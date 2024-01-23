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20 лакомств из Японии, ставших популярными и в других странах

20 лакомств из Японии, ставших популярными и в других странах

Автор:
23 января 2024 17:19
Сообщество : Еда
Метки: Японская еда   Японские вкусняшки   вкусняшки   лакомства   продукты из Японии   снэки   снэки из Японии   
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Отправляйтесь в кулинарное приключение в Японию, не выходя из дома. Мы отобрали 20 японских снэков, которые можно найти на маркетплейсах. Тут и сладости, и чипсы, и газированные напитки. Каждое из этих лакомств — экскурс в кулинарную культуру Японии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Японская еда   Японские вкусняшки   вкусняшки   лакомства   продукты из Японии   снэки   снэки из Японии   
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2  комментария
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4k
Dmitry_61rus Полчаса назад
И в каких странах они популярны?
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4k
Горбовский 22 минуты назад
пфф! дык у нас это всё в каждом киоске!
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