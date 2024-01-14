4-летняя девочка покорила Эверест, совершив восхождение на гору с отцом и 7-летним братом

В общей сложности они преодолели 270 километров в Гималаях, сообщает Expats.

Зара имеет гражданств Чехии и Канады, но постоянно ее семья проживает в Малайзии.

Как рассказал отец семейства журналистам, дети, выросшие в сложных условиях сельской местности Малайзии, продемонстрировали "исключительную физическую форму".

Уникальный подход семьи к воспитанию заключается в подражании традиционному образу жизни местных племен. Детям не страшны температуры в горах до -25 градусов по Цельсию, поскольку они привыкли к холодной погоде, принимая дома ванны со льдом и совершая длительные путешествия по пересеченной местности.

С ранних лет Зара ежедневно преодолевала расстояния в 5-10 километров. Только в 2023 году она прошла по джунглям Малазии в общей сложности более 2200 километров.