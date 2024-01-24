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Мемы из соцсетей. Свежак за 24 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 24 января

Автор:
24 января 2024 18:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2735
20
24 января 1961 года в Северной Каролине разбился бомбардировщик, выронив на головы американцев 2 ядерные бомбы. Если интересны результаты инцидента, которые чуть не стали крупнейшей на планете ядерной катастрофой, то гуглите "Авиакатастрофу под Голдсбро". Если лень, то продолжайте смотреть мемы, я собирал их с душой.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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57k
Мойша 44 минуты назад
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Это просто зависть.
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32k
Ashabad 23 минуты назад
Мемы с Каневским уже задрали!
Как только вижу такой мем, просто перестаю смотреть пост дальше, ставлю минус и выхожу.
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1k
алексей Полчаса назад
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57k
Мойша Полчаса назад
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5k
Харон Полчаса назад
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57k
Мойша 38 минут назад
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И таки шо, эксклюзивная вещь...
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57k
Мойша 39 минут назад
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Не тем закусывают
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57k
Мойша 43 минуты назад
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2k
Victor 54 минуты назад
Реклама западная: мужики целуются
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843
АртемШишков Час назад
Улыбнуло...
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