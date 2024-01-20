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Коты-книгочеи

Коты-книгочеи

Автор:
20 января 2024 19:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   занятие   книга   книгочей   кот   полка   постановка   страница   фото   чтение   
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Неспроста наш прозорливый Александр Сергеевич сделал именно это создание хранителем народной мудрости в своём произведении.

Видимо, поэт разбирался в кошачьей психологии. А фото потомков кота учёного наглядно доказывают, что для пушистых прекрасно любое чтиво. Вот только обсуждать содержание фолиантов с кожаными они пока ещё не готовы.

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Метки: Животное   занятие   книга   книгочей   кот   полка   постановка   страница   фото   чтение   
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