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4-летняя девочка покорила Эверест, совершив восхождение на гору с отцом и 7-летним братом

4-летняя девочка покорила Эверест, совершив восхождение на гору с отцом и 7-летним братом

Автор:
14 января 2024 18:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зара   Чехия   восхождение   горы   малазия   мировой рекорд   эверест   
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Малышка по имени Зара стала самой юной девочкой, поднявшейся на высоту 5364 метра при восхождении на Эверест. Новый мировой рекорд был установлен благодаря отцу семейства, взявшим в горы 4-летнюю дочь и её 7-летнего брата.

В общей сложности они преодолели 270 километров в Гималаях, сообщает Expats.

Зара имеет гражданств Чехии и Канады, но постоянно ее семья проживает в Малайзии.

Как рассказал отец семейства журналистам, дети, выросшие в сложных условиях сельской местности Малайзии, продемонстрировали "исключительную физическую форму".

Уникальный подход семьи к воспитанию заключается в подражании традиционному образу жизни местных племен. Детям не страшны температуры в горах до -25 градусов по Цельсию, поскольку они привыкли к холодной погоде, принимая дома ванны со льдом и совершая длительные путешествия по пересеченной местности.

С ранних лет Зара ежедневно преодолевала расстояния в 5-10 километров. Только в 2023 году она прошла по джунглям Малазии в общей сложности более 2200 километров.

Чтобы добраться до базового лагеря Эвереста, малышке вместе с отцом, семилетним братом Сашей и непальским носильщиком пришлось пройти пешком около 270 километров, столкнувшись со многими препятствиями, включая низкие температуры, опускавшиеся до -20-25 градусов по Цельсию.

Мы останавливались в общежитиях с очень тяжелыми условиями. В комнатах было холодно. Самая низкая температура была -11 ° C

, - написал в Интернете отец Зары, Дэвид Шифра. Он добавил:

Мы не относились к акклиматизации легкомысленно. Мы постоянно следили за насыщением крови кислородом и старались акклиматизироваться как можно медленнее.

Во время Брат Зары написал в запрещенной соцсети, что в джунглях было куда тяжелее, чем в горах:

В Гималаях тропы намного лучше, чем пересеченная местность в джунглях.

Зара Сифра - самая маленькая девочка, но не самый младший ребенок на Эвересте. Хейзелу Матулису из Новой Зеландии было 2 года, когда он достиг базового лагеря Эвереста со своими родителями и тремя старшими братьями и сестрами (6-11 лет). Однако Зара прибыла туда зимой.

А вас как воспитывали родители?)

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Метки: Зара   Чехия   восхождение   горы   малазия   мировой рекорд   эверест   
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10  комментариев
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2k
Звёздный странник 57 минут назад
То есть когда блогер бросил ребёнка в сугроб снега, то вся общественность взорвалась от негатива!
Но когда вот папаша потащил двух малолетних карапузов в опасную экспедицию (при восхождении на Эверест куча опытных альпинистов замёрзло насмерть, а тут - дети!), то все такие: "О! Круто! Молодец!"
Это что за двойные стандарты?
И не надо меня "минусить"! Лично я не поддерживаю такую инициативу и ни за что не таскал бы своих детей по таким экстремальным маршрутам. Не в этом возрасте!
Меня поймут те, кто хоть раз ходил в горный поход с ночёвкой (змеи, пауки, насекомые и прочая хрень по ночам). А про джунгли я вообще молчу.
Но ведь для остальных бросок в сугроб куда опаснее путешествия по джунглям и на Эверест, да?
И по сути, данный папаша ни чем не отличается от того блогера, т.к. тоже это сделал ради хайпа в сетях. А если не ради хайпа, то какого хрена он это обнародовал на публику?
И, да, на отметке базового лагеря ТОЖЕ есть погибшие!
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6k
Дмитрий 24 минуты назад
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255
iskra Полчаса назад
Что то я сомневаюсь в пользе для здоровья и развития детей походов по джунглям и ночевок на морозе высокогорья..
PS У моих знакомых ребенок зимой ходил в ботинках и без подштанников по морозу в 30 градусов. Закалялся. В 14 лет получил ревматизм..
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5k
Sanar 43 минуты назад
Бред в описании, базовый лагерь это не покорение Эвереста, дети бы не выжили
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16k
Kucher Час назад
Так не Эверест покорила, как это почему-то в заголовке написано, а базовый лагерь на Джомолунгме.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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