Прогулка по Москве 1999 года

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Сегодня у нас по плану 1999 год.
Давайте вместе вспомним, какой тогда была Москва.
Интересного вам просмотра!
2.
На фото - разбор завалов на Каширском шоссе.
Взрывы жилых домов стали настоящим кошмаром. В Москве были взорваны дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Арендуя подвалы под склад, террoристы закладывают взрывчатку так, чтобы снести несущие конструкции. Блочные многоэтажки рушатся глубокой ночью, когда все жильцы дома.
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3.
Потоп на улице Миклухо-Маклая 29 марта 1999 года.
Очень много вопросов - понятное дело, что парень спасается от воды. Но как он добрался до этого места?
12.
А вот так в те годы выглядели номера гостиницы "Россия" с видом на Красную Площадь. Работать "Россия" будет ещё 7 лет - её закроют в 2006.
17.
Перенос Андреевского моста.
При строительстве Третьего транспортного кольца был проложен новый мост, а старый, при помощи барж, переместили на полтора километра вниз по течению, сделав из него пешеходный мост, который назвали Пушкинским.
21.
17 июня на территории спорткомплекса Крылатское состоялось открытие первого в России автомобильного кинотеатра "Кинодром".
Площадка была рассчитана на 150 автомобилей, размер экрана - 18 метров в ширину и 12,5 метров в высоту. Звук передавался прямо в машину через автомагнитолу на частоте 88,1 FM.
22.
Вот этот чудесный реклaмный плакат несколько дней провисел на Кутузовском проспекте, прежде чем был убран.
23.
Начинается строительство микрорайона Марьинский парк. На заднем плане дом по адресу Братиславская улица 31 корпус 2.
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