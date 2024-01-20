В Доминикане решили, что работать всю неделю не продуктивно

С февраля этого года в Доминикане запускается большой и амбициозный проект на полгода. В рамках этого проекта ученые должны выяснить, как скажется на самочувствии людей дополнительный выходной день.
Внедрение четырехдневной рабочей недели с сохранением заработной платы полноценной недели, это первый опыт такого рода для страны Карибского бассейна.
Планируется, что стандартная рабочая неделя будет сокращена с 44 часов до 36 часов с понедельника по четверг. В настоящее время компании в Доминиканской Республике обычно работают по восемь часов в день с понедельника по пятницу и по четыре часа в субботу, при условии, что общее количество рабочих часов в неделю не превышает 44.
“В приоритете люди, улучшение здоровья и благополучия, а также содействие устойчивой и экологически безопасной производительности труда”, - заявил министр труда Луис Мигель де Кампс.
В этом эксперименте примут участие крупные компании, как Claro, латиноамериканская телекоммуникационная компания, энергетическая компания EGE Haina, предприятие по производству тяжелого оборудования IMCA и государственное национальное агентство медицинского страхования.
Местный университет получил задание проанализировать результаты внедрения новой рабочей недели, включая влияние на состояние здоровья работников и связь между работой и их личной жизнью.
Впрочем, в Бельгии подобный эксперимент проводили в одной женской организации. Вначале дамы были полны надежд и уверенности, 80% считало, что освободившееся время они смогут посвятить себе любимой, начнут заниматься саморазвитием и вести более здоровый образ жизни. 60% из опрошенных были уверены, что смогут проводить больше времени со своей семьей.
Через год после введения изменений, чуть более 40% заявили, что у них стало больше времени для себя, а 25% отметили, что теперь проводят больше времени со своими партнерами. Исследование также выявило, что освободившееся от работы время, в основном было потрачено на выполнение домашних дел.
Источник:
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Вы серьезно? То есть, как скажется на людях дополнительнвй выходной с сохранением прежней заработной платы?.. Хорошо скажется. Очень даже... Поди опять английские учёные Америку открывают.
А здесь тоже интересно.
Возможно, работать будут также, но 8 часов просто оплатят, как сверхурочные.