20 лакомств из Японии, ставших популярными и в других странах

Отправляйтесь в кулинарное приключение в Японию, не выходя из дома. Мы отобрали 20 японских снэков, которые можно найти на маркетплейсах. Тут и сладости, и чипсы, и газированные напитки. Каждое из этих лакомств — экскурс в кулинарную культуру Японии.
1. Hello Kitty Snack Box от компании Sanrio — большая коробка уникальных японских снэков, сладостей и напитков с изображением Хелло Китти и ее друзей
3. Рулетка японских вкусов Kit Kat и Tirol — разнообразие в каждом кусочке (есть даже с васаби)
4. Дайфуку со вкусом дыни. Дайфукумоти или дайфуку — японская сладость, небольшая рисовая булочка с начинкой
5. Набор конфет Shogun Candy. В основном тут фруктовые жевательные конфеты, соленые рисовые крекеры, мучные крекеры и твердые конфеты. Также есть печенье, шоколадные конфеты типа M&M
6. Печенье с солью и камамбером от компании Tokyo Milk Cheese Factory. Самый популярный продукт этого производителя
8. Конфеты Kasugai Gummy. Натуральный вкус, приятная консистенция. Конфеты со вкусом манго, личи и киви особенно хороши
9. Шоколадные конфеты Sakutto Shittori Cho-Co. Много вкусного шоколада в хрустящей текстуре кукурузной слойки
11. Хрустящее печенье в виде панды с клубничной начинкой. Hello Panda Strawberry от компании Meiji
12. Набор для изготовления жевательных конфет Popin' Cookin' делает создание кавайной страны конфет удивительно простым и забавным. Вы получаете сладости в виде бургеров, рамена и прочего фастфуда
14. Бисквитные палочки с шоколадным кремом Glico Pocky от компании Ezaki Glico. Такие же палочки бывают и с другими вкусами
18. Pukupuku-Tai от Meito. Вафельное печенье в форме рыбки с начинкой из пористого шоколада, три вкуса в наборе
19. Картофельные чипсы Calbee Jagariko Hokkaido Butter со вкусом масла. По отзывам, вызывают привыкание
20. Насладитесь кусочком весны вне зависимости от сезона с японскими конфетами Sakura Mochi. Кто же не захочет попробовать вкус и аромат цветущей японской вишни?
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Под пивас норм будет: по-настоящему странные чипсы
- 15 трудолюбивых животных, которым денег не надо, работу давай
- Шоколадки! И вовсе не те шоколадки, о которых вы подумали, они будут в следующий раз
- Откуда на самом деле происходят знаменитые блюда
- Удивительно реалистичные торты довели зоозащитников до истерики