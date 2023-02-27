FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1881 пост • 734 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
Прототакситы: первые покорители земной тверди

Прототакситы: первые покорители земной тверди

Автор:
27 февраля 2023 13:41
Сообщество : Наука
Метки: Размер   вид   гигант   гриб   девон   исчезновение   наука   прототаксит   эволюция   эпоха   
1091
7

Эти удивительные создания начали покорение суши задолго до растений. Прямо какие-то пальцы господни, поскольку первопроходцами стали грибы высотой около 8 метров.

Первые предположения о существовании прототакситов сделал ботаник Джон Доусон в 1859 году. Первые находки относились к девонскому периоду, когда уже существовали растения. Поэтому им не уделили должного внимания, посчитав просто предками современных хвойных пород.

×
×

Но впоследствии известный палеоботаник Фрэнсис Хьюбер сделал предположение, что это именно грибы. Он изучил состав окаменелостей для выяснения способа питания загадочного создания.

Дело в том, что у растений, употребляющих углекислый газ и солнечную энергию, химическая сигнатура чёткая и базируется на двух изотопах углерода.  У прочих – млекопитающих и тех же грибов, пища которых уже более сложна и разнообразна, соотношение иное. Изотопный анализ подтвердил родство прототакситов с современными грибами.

Для питания многометровых плодовых тел необходимы были солидные грибницы. И нечто вроде неё обнаружилось в раннедевонских отложениях.

Коллеги отнеслись к исследованию Хьюбера и его результатам, опубликованным в 2007 году, скептически. И их можно понять, ведь сколько нужно органики, чтобы прокормить такого исполина? Но исследователь не обращал внимания на критику и продолжал работать. Он изучал разные образцы окаменелостей и обнаружил, что внутри прототакситы представляли собой систему тончайших переплетённых между собой трубок. Что-то подобное встречается у лишайников и водорослей, но всё же такая система особенно характерна для грибов.

Но почему грибы были такими огромными? Ведь для поддержания жизни такого крупного объекта нужно огромное количество питательных веществ. Точный ответ неизвестен, но есть две основных версии. В соответствии с первой, такие размеры были результатом эволюционной тактики – чем  крупнее гриб, тем больше спор может распространить. С учётом высоты споры могут разноситься ветром на значительные расстояния.

Вторая версия довольно кровожадная, но тоже имеет право на существование. Прототакситы за счёт размеров пытались выдавить с территории конкурентов – растительноядные организмы в их тогдашнем виде. Затея не удалась, и гигантские грибы исчезли. Возможно из-за изменения климата, растений, а также увеличившегося числа животных, употреблявших в пищу этих исполинов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Размер   вид   гигант   гриб   девон   исчезновение   наука   прототаксит   эволюция   эпоха   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Фельдъегерь Час назад
с учетом времени их появления их можно назвать надберезовики, надосиновики и белые прототакситы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Александр 7 минут назад
Ленин гриб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Billi_Bons 12 минут назад
Стоянка прототакси. Прототаксисты ушли в чайхану чай кушать.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
sonic24a 15 минут назад
"были результатом эволюционной тактики" интересная мысль. Стратегия и и тактика грибов при освоении суши. Ну да ладно.
Но ведь когда на сушу вылез первый прото-гиб - не было ни почвы ни даже элювиев всяких наверняка. Как он камни в белок перерабатывал? Генерировал из углерода кислоту, растворял базальт и сам этим питался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
437
Ivan Shotgun Полчаса назад
Я один прочитал протоТАКСИСТЫ ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Jearom 43 минуты назад
да все же знают, что прототаксисты - это владельцы ездовых осликов, доставляющие пассажиров по адресу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74278



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на зимниках Таймыра
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на...
Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов
Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов
Набирающие популярность в сообществах
Одна из старейших городских легенд в мире. История Филадельфийского эксперимента
Одна из старейших городских легенд в мире. История Филадельфийского эксперимента
Автовсячина
Автовсячина
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Наши санкции беспощадны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#забавно#интересное#новости#подборка#картинки#автомир#природа
#Юмор#в мире#животные#Прикол#красота#Приколы#автомобили#смешно#удивительно#Турция
#интересно#люди#кино#Россия#наука#СССР#дети#Фотографии#Ynews#роль
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты Какие органы и способности у нас всё ещё есть, но они нам не нужны Какие органы и способности у нас всё ещё есть, но они нам не нужны Из карлика в великаны: невероятная история Адама Райнера Из карлика в великаны: невероятная история Адама Райнера Как будет выглядеть человек будущего Как будет выглядеть человек будущего Необходимость исчезла, а функционал остался Необходимость исчезла, а функционал остался

На что жалуетесь?

Вернуться