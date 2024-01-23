Большой тест по крошечным странам

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Если размер государства не превышает площади Краснодарского края, то у такого государства есть все шансы на попадание в данный тест.
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Запоролся на размерах, Литва-Латвия, Словения-Словакия. Даже и не знал никогда. Ну и всякие островные государства, там вообще черт ногу сломит )