Котёнок встречает своего хозяина

Возвращаться домой намного приятнее, когда дома ждёт любимый питомец. Они всегда со всех лапок мчатся встречать драгоценного владельца, и это не может не умилять.

Только посмотрите на маленького карапуза из этого видео. Как только открывается входная дверь, пушистый малыш тут же бежит к своему человеку. Разве можно задерживаться, когда дома ждёт такое очаровательное чудо?