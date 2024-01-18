Как снимали киносказку "Варвара краса, длинная коса"

Авторами сценария были Михаил Чуприн и режиссёр Александр Роу — для Чуприна это была единственная работа в кино, а для Роу «Варвара-краса, длинная коса» стала предпоследним фильмом.



Роу любил работать с уже знакомыми актёрами, так что почти все исполнители ролей снимались у него в предыдущих фильмах. Исключением стала Татьяна Клюева, сыгравшая Варвару — она у Роу снималась впервые, хотя познакомились они задолго до съёмок. Десятиклассница Клюева приходила на пробы к его предыдущей сказке «Огонь, вода и… медные трубы», но показалась режиссёру совсем ребёнком, хотя у неё уже был актёрский опыт и даже главная роль в фильме «Акваланги на дне». Роу утвердил Наталью Седых, а Клюевой пообещал снять её в следующей работе. И сдержал обещание — девушку пригласили на пробы уже через год.