Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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В деревнях, как и в городах, уже лет пятнадцать-двадцать, как запрещено торговать спиртным в киосках. Только минимаркет(!) с торговым залом.