ее не получит!
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В ответ на всю эту суету, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично написал в Twitter (X) о «неизбежности войны» с США:
По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна.
и поставил смеющийся смайл:
Тут, видимо, будет уместно это:
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Ранее британская Daily Mail разразилась очередной образцовой англосаксонской "аналитикой" со ссылками на неких отставных военных и экспертов и картой-схемой о том, как Россия нападет на НАТО в… 2044 году 😂
Столь сдвинутый во времени "горизонт планирования", видимо, совсем расслабил авторов и "отвязал" их от здравого смысла и чувства реальности, - пишет в своем ТГ-канале журналист, телеведущий программы "Время покажет" Артём Шейнин.
"Тут и "масштабная хакерская атака" русских по транспортной инфраструктуре Европы, и ракетные удары, и атака танков с "искусственным интеллектом" на пресловутый Сувалкский коридор, и еще много развесистой клюквы, призванной запудрить обывателю то место, где был мозг.
И всё же не могу не выделить 'вишенку на торт' из этой горы 'клюквы'.
Обратите внимание - через 20 лет, по версии авторов, укрорейх по-прежнему... не в НАТО:)
Но при этом в своих прежних границах:)))
Ну, то есть великие военные аналитики предполагают ситуацию, при которой с грозным и мощным укрорейхом 'злые русские' не справились, силёнок не хватило... и решили с горя оттянуться всей мощью на противнике послабже - НАТО😂😂😂
Это ж какими непроходимыми дебилами Daily Mail считает своих читателей...🤔, - удивляется Шейнин.
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Интернет взорван.....
Может быть, при том, что при Екатерине началось освоение Аляски, а по мнению группы этого делать не стоило?
У американцев слегка другое чуство юмора. Они могут иронию не понять и принять это за чистую монету. Димон рискует разжечь конфликт.
В 1983 году? Сказочные долб@бы
"Ранее британская Daily Mail разразилась очередной образцовой англосаксонской "аналитикой" со ссылками на неких отставных военных и экспертов и картой-схемой о том, как Россия нападет на НАТО в… 2044 году"
Судя по этой карте, хохлы должны ещё вернуть Крым, Донецк, Луганск, запорожскую область и херсонскую область... Ахрененные там "аналитики" сидят.
А ведь Аляску у Российской Империи американцы отжали силой в 19 веке.
Шантажом и убийством наших поселенцев.
Придется возвращать