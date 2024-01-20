Коты-книгочеи

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Неспроста наш прозорливый Александр Сергеевич сделал именно это создание хранителем народной мудрости в своём произведении.
Видимо, поэт разбирался в кошачьей психологии. А фото потомков кота учёного наглядно доказывают, что для пушистых прекрасно любое чтиво. Вот только обсуждать содержание фолиантов с кожаными они пока ещё не готовы.
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