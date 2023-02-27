Прототакситы: первые покорители земной тверди

Дело в том, что у растений, употребляющих углекислый газ и солнечную энергию, химическая сигнатура чёткая и базируется на двух изотопах углерода. У прочих – млекопитающих и тех же грибов, пища которых уже более сложна и разнообразна, соотношение иное. Изотопный анализ подтвердил родство прототакситов с современными грибами.

Для питания многометровых плодовых тел необходимы были солидные грибницы. И нечто вроде неё обнаружилось в раннедевонских отложениях.