Мистика Оквиллских пятен

Летом 1994 года жители Оквилла, что в штате Вашингтон, проснулись и удивились. В дождливом городе осадки были обычным явлением. Но не такие.
Студенистые сгустки, напоминавшие медуз, падали с неба, укрывая всё вокруг. А потом люди начали болеть.
Первым человеком, наблюдавшим Оквиллские пятна, был офицер полиции Дэвид Лейси. Лейси ехал на машине вместе с другом, когда начался дождь. Он включил дворники. Но они не смогли очистить лобовое стекло. Вместо чёткого обзора Лейси получил лишь размытое пятно.
Лейси остановился на следующей заправке и надел пару перчаток. Он обнаружил на машине вязкую студенистую массу. Несмотря на то, что это было весьма необычно, Лейси поначалу не слишком беспокоился. До тех пор, пока ему не стало плохо.
Офицер Лейси был не единственным, кто столкнулся со странным веществом. Вскоре и другие жители Оквилла – бывшего лесозаготовительного городка, основанного в 1905 году, стали сообщать о таких же странных осадках. Одна женщина вышла на улицу, чтобы насладиться дождём, но обнаружила странные сгустки, покрывающие землю. Кляксы были размером с рисовое зерно и полупрозрачными.
Предполагается, что в течение следующих трёх недель жители маленького городка наблюдали, как с неба трижды падали сгустки. Как сказал Лейси в 1996 году в интервью: «Мы знали, что это не то, что мы обычно видим, потому что мы никогда не сталкивались с этим раньше. У нас в голове зазвенели колокольчики, которые говорили: «Это неправильно, это ненормально»».
Возможно, местные жители были правы, когда с подозрением отнеслись к странным пятнам. Уже через день после контакта с ними горожане начали болеть. Лейси заявил, что уже на следующий день он слёг с усталостью и тошнотой.
Другая жительница, Беверли Робертс, рассказала местной газете, что после того, как она взяла несколько шариков домой, чтобы рассмотреть их поближе, ей стало плохо. Она почувствовала необычные симптомы, такие как головокружение. Что заставило её обратиться за медицинской помощью.
У других жителей были такие жалобы как болезни верхних дыхательных путей, проблемы с ушами и другие симптомы, похожие на грипп. Эти симптомы были настолько серьёзными, что несколько горожан упали в обморок и были вынуждены провести несколько дней в местной больнице.
То, что было плохо для людей, оказалось ещё хуже для животных. Робертс тогда сказала, что ей известно, по меньшей мере, о 12 животных, погибших после контакта со зловещими сгустками. Среди них были лягушка и ворона, которых она нашла рядом с пятнами в своём саду, а также котёнок её подруги.
Поначалу один из местных врачей, доктор Дэвид Литтл, не придал особого значения этим пятнам. Но когда всё больше его пациентов стали жаловаться на странные симптомы, он согласился отнести образец в местную больницу и провести несколько тестов странной слизи.
Поместив образец под микроскоп, специалисты больницы обнаружили, что в нём содержатся человеческие лейкоциты – клетки, которые организм использует для борьбы с инфекцией. Конечно, странно, но ничего такого, что могло бы объяснить, почему так много людей заболело.
Затем образцы были отправлены в Департамент здравоохранения и Департамент экологии штата. Там обнаружили два вида бактерий - pseudomonas fluorescens и enterobacter cloacae. Было много споров о том, могли ли эти бактерии вызвать столько проблем со здоровьем.
Сотрудник кафедры экологии Майк Освайлер обнаружил в сгустках множество клеток разного размера. Он решил, что они произошли от мёртвого существа, но это существо не было человеком. У клеток не было ядер, а значит, они не могли быть клетками человеческой крови или вообще иметь человеческое происхождение.
Люди утверждали, что комочки каким-то образом поднялись в воздух, разрушились и рассыпались по Оквиллу. Якобы это произошло либо в результате какого-то природного явления, либо в результате действий человека. По одной из версий, ВВС проводили поблизости учения и уничтожили местную популяцию медуз.
А может, это было нечто более зловещее. Другие жители считали, что эти пятна - результат секретных испытаний биологического оружия, а местные бомбардировки - лишь прикрытие. Правительство подтвердило, что учения действительно проводились в 65-80 км от Оквилла, но отрицало участие в биологической войне против собственного населения.
Доктор Литтл предположил, что эти пятна могли появиться в результате выброса отходов с самолета. Это, по его мнению, объясняет наличие клеток человеческой крови. Это также объясняет наличие больных и мёртвых животных, поскольку в системах самолётов используется антифриз. Федеральное авиационное агентство отвергло эту идею: используемые химикаты сделали бы пятна синими, а не прозрачными.
Наибольшее доверие вызывает теория о том, что это было звёздное желе. Это сленговый термин для обозначения явлений, очень похожих на Оквиллские пузыри. Астромиксин или звёздное желе появилось ещё в XIV веке. Его связывают с самыми разными вещами, такими как лягушачья икра, кристаллы полиакрилата натрия или водоросли, и сообщения о нём периодически поступают по всему миру.
Единственная проблема заключается в том, что звёздное желе никогда не видели падающим с неба в виде дождя, что было бы уникальным для Оквилла. Кроме того, оно никогда не было связано с болезнями или гибелью животных.
Так что же представляли собой Оквиллские пятна? Никто точно не знает, и вряд ли когда-нибудь узнает. Не сохранилось ни одного образца, а проведённые в то время анализы были слишком неубедительны, чтобы сделать однозначные выводы.
Возможно, это было звёздное желе, а время дождей и болезни - просто совпадение. В Оквилле часто идут дожди, и люди, соответственно, постоянно болеют. Кажется маловероятным, что эти пятна были результатом какого-то коварного плана.
Оквиллские пятна не так уж и необычны. Природа полна странных явлений. Исторически сложилось так, что с неба падало всё – от мяса до лягушек. Что бы ни представляли собой Оквиллские капли, исследовать их теперь получится только в случае повторного появления.
Источник:
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Так они во всём и сознаются. Ага, ждите.