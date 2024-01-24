Мемы из соцсетей. Свежак за 24 января

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24 января 1961 года в Северной Каролине разбился бомбардировщик, выронив на головы американцев 2 ядерные бомбы. Если интересны результаты инцидента, которые чуть не стали крупнейшей на планете ядерной катастрофой, то гуглите "Авиакатастрофу под Голдсбро". Если лень, то продолжайте смотреть мемы, я собирал их с душой.
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Как только вижу такой мем, просто перестаю смотреть пост дальше, ставлю минус и выхожу.