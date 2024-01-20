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Сегодня у нас по плану 2000 год.
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
2.
А начнём мы с Пионерской улицы и трамвайчика 31 маршрута, который по ней следует в сторону Чкаловского проспекта.
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7.
А такой в те годы была Звенигородская улица.
За серым забором справа находится стройплощадка станции метро "Звенигородская", которую откроют в 2008 году.
12.
Ещё в 2000 году велось вялое строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.
Сейчас на месте шахт находится здание ТК "Международный", в чреве которого спряталась одноимённая станция метро.
13.
Ещё одно место, которое очень сильно изменилось. Это - продолжение Аптекарской набережной и в те годы оно больше напоминало болото.
16.
Финский переулок доживает последние годы как полноценная дорога.
Трамвай и троллейбус исчезнут отсюда уже к концу 2000 года, а в 2001 году начнётся реконструкция, после которой переулок станет пешеходным.
21.
Трамвай в деревенском пейзаже - это всегда уютно. Чтобы увидеть такое в Петербурге нужно, само собой, отправляться в Стрельну.
22.
Бывший "Дом строительной книги" по адресу Большеохтинский проспект 1к1 рядом с Красногвардейской площадью.
23.
Экскурсионный трамвайный поезд ЛМ-49+ЛП-49 на проспекте Обуховской Обороны около парка имени Бабушкина.
26.
Новенький, только-только построенный, Ледовый дворец около станции метро "Проспект Большевиков".
Построили его для чемпионата мира по хоккею 2000 года, который сборная России, увы, бесславно закончила на 11 месте.
27.
То, что вы видите на данном фото - это не что иное, как современная парковка ТК "Гулливер", что около станции метро "Старая Деревня".
Да и саму станцию отлично видно на заднем плане. Кстати, "Гулливер" частично вобрал в себя часть этого эпичного недостроя.
32.
До 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга осталось всего три года. Город постепенно начинает готовиться.
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