В Доминикане решили, что работать всю неделю не продуктивно

Внедрение четырехдневной рабочей недели с сохранением заработной платы полноценной недели, это первый опыт такого рода для страны Карибского бассейна.

Планируется, что стандартная рабочая неделя будет сокращена с 44 часов до 36 часов с понедельника по четверг. В настоящее время компании в Доминиканской Республике обычно работают по восемь часов в день с понедельника по пятницу и по четыре часа в субботу, при условии, что общее количество рабочих часов в неделю не превышает 44.