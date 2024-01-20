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Откуда по Индии бродят мужчины с ожогами

Откуда по Индии бродят мужчины с ожогами

Автор:
20 января 2024 12:02
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Агни Кели   Индия   Фестиваль   в мире   вилео   огонь   фото   
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В Индонезии добрые драки в честь бога войны – люди дерутся вениками из листьев. А в Индии не пострадал – плохо попраздновал. Потому индийцы во время фестиваля Агни Кели бьют друг друга горящими палками.

Огненная схватка в Маналоре

Каждый год вблизи храма Катил Дурга Парамешвари проводится фестиваль, который называется Огенный бой, то есть Агни Кели.

8 дней подряд в апреле сотни людей выстраиваются в процессии и чтят огонь. А в финале торжеств мужчины в одних штанах кидаются друг в друга горящими пучками пальмовых листьев и бьют друг друга горящими палками.

На зрелище стягиваются тысячи зрителей со всей страны. Для самого главного боя мужчины выстраиваются друг напротив друга в две линии на расстоянии 10-15 метров.

Им всем дают несколько горящих факелов, как правило, они делаются из ветвей пальмы. И по команде все начинают бросать друг в друга факелы. По правилам можно кинуть только 5 факелов и поразить как можно больше людей со стороны противников.

Те, кто промахнулся, очень расстраиваются. Ведь они потратили свои шансы порадовать богиню, практически зря пришли.

Были ли смертельные случаи?

Говорят, что были. Во всяком случае, некоторые индусы с сильными ожогами могут честно признаться вам, что заработали этот шрам на фестивале Агни Кели. Так что не спешите подозревать трагедию и пожар, скорее всего – он сам на это согласился.

Огненный бой длится не более получаса, в течение которого штаны-юбка какого-нибудь участника обязательно загорается. Хотя они и так снимают рубашки, чтобы не загореться. Но в итоге их тушат святой водой и отправляются на лечение.

Ожоги не считаются чем-то плохим, ведь считается, что богиня Дурга получила удовольствие от огненного боя. И если ты получил травму, то она засчитывается в зрелищность. И ты молодец.

Дурга – это многорукая богиня войны, у которой в каждой руке разное оружие. Потому ее радуют любые виды схваток, так что в честь нее дерутся и в другие праздники. Но вот бьются горящими факелами только раз в году.

Есть еще в Индии праздник, когда все швыряются друг в друга булыжниками. И сравнивая… даже не знаю, что хуже. Умереть на месте от попадания в голову камня, либо получить ожоги различной степени.

Надеюсь, мы доживаем последнее поколение, когда такие членовредительские фестивали все еще популярны. Пусть это станет историей, все равно смотреть на это вживую скорее жутко, чем интересно и экзотично.


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Метки: Агни Кели   Индия   Фестиваль   в мире   вилео   огонь   фото   
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1  комментарий
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Властелин 19 минут назад
Индусы ещё те психи.
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