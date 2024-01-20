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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 января 2024 21:58
Метки: СССР   история   фото   
254
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
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Борис Карабанов 3 часа назад
Правильный стеклорез выглядит так:
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Damvrot Hohlam 3 часа назад
чёт этой пиОнЭрке на 22й лет 20ть уже походу .
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Юганск

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