Мистика Оквиллских пятен

Первым человеком, наблюдавшим Оквиллские пятна, был офицер полиции Дэвид Лейси. Лейси ехал на машине вместе с другом, когда начался дождь. Он включил дворники. Но они не смогли очистить лобовое стекло. Вместо чёткого обзора Лейси получил лишь размытое пятно.

Лейси остановился на следующей заправке и надел пару перчаток. Он обнаружил на машине вязкую студенистую массу. Несмотря на то, что это было весьма необычно, Лейси поначалу не слишком беспокоился. До тех пор, пока ему не стало плохо.

Офицер Лейси был не единственным, кто столкнулся со странным веществом. Вскоре и другие жители Оквилла – бывшего лесозаготовительного городка, основанного в 1905 году, стали сообщать о таких же странных осадках. Одна женщина вышла на улицу, чтобы насладиться дождём, но обнаружила странные сгустки, покрывающие землю. Кляксы были размером с рисовое зерно и полупрозрачными.

Предполагается, что в течение следующих трёх недель жители маленького городка наблюдали, как с неба трижды падали сгустки. Как сказал Лейси в 1996 году в интервью: «Мы знали, что это не то, что мы обычно видим, потому что мы никогда не сталкивались с этим раньше. У нас в голове зазвенели колокольчики, которые говорили: «Это неправильно, это ненормально»».