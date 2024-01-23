FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 258 постов • 163 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда?
Большой тест по крошечным странам

Большой тест по крошечным странам

Автор:
23 января 2024 18:15
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   страноведческие тесты   страны   тест   
1499
1
Если размер государства не превышает площади Краснодарского края, то у такого государства есть все шансы на попадание в данный тест.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Тесты   географические тесты   география   страноведческие тесты   страны   тест   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Majul 47 минут назад
Из 13 вопросов ответили верно на 8. Вы кое-что слышали о небольших странах. Какие вопросы показались самыми сложными?

Запоролся на размерах, Литва-Латвия, Словения-Словакия. Даже и не знал никогда. Ну и всякие островные государства, там вообще черт ногу сломит )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
shimpansky Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
533
Уверенный пользователь Час назад
13 из 13
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин...
Набирающие популярность в сообществах
Мосты старого Петербурга
Мосты старого Петербурга
15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети
15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чтобы кожа рук не шелушилась

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#люди#аварии#кино#забавно#собака#улыбнуло#Москва
#животные#автомобили#в мире#интересное#ДТП#США#факты#фильм#Разное#СССР
#автомир#машина#интересно#позитив#история#авто аварии#Автовсячина#кот#природа#Суд
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Лидеры и аутсайдеры рейтинга густонаселённых стран мира Лидеры и аутсайдеры рейтинга густонаселённых стран мира Что получится, если разделить страны на 3 равных по населению части? Что получится, если разделить страны на 3 равных по населению части? 30 занятных фото и фактов для любителей географии 30 занятных фото и фактов для любителей географии О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея

На что жалуетесь?

Вернуться