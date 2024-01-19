Кот спас собаку от койотов

У Окли не было шансов отбиться от столь крупных животных, если бы не второй питомец Дайера. Домашний черный кот по имени Бэнкс, которого мужчина подобрал с улицы несколько лет назад, быстро освоился в доме и сразу подружился с болонкой, но не растерял боевых навыков из прошлого. Заметив, что на Окли напали, кот выскочил на задний двор, угрожающе выгнул спину, бросился на койотов и таким образом спас пса. От неожиданности они отпустили Окли и кинулись врассыпную. Все происходящее попало на камеру наблюдения.