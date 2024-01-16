Пиратский кодекс — миф или реальность? Как пираты договаривались между собой

Но так ли это было на самом деле? Многим словосочетание «Пиратский кодекс» покажется чем-то вроде «Закона Джунглей» из произведений Редьярда Киплинга. Казалось бы, зачем команде головорезов и убийц, каждый день ходящих по краю, какой-то сборник правил? Ведь среди пиратов читать и писать могли едва лишь некоторые. Тем не менее «Кодекс поведения», или «Пиратский кодекс», существовал на самом деле. И даже не в одном издании или виде.

Одно из первых упоминаний о пиратских кодексах относится к началу 1660-х годов и связывается с именем Бартоломео, или Бартоломью Португальского. Этот пират прославился как жестокостью по отношению к врагам, так и умением выкручиваться из совершенно, казалось бы, безвыходных ситуаций. Возможно, одной из причин такого и был свод правил, который он придумал и привил своим людям. Тем не менее то, что именно Бартоломео был первым пиратом, придумавшим кодекс, известно лишь по косвенным данным. Первым же документально подтвержденным составителем неких пиратских законов является ирландский пират Джордж Кьюсак, промышлявший между 1668 и 1675 годами.

Сборники правил и кодексы пиратов были основаны на ещё более раннем морском праве, пришедшем из XII века. Их первоисточником считаются так называемые Олеронские Свитки. Это один из самых старых сборников норм морского права из известных на сегодняшний день. Истоки же самих Олеронских Свитков восходят ещё к Древней Греции и правилам, царившим на острове Родос среди мореплавателей и торговцев.