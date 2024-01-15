Конор Макгрегор подарил повару часы Rolex, но его обвинили в жадности

Ирландский боец поделился в соцсети видео, как он удивил шеф-повара своего паба Black Forge Inn в Дублине. 35-летний Макгрегор преподнёс сотруднику часы Rolex. Однако его подарок не пришёлся публике по душе.
Макгрегор рассказал подписчикам, что подготовил сюрприз к юбилею Эда Рэторна, шеф-повара его заведения.
"Поздравляем с днём рождения! С 50-летием, - говорит Конор в опубликованном видео. - Я хочу поблагодарить вас за всю ту потрясающую работу, которую вы делаете, мы признательны, что вы с нами. У меня есть для вас большой подарок, хочу вручить его в честь 50-летия. Вы вступили в клуб Rolex. Ваша работа поражает, продолжайте в том же духе, мы вас ценим".
Поклонники заметили на часах детали, которые позволяют предположить, что это одна из самых бюджетных моделей Rolex.
Но часы всё равно стоят тысячи, а по оценкам одного издания, их стоимость может достигать 80000 долларов (более 7 млн рублей).
"Брат, ты даже не смог подарить ему хорошие Rolex", - подколол в комментариях один из пользователей.
Другой написал: "Почему у меня такое чувство, что Конор нашёл эти часы в своём шкафу и такой: "Я подарю их своему шеф-повару"".
Состояние бывшего чемпиона UFC оценивается более чем в 300 млн долларов, поэтому фанаты высмеяли Макгрегора за скупость.
Рэторн поделился видео и поблагодарил босса: "Огромное спасибо за потрясающий подарок на день рождения, за то, что всегда заботитесь обо мне. Для меня было большой честью получить такой красивый и щедрый подарок лично из ваших рук. Я никогда этого не забуду".
Источник:
В 2020 году Forbes назвал Макгрегора самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
С 2018 года Конор провёл только три боя, проиграв Дастину Порье на UFC 264 в 2021 году (в конце первого раунда ирландец сломал ногу).
Однако в скором времени он собирается вернуться. Рассматривается возможность поединка против Майкла Чендлера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А переплачивать за имя, за бренд, нахер нужно! Причем явно переплата идет в 95% за имя.
Учитывая специфику жизни МакГрегора он, вполне логично, предпочел сталь мягкому и непрактичному золоту.
Но так то - от 5000 стоили сабмаринеры(самые узнаваемые). Мог и сабы подарить.
Наверное отдал свои, которые никогда не носил.
У них же нет поговорки : Дареное не дарят...
В данном случае спортсмен не рассыпался в откровениях, что шеф-повару подарит что-то самое лучше и безумно дорогое.. просто подарил дорогие часы. Очень дорогие часы с точки зрения обычного обывателя. К чему эти претензии? Он не обязан дарить всем вокруг Ламборгини и пентхаусы. Подарил и подарил, не вижу повода что-то ставить ему в укор. Он же ж не детские пластиковые часы за 2 бакса с АлиЭкспресса вручил человеку.. А Ролех, ценой с квартиру.
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Источник: https://reedr.ru/auto/bugatti/kakie-sushhestvuyut-modeli-bugattihttps://reedr.ru/auto/bugatti/kakie-sushhestvuyut-modeli-bugatti
Ты захочешь "попробовать". Ибо можно смарт часами обойтись.
Да и в часах тоже есть подвох: Например не покупать часы принадлежащие "свотч групп" а это 70% предложения рынка. Типа ширпотреб. Что само по себе противоречит смыслу механических часов.
Нюансов тьма)