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Кот спас собаку от койотов

Кот спас собаку от койотов

Автор:
19 января 2024 20:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Felis catus   Ferae   койот   кот   псовые   семейство кошачьих   собака   спасение животных   
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Лэйн Дайер из Оклахомы, США рассказал корреспонденту CNN, что его шестилетняя мальтийская болонка по кличке Окли гуляла на заднем дворе, когда из леса внезапно выбежал койот и напал на нее. За первым хищником последовал второй.

У Окли не было шансов отбиться от столь крупных животных, если бы не второй питомец Дайера. Домашний черный кот по имени Бэнкс, которого мужчина подобрал с улицы несколько лет назад, быстро освоился в доме и сразу подружился с болонкой, но не растерял боевых навыков из прошлого. Заметив, что на Окли напали, кот выскочил на задний двор, угрожающе выгнул спину, бросился на койотов и таким образом спас пса. От неожиданности они отпустили Окли и кинулись врассыпную. Все происходящее попало на камеру наблюдения.


За несколько секунд койот успел нанести Окли травмы: он прокусил псу кожу на груди и оставил трещину в одной из костей. Однако Дайер быстро отвез питомца к ветеринару, где ему наложили несколько швов. Всего за месяц Окли полностью поправился.

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Метки: Felis catus   Ferae   койот   кот   псовые   семейство кошачьих   собака   спасение животных   
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4  комментария
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6k
hhwost 9 минут назад
СТРАШНЕЕ КОШКИ ЗВЕРЯ НЕТ!
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36
Alex Час назад
койоты такие - на кота мы не договаривались, ну на фиг ...
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2k
Звёздный странник 3 часа назад
Койот такой: "Ой, кот!" и тёком наутёк.
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5k
Макс73 3 часа назад
А где там собака??????
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
30290



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