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Сообщество Без кота и жизнь не та 1915 постов • 493 подписчика подписаться
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Котёнок встречает своего хозяина

Котёнок встречает своего хозяина

Автор:
15 января 2024 08:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   котёнок   кошка   позитив   
1899
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Крохотный котёнок спешит увидеть своего владельца после короткой разлуки. Очаровательное зрелище!

Возвращаться домой намного приятнее, когда дома ждёт любимый питомец. Они всегда со всех лапок мчатся встречать драгоценного владельца, и это не может не умилять.

Только посмотрите на маленького карапуза из этого видео. Как только открывается входная дверь, пушистый малыш тут же бежит к своему человеку. Разве можно задерживаться, когда дома ждёт такое очаровательное чудо?

Еще один питомец встречает хозяина.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   котёнок   кошка   позитив   
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2  комментария
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10k
Павел 18 минут назад
Замечательно что есть тот, кто ждёт тебя дома.
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5k
Харон 21 минуту назад
Он бежал насцать в тапки, но тут вернулся хозяин...
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