Монгольские коровозаменители

Все знают, что монголы — кочевники и животноводы, которые исторически живут чуть ли не исключительно скотоводством, совершенно не уделяя внимания растениеводству.
Скот для них — основа пищевого рациона благодаря мясу, молоку и продуктам из них. Это их транспорт, сырье для жилья, одежды, утвари, меновой товар.
Но интересно то, что в отличие от многих других занимавшихся животноводством народов, у монголов практически нет одного животного, наиболее подходящего для массового животноводства.
Коров. И исторически, и сейчас, коровы встречаются крайне редко и не массово в стадах кочевников.
Все дело в довольно специфическом монгольском климате, отличающемся очень суровыми зимами и в холодных северных горных районах, и в центральной степи, и в жаркой летом пустыне Гоби.
Сложный климат для коров. Но коровы — один из наиболее подходящих для массового животноводства, как мясного, так и молочного, видов скота.
Поэтому у монголов вместо них похожие, но более устойчивые к суровым условиям животные — яки.
Молока дают меньше, мясо более жесткое и требует длительной варки, не подходит для быстрой жарки. То есть, вроде бы как уступают коровам по всем «экономическим» параметрам.
Но, помимо устойчивости к климату, есть у них и другие плюсы в сравнении с коровами.
Во-первых, у яков шикарная густая и очень теплая шерсть, чего нет у коров.
То есть он даёт дополнительное ценное сырьё для хозяйства. Из шерсти яка изготавливали и изготавливают, в первую очередь, теплую одежду.
Также у него более толстая кожа, чем коровья. А это — прочные доспехи для воинов в периоды завоеваний, упряжь для лошадей и тяговых яков, материал для строительства юрт.
Кроме того, яки очень выносливые, поэтому их кочевники очень активно использовали и как грузовой транспорт, особенно в горных районах.
«Квартирные переезды» с кочевья в кочевье у них и сейчас частенько происходят на яках, а не на «Буханках» или грузовиках.
Но у густой шерсти яка есть и огромный минус: уже при +15 ему становится слишком жарко и плохо, поэтому в жарких летом пустынных районах южной Монголии их не встретить, там больше верблюжьи, козьи и овечьи стада.
Еще у яков очень большие сердце и лёгкие, именно поэтому они очень хороши в разряженном высокогорном воздухе — кровь яка переносит бОльшее количество кислорода, чем лошадь или корова.
Хорошо это и для еды, т.к. субпродукты в монгольской кухне занимают важное место.
Кроме того, у яков более густое и жирное молоко, чем у коров. Это компенсирует меньшее его количество от надоев и более подходит для заготовочных сухих сырных продуктов из молока, которые долго хранятся и были особенно удобны в длинной дороге в качестве питательных «консервов».
На фото — сушка хурута, сыра из ячьего молока.
Из забавного — яки забавно хрюкают.
На Алтае их даже называют сарлыками из-за этого (слово пришло из монгольского языка, там «сарлаг» — хрюкающий бык).
Интересно, что хрюкают только домашние яки, а вот дикие таких звуков вообще не издают.
Источник:
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