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Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января

Автор:
28 января 2024 21:12
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2669
20
Сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных, поэтому в целях защиты скидывайте свои номера телефонов, паспортные данные и номера карт в комментариях. Защитимся вместе!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
ставлю плюс. по сравнению с другими- вполне нормально
и без Коневского
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354
iskra 2 минуты назад
Яблоки,конечно..
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8k
Puans-on 9 минут назад
Комментарий к фото
Отец хотя бы галстук надел, готовился... А ты, блин....
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5k
Шлагбаумэн 24 минуты назад
Когда же юмор-то уже будет? Минусов не боюсь, это просто констатация фактов. Только одна картинка слегка улыбнула..
Никифоридис, ты кому-то передал свой аккаунт?
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57k
Мойша 38 минут назад
Комментарий к фото
Соленые огурчики и капустка с хреном.
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5k
Харон Час назад
Хотел найти что-нибудь смешное или интересное....
Не получилось.
А потом просто глянул кто ТС.
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Никифоридис

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