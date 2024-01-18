Замашки хозяев квартир, от которых арендаторы готовы волосы на себе рвать

Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью

Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок

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"Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья