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В Доминикане решили, что работать всю неделю не продуктивно

В Доминикане решили, что работать всю неделю не продуктивно

Автор:
20 января 2024 08:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бельгия   Рабочая неделя   доминикана   работа   четырёхдневка   эксперемент   
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С февраля этого года в Доминикане запускается большой и амбициозный проект на полгода. В рамках этого проекта ученые должны выяснить, как скажется на самочувствии людей дополнительный выходной день.

Внедрение четырехдневной рабочей недели с сохранением заработной платы полноценной недели, это первый опыт такого рода для страны Карибского бассейна.

Планируется, что стандартная рабочая неделя будет сокращена с 44 часов до 36 часов с понедельника по четверг. В настоящее время компании в Доминиканской Республике обычно работают по восемь часов в день с понедельника по пятницу и по четыре часа в субботу, при условии, что общее количество рабочих часов в неделю не превышает 44.

В приоритете люди, улучшение здоровья и благополучия, а также содействие устойчивой и экологически безопасной производительности труда”, - заявил министр труда Луис Мигель де Кампс.


В этом эксперименте примут участие крупные компании, как Claro, латиноамериканская телекоммуникационная компания, энергетическая компания EGE Haina, предприятие по производству тяжелого оборудования IMCA и государственное национальное агентство медицинского страхования.


Местный университет получил задание проанализировать результаты внедрения новой рабочей недели, включая влияние на состояние здоровья работников и связь между работой и их личной жизнью.

Впрочем, в Бельгии подобный эксперимент проводили в одной женской организации. Вначале дамы были полны надежд и уверенности, 80% считало, что освободившееся время они смогут посвятить себе любимой, начнут заниматься саморазвитием и вести более здоровый образ жизни. 60% из опрошенных были уверены, что смогут проводить больше времени со своей семьей.

Через год после введения изменений, чуть более 40% заявили, что у них стало больше времени для себя, а 25% отметили, что теперь проводят больше времени со своими партнерами. Исследование также выявило, что освободившееся от работы время, в основном было потрачено на выполнение домашних дел.

Источник:

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Метки: Бельгия   Рабочая неделя   доминикана   работа   четырёхдневка   эксперемент   
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8  комментариев
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Горожанин 45 минут назад
"... ученые должны выяснить, как скажется на самочувствии людей дополнительный выходной день".
------------
Вы серьезно? То есть, как скажется на людях дополнительнвй выходной с сохранением прежней заработной платы?.. Хорошо скажется. Очень даже... Поди опять английские учёные Америку открывают.
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37k
koleos72 59 секунд назад
А потом они выдадут каждому мужику по машине и по гаражу в шаговой доступности! Совсем оху.ели...
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590
Александр 6 минут назад
В Доминикане очень неторопливый стиль жизни, есть ощущение что там никто не работает. Единственное кого видел постоянно за работой, это красоток сутенерш на плаже.
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10k
Леонович 48 минут назад
Вот забота о гражданах
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1k
Darki Час назад
А у нас могут только поставить опыт как людям без выходных вообще,поставить и оставить.
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