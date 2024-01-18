Замашки хозяев квартир, от которых арендаторы готовы волосы на себе рвать

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Большинство людей в современном мире живут на съёмных квартирах. И порой собственники жилья ведут себя неадекватно. Собрали истории от тех, кто снимал, и их опыт оставляет желать лучшего.
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