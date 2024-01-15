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Конор Макгрегор подарил повару часы Rolex, но его обвинили в жадности

Конор Макгрегор подарил повару часы Rolex, но его обвинили в жадности

Автор:
15 января 2024 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rolex   Конор Магрегор   боец   знаменитость   подарок   часы   
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Ирландский боец поделился в соцсети видео, как он удивил шеф-повара своего паба Black Forge Inn в Дублине. 35-летний Макгрегор преподнёс сотруднику часы Rolex. Однако его подарок не пришёлся публике по душе.

Макгрегор рассказал подписчикам, что подготовил сюрприз к юбилею Эда Рэторна, шеф-повара его заведения.

"Поздравляем с днём рождения! С 50-летием, - говорит Конор в опубликованном видео. - Я хочу поблагодарить вас за всю ту потрясающую работу, которую вы делаете, мы признательны, что вы с нами. У меня есть для вас большой подарок, хочу вручить его в честь 50-летия. Вы вступили в клуб Rolex. Ваша работа поражает, продолжайте в том же духе, мы вас ценим".

Поклонники заметили на часах детали, которые позволяют предположить, что это одна из самых бюджетных моделей Rolex.

Но часы всё равно стоят тысячи, а по оценкам одного издания, их стоимость может достигать 80000 долларов (более 7 млн рублей).

"Брат, ты даже не смог подарить ему хорошие Rolex", - подколол в комментариях один из пользователей.

Другой написал: "Почему у меня такое чувство, что Конор нашёл эти часы в своём шкафу и такой: "Я подарю их своему шеф-повару"".

Состояние бывшего чемпиона UFC оценивается более чем в 300 млн долларов, поэтому фанаты высмеяли Макгрегора за скупость.

Рэторн поделился видео и поблагодарил босса: "Огромное спасибо за потрясающий подарок на день рождения, за то, что всегда заботитесь обо мне. Для меня было большой честью получить такой красивый и щедрый подарок лично из ваших рук. Я никогда этого не забуду".

В 2020 году Forbes назвал Макгрегора самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

С 2018 года Конор провёл только три боя, проиграв Дастину Порье на UFC 264 в 2021 году (в конце первого раунда ирландец сломал ногу).

Однако в скором времени он собирается вернуться. Рассматривается возможность поединка против Майкла Чендлера.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: rolex   Конор Магрегор   боец   знаменитость   подарок   часы   
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27  комментариев
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382
ruslan d 2 часа назад
Так-то мог вообще ничего не дарить ..
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10k
Сол Гудман 6 минут назад
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10k
Trenzel2003 7 минут назад
Вот объясните мне чего там такого ценного в этих часах??? Наш "Полет" ничем не хуже по качеству был. Да и ход вполне себе ничего.
А переплачивать за имя, за бренд, нахер нужно! Причем явно переплата идет в 95% за имя.
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1k
ДимаМоs 16 минут назад
Дареному коню....
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31k
Григорий Полчаса назад
Вот самые дорогие в мире Ролексы - 17 лямов. Может среди часов есть что-то дороже, сделанное из бриллиантов и обсыпанное калифорнием для цены, а эти сделаны из стали.
Учитывая специфику жизни МакГрегора он, вполне логично, предпочел сталь мягкому и непрактичному золоту.
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8k
Bely 41 минуту назад
в то же время ни один из этих критиков сами ничего такого никому не подарят. Нормальный подарок. думаю, кстати, подкопив, этот повар сам мог такие часы купить. но было б накладно. а так, может мечту исполнил человека.
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7k
Marlboro 51 минуту назад
Это из серии "училку обвинили за связь с несовершеннолетним". Обвиняют те, кому завидно. Кто из тех комментаторов, кто писал "самые дешевые.." пусть попробуют сами подарить часы, пусть даже самые дешевые (около 7т евро). Как говорится дареному коню в зубы не смотрят. Шеф повару, а так же ресторану не часы важны, а то, что сам Макгрегор пришел, подарил и залили все это в интернет. Реклама дороже часов.
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30k
Aqueronte 52 минуты назад
Хороший шоумен, посредственный боец, ну и продавец неплохой.
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45
Liberman Час назад
Ну, это модель "Улисс"(устрица) из модельного ряда Ролекс самая доступная. До пандемии стоили 3000 баксов. О каких 70к идёт речь - для меня непонятно.
Но так то - от 5000 стоили сабмаринеры(самые узнаваемые). Мог и сабы подарить.
Наверное отдал свои, которые никогда не носил.
У них же нет поговорки : Дареное не дарят...
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91
SeledkinStar Час назад
Как достал этот Макгрегор. Получил люлей от нашего боксера, и никак не успокоится.
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Глупо придираться к подаркам. Ладно б он крокодиловы слёзы лил и говорил как отчаянно хочет помочь сироткам и проспонсировал 200 баксов.. тогда можно уличить человека в лицемерии, мол на словах ты на всё готов, а по делу - дал какую-то мелочь исходя из твоих финансовых возможностей.
В данном случае спортсмен не рассыпался в откровениях, что шеф-повару подарит что-то самое лучше и безумно дорогое.. просто подарил дорогие часы. Очень дорогие часы с точки зрения обычного обывателя. К чему эти претензии? Он не обязан дарить всем вокруг Ламборгини и пентхаусы. Подарил и подарил, не вижу повода что-то ставить ему в укор. Он же ж не детские пластиковые часы за 2 бакса с АлиЭкспресса вручил человеку.. А Ролех, ценой с квартиру.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
слышал что вступить в клуб дорогих часов, просто человек с улице не может, даже если у него есть деньги, и когда его допустят , то он не может купить самые дорогие или средние часики , он должен покупать с начало самые дешёвые и так рости !
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45
Liberman Aqueronte 38 минут назад
Ну у Бугатти только одна модель.
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45
Liberman ¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
Другое дело что ты сам сразу не будешь покупать себе средние или дорогие.
Ты захочешь "попробовать". Ибо можно смарт часами обойтись.
Да и в часах тоже есть подвох: Например не покупать часы принадлежащие "свотч групп" а это 70% предложения рынка. Типа ширпотреб. Что само по себе противоречит смыслу механических часов.
Нюансов тьма)
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45
Liberman Aqueronte 5 минут назад
Кузов один. А остальное вариации
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45
Liberman Aqueronte 4 минуты назад
В этом модельном году.
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6k
Alex 2 часа назад
Нормальные котлы. Кого-то зависть просто душит.
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12k
Sapsan 2 часа назад
Как грится - всем не угодишь

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16k
Kostick 2 часа назад
как люди любят считать чужие деньги) чот мне кажется, что те критики вообще никому ничего не дарят.
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5k
Харон 2 часа назад
Дарёному коню в зубы не смотрят.
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