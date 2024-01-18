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Замашки хозяев квартир, от которых арендаторы готовы волосы на себе рвать

Замашки хозяев квартир, от которых арендаторы готовы волосы на себе рвать

Автор:
18 января 2024 08:33
Сообщество : Истории
Метки: аренда   истории   ситуации   съем жилья   съемное жилье   фото   хозяйка квартиры   
2410
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Большинство людей в современном мире живут на съёмных квартирах. И порой собственники жилья ведут себя неадекватно. Собрали истории от тех, кто снимал, и их опыт оставляет желать лучшего.

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Метки: аренда   истории   ситуации   съем жилья   съемное жилье   фото   хозяйка квартиры   
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15  комментариев
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26
Stalker Час назад
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2k
Dimon 14 секунд назад
Я понимаю, что бывают разные ситуации: типо хозяйка с головой ку- ку, но зато цена низкая. Во всех остальных случаев е*анутых людей видно сразу по манере вести диалог или идиотским вопросам на первой встрече . Снимать у таких, себя не уважать!
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35k
Teodor 9 минут назад
Вот так вот начитаются люди этих страшилок, а потом... Я как-то сдавал квартиру молодой паре - однажды осторожно сообщают мне: "Мы ребенка ждем..." И смотрят так настороженно, словно я психануть должен: ах, ах - ребенок будет все портить, пеленки, сырость и т.п. Ну, чтож, говорю, могу вас только поздравить..! Вообще, счастливая квартира была - лет за 10, что я ее сдавал там трое родилось.
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3k
Дмитрий 19 минут назад
Сдаю однушку, бываю там ровно 1 раз за год, чтобы переподписать договор =) Вы бы видели удивленные лица ребят, когда я им сказал, что сдаю официально и чек скинул после оплаты )))
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11k
Игорь Полчаса назад
ну - да, бедные и пушистые арендаторы. Ждем страшных историй от хозяев квартир
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46k
Игорь Полчаса назад
Знакомый сдал свою квартиру, уехал в другой город и... помер. Наследников не было. Люди год кайфовали платя только коммуналку, но потом пошли и городским властям сдались.
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59k
dima423 41 минуту назад
Комментарий к фото
Посещение хозяйкой сданной квартиры прописывается в договоре, обычно там есть фраза что арендодатель имеет право посещать квартиру только предварительно, не менее чем за сутки уведомив арендатора)
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59k
dima423 45 минут назад
Комментарий к фото
Ну как бы это вообще логично на все 100%, если переставляли мебель под себя, при съезде поставьте обратно, тем более если об этом попросили хозяева... а феншуй нефеншуй это пох, кто хочет верит)
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59k
dima423 49 минут назад
Комментарий к фото
Для меня кресло вообще какая то бесполезная часть обстановки...никогда им не пользовался, стоит обычно где то в углу и на него вещи скидываются разные которые до шкафа лень нести))
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59k
dima423 51 минуту назад
Комментарий к фото
в смысле? я вот окуеваю от таких условий...вы квартиру сдаете или бесплатно даете пожить? если сдаете за деньги, то после подписания договора квартира на время становится моей, и я сам решу кого мне водить а кого нет)) заепала эта тупость
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28k
Lehoia Час назад
Снимал когда-то квартиру у семейки, проживающей в этом же доме, этажом ниже. Сперва думал, что у меня едет крыша-вещи то пропадали, то снова появлялись. Даже подумать не мог, что это их проделки. Могли спокойно зайти в мое отсутствие, взять без спроса книгу, видеокассету, что-то из кухонной утвари. Съехал при первой же возможности.
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2k
Жирный бот Час назад
я никогда не снимал у бабушек квартиру, там к старости жуткие тараканы в голове (у бабушек). Но к счастью давно купил свое жилье и забыл как страшный сон все это..
Самый большой минус, что в любой момент могут выставить из снимаемого жилья
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26k
sssss3 Час назад
Знакомый снимал квартиру двушку, одна из комнат которой была заколочена. Заколочена реально досками на гвоздях. Многоэтажное современное здание, не старьё дореволюционное одноэтажное.
Бухали там несколько раз, каждый раз подмывало выломать дверь эту....
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