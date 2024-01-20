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Прогулка по Санкт-Петербургу 2000 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2000 года

Автор:
20 января 2024 22:05
Метки: Россия   история   фото   
269
32

Сегодня у нас по плану 2000 год.

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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2  комментария
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940
Pūkains no Vidzemes 4 часа назад
Первый раз в России я как раз был именно в Ленинграде и Петродворце. В 2014 году. Мне очень сильно понравилось. Люди отзывчивые, город просто грандиозный и поражает воображение своей имперскостью. Ну и очень и очень вкусно там готовят. ))
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4k
Палыч Час назад
в 2000 я только-только приехал в питер учиться.Незабываемое время
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Юганск

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