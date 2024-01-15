Монгольские коровозаменители

Скот для них — основа пищевого рациона благодаря мясу, молоку и продуктам из них. Это их транспорт, сырье для жилья, одежды, утвари, меновой товар.

Но интересно то, что в отличие от многих других занимавшихся животноводством народов, у монголов практически нет одного животного, наиболее подходящего для массового животноводства.

Коров. И исторически, и сейчас, коровы встречаются крайне редко и не массово в стадах кочевников.