Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января

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Сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных, поэтому в целях защиты скидывайте свои номера телефонов, паспортные данные и номера карт в комментариях. Защитимся вместе!
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и без Коневского
Никифоридис, ты кому-то передал свой аккаунт?
Не получилось.
А потом просто глянул кто ТС.