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Прогулка по Москве 1999 года

Прогулка по Москве 1999 года

Автор:
14 января 2024 21:48
Метки: Россия   история   фото   
416
31

Сегодня у нас по плану 1999 год.

Давайте вместе вспомним, какой тогда была Москва.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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1  комментарий
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kaboza 2 часа назад
Хорошо помня потоп 99-го, на пересечении кутузы и рублевку, там где выезд с кутузы в сторону крылатского, тоннельчик под крышу был затоплен..
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