10 звёздных пар, которые перенесли свой роман из реальной жизни на экран

Съёмочная площадка частенько становится отличным местом для зарождения нового романа — это касается и начинающих актёров в малобюджетных фильмах, и голливудских звёзд в топовых блокбастерах. Но любопытны и обратные случаи, когда уже сформировавшиеся пары знаменитостей переносят свою приватную романтику в кино и играют любовь на экране.
Женаты с 2010 года, а в 2017 снялись в фильме «Тихое место», где сыграли мужа и жену. Фильм был снят и написан самим Красински, поэтому неудивительно, что он взял жену в свой проект.
Познакомились в 1997 году и на момент выхода их совместного фильма «Жестокие игры» (1999) уже были обручены.
Состояли в отношениях с 2007 года, а в 2012 снялись в фильме «Руби Спаркс», где сыграли пару. Кстати, сценарий фильма написала сама Зои Казан.
Состоят в фактическом браке с 1983 года, а в 1987 году снялись в фильме «За бортом», где сыграли пару.
На момент начала съёмок в фильме «Скуби-Ду» (2002), где они сыграли пару, актёр и актриса уже были обручены.
Звёзды Голливуда середины прошлого века были дважды женаты с перерывом в год с 1964 по 1976 годы и сыграли супружескую пару в знаменитом фильме «Кто боится Вирджинии Вулф?» (1966). Всего Тейлор и Бёртон снялись в 11 совместных фильмах, в том числе в легендарной «Клеопатре».
Были женаты с 1989 года, а в 1993 сыграли роли Бенедикта и Беатриче в экранизации пьесы Шекспира «Много шума из ничего». Режиссёром фильма стал сам Брана. Всего Томпсон и Брана сыграли в пяти совместных проектах.
Состояли в отношениях с 2016 года, а в 2021 сыграли супружескую пару в фильме «Власть пса».
Сыграли супружескую пару в фильме «С широко закрытыми глазами» (1999), будучи женатыми в реальной жизни уже почти 10 лет — с 1990. Также романтическая линия между героями Круза и Кидмана присутствует в их менее известном совместном фильме «Далеко-далеко» (1992).
Пара жената с 2010 года. В этом статусе они сыграли в двух совместных фильмах, где между их героями присутствует романтическая линия, хоть и далеко не счастливая: «Эскобар» (2017) и «Лабиринты прошлого» (2018). Всего у Крус и Бардема несколько совместных фильмов, в том числе дебютная картина в карьере Пенелопы «Ветчина, ветчина» (1992).
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