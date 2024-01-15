Конор Макгрегор подарил повару часы Rolex, но его обвинили в жадности

"Брат, ты даже не смог подарить ему хорошие Rolex", - подколол в комментариях один из пользователей.

Другой написал: "Почему у меня такое чувство, что Конор нашёл эти часы в своём шкафу и такой: "Я подарю их своему шеф-повару"".

Состояние бывшего чемпиона UFC оценивается более чем в 300 млн долларов, поэтому фанаты высмеяли Макгрегора за скупость.