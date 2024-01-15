Котёнок встречает своего хозяина

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Крохотный котёнок спешит увидеть своего владельца после короткой разлуки. Очаровательное зрелище!
Возвращаться домой намного приятнее, когда дома ждёт любимый питомец. Они всегда со всех лапок мчатся встречать драгоценного владельца, и это не может не умилять.
Только посмотрите на маленького карапуза из этого видео. Как только открывается входная дверь, пушистый малыш тут же бежит к своему человеку. Разве можно задерживаться, когда дома ждёт такое очаровательное чудо?
Еще один питомец встречает хозяина.
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