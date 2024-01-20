Откуда по Индии бродят мужчины с ожогами

На зрелище стягиваются тысячи зрителей со всей страны. Для самого главного боя мужчины выстраиваются друг напротив друга в две линии на расстоянии 10-15 метров.

Им всем дают несколько горящих факелов, как правило, они делаются из ветвей пальмы. И по команде все начинают бросать друг в друга факелы. По правилам можно кинуть только 5 факелов и поразить как можно больше людей со стороны противников.