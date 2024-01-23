Неожиданно. В США отказались возвращать Аляску России

На днях Владимир Путин поручил выделить средства на поиск и возвращение имущества, принадлежавшего РФ и ее предшественникам в лице Российской империи и Советского Союза.

Как следует из документа, деньги выделяются на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска, оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этой собственности.

Объектов, подходящих под это определение, за рубежами РФ десятки, - пишет FederalCity.