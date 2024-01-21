Мемы из соцсетей. Свежак за 21 января

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Весьма неплохая подборка мемов, в которой есть всё, что мы любим: чуть-чуть чернухи, немного пошлятины, капелька нытья и огромная порция неадекватности.
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Ставишь борщ на плиту, подогреть.
А потом, на минуточку, заходишь в интернет, почту проверить.
Всё, ты жаришь борщ.