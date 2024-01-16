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Пиратский кодекс — миф или реальность? Как пираты договаривались между собой

Пиратский кодекс — миф или реальность? Как пираты договаривались между собой

Автор:
16 января 2024 18:36
Метки: документ   история   кодекс   корабль   пираты   правила   
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Необитаемые острова, ветхие карты с крестиком, капитан за штурвалом и его попугай — все эти клише и образы часто всплывают в памяти при упоминании пиратов. Однако, как это часто и бывает, они имеют мало общего с реальностью. Например, пиратские кодексы воспринимаются большинством, как нечто из книг или фильмов и реально не существовавшее.

Но так ли это было на самом деле? Многим словосочетание «Пиратский кодекс» покажется чем-то вроде «Закона Джунглей» из произведений Редьярда Киплинга.  Казалось бы, зачем команде головорезов и убийц, каждый день ходящих по краю, какой-то сборник правил? Ведь среди пиратов читать и писать могли едва лишь некоторые. Тем не менее «Кодекс поведения», или «Пиратский кодекс», существовал на самом деле. И даже не в одном издании или виде.

Одно из первых упоминаний о пиратских кодексах относится к началу 1660-х годов и связывается с именем Бартоломео, или Бартоломью Португальского. Этот пират прославился как жестокостью по отношению к врагам, так и умением выкручиваться из совершенно, казалось бы, безвыходных ситуаций. Возможно, одной из причин такого и был свод правил, который он придумал и привил своим людям. Тем не менее то, что именно Бартоломео был первым пиратом, придумавшим кодекс, известно лишь по косвенным данным. Первым же документально подтвержденным составителем неких пиратских законов является ирландский пират Джордж Кьюсак, промышлявший между 1668 и 1675 годами.

Сборники правил и кодексы пиратов были основаны на ещё более раннем морском праве, пришедшем из XII века. Их первоисточником считаются так называемые Олеронские Свитки. Это один из самых старых сборников норм морского права из известных на сегодняшний день. Истоки же самих Олеронских Свитков восходят ещё к Древней Греции и правилам, царившим на острове Родос среди мореплавателей и торговцев.

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Так или иначе, с распространением пиратства по миру стали распространяться и различного вида пиратские кодексы. В основном эти своды правил и договоров включали в себя соглашение о доле каждого из команды при дележе добычи, компенсации раненым и увечным, правила дисциплины и поведения. Кодексы были известны под разными названиями, например, «Ямайская дисциплина», или «Обычаи побережья». Некоторые из пунктов могли меняться от капитана к капитану или от рейса к рейсу, но в целом подобные изменения были не слишком велики.

При вступлении в команду каждому новому её члену доводили до понимания правила, установленные в коллективе. Так как большинство пиратов были неграмотны, чаще всего это делалось устно. После этого новый пират клялся в том, что будет исполнять озвученные ему нормы поведения. В основном клятва приносилась на Библии, однако сохранились свидетельства возложения рук на абордажные топоры, пистолеты, сабли, человеческие черепа. Кое-где встречалось принесение пиратской присяги даже сидя верхом на пушке. Сами же правила, написанные на бумаге, часто прибивались к дверям капитанской каюты на всеобщее обозрение.

На момент публикации статьи известно о девяти полностью или частично сохранившихся пиратских кодексах. Преимущественно все они были описаны в книге Чарльза Джонсона «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами». Книга стала знаковой в популяризации пиратства в социальном сознании. Некоторыми современными учёными высказываются мнения, что именно она сильно повлияла на сегодняшние представления о пиратах. Личность автора остается загадкой. Некоторые исследователи полагают, что им мог быть знаменитый писатель Даниель Дефо.

Несмотря на широкое распространение пиратства, причиной того, что сохранилось лишь девять экземпляров кодексов, является то, что пираты перед угрозой захвата в плен уничтожали свои бумаги. Они справедливо опасались, что документы могут быть использованы против них на суде.

Интересной особенностью кодексов было ещё и то, что их заставляли подписывать каждого вступившего в команду корабля. С другой стороны, известны случаи, когда некоторые пираты-новички просили других, более старых, при захвате в плен подтверждать, что их вынудили подписать кодекс насильно. Тогда на суде новобранцы могли апеллировать к тому, что их заставили участвовать в противозаконных действиях против воли. И, судя по некоторым сохранившимся документам, иногда такой аргумент вполне срабатывал.

Кодекс также регулировал отношение пиратов к своим коллегам по ремеслу, «выходящим в отставку» по тем или иным причинам. Например, пират, потерявший руку или ногу во время дела, мог получить солидное «выходное пособие» и сам выбрать, где ему осесть на берегу. Хоть и выдуманным, но всё же примером подобного можно считать того же Джона Сильвера из знаменитого романа «Остров сокровищ». Покалеченный, но уважаемый командой пират получил достаточно средств, чтобы открыть своё дело и закончить свои дни в мире и покое на суше. Таким образом, дисциплина на пиратских кораблях поддерживалась не только угрозами немедленной расправы, но и чётким пониманием того, что члена команды не бросят и позаботятся о его судьбе. Естественно, если он не будет нарушать кодекс.

Одним из известных примеров кары за нарушения была высадка на необитаемый остров с минимумом запасов и пистолетом с одной пулей. Упоминания о таких наказаниях встречаются почти во всех сохранившихся кодексах. Что интересно, кара могла быть временной. Спустя пару месяцев плавания корабль мог вернуться за проштрафившимся пиратом и забрать его обратно на борт.

В заключение стоит сказать, что, несмотря на кажущуюся фантастичность и сказочность, пиратские кодексы действительно существовали и работали. Несмотря на всю литературную и киношную романтику, пираты были безжалостными морскими разбойниками. Но даже в такой структуре нельзя было обойтись без сводов правил, которые регулировали бы отношения головорезов между собой, разрешали возникающие конфликты и давали хоть какие-то гарантии будущей мирной жизни. Как отмечают некоторые ученые, бывали времена, когда среднестатистический пират был куда более уверен в своей судьбе и завтрашнем дне, чем нанятый на берегу матрос на борту корабля одной из крупных держав. И основой такой уверенности был тот самый полулегендарный документ — Пиратский Кодекс.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

Еще крутые истории!
Метки: документ   история   кодекс   корабль   пираты   правила   
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