Прототакситы: первые покорители земной тверди

Эти удивительные создания начали покорение суши задолго до растений. Прямо какие-то пальцы господни, поскольку первопроходцами стали грибы высотой около 8 метров.
Первые предположения о существовании прототакситов сделал ботаник Джон Доусон в 1859 году. Первые находки относились к девонскому периоду, когда уже существовали растения. Поэтому им не уделили должного внимания, посчитав просто предками современных хвойных пород.
Но впоследствии известный палеоботаник Фрэнсис Хьюбер сделал предположение, что это именно грибы. Он изучил состав окаменелостей для выяснения способа питания загадочного создания.
Дело в том, что у растений, употребляющих углекислый газ и солнечную энергию, химическая сигнатура чёткая и базируется на двух изотопах углерода. У прочих – млекопитающих и тех же грибов, пища которых уже более сложна и разнообразна, соотношение иное. Изотопный анализ подтвердил родство прототакситов с современными грибами.
Для питания многометровых плодовых тел необходимы были солидные грибницы. И нечто вроде неё обнаружилось в раннедевонских отложениях.
Коллеги отнеслись к исследованию Хьюбера и его результатам, опубликованным в 2007 году, скептически. И их можно понять, ведь сколько нужно органики, чтобы прокормить такого исполина? Но исследователь не обращал внимания на критику и продолжал работать. Он изучал разные образцы окаменелостей и обнаружил, что внутри прототакситы представляли собой систему тончайших переплетённых между собой трубок. Что-то подобное встречается у лишайников и водорослей, но всё же такая система особенно характерна для грибов.
Но почему грибы были такими огромными? Ведь для поддержания жизни такого крупного объекта нужно огромное количество питательных веществ. Точный ответ неизвестен, но есть две основных версии. В соответствии с первой, такие размеры были результатом эволюционной тактики – чем крупнее гриб, тем больше спор может распространить. С учётом высоты споры могут разноситься ветром на значительные расстояния.
Вторая версия довольно кровожадная, но тоже имеет право на существование. Прототакситы за счёт размеров пытались выдавить с территории конкурентов – растительноядные организмы в их тогдашнем виде. Затея не удалась, и гигантские грибы исчезли. Возможно из-за изменения климата, растений, а также увеличившегося числа животных, употреблявших в пищу этих исполинов.
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Но ведь когда на сушу вылез первый прото-гиб - не было ни почвы ни даже элювиев всяких наверняка. Как он камни в белок перерабатывал? Генерировал из углерода кислоту, растворял базальт и сам этим питался?