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В Москве пьяный посетитель клуба приставал к девушкам, а потом откусил охраннику часть пальца

В Москве пьяный посетитель клуба приставал к девушкам, а потом откусил охраннику часть пальца

Автор:
12 января 2024 10:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Glastonberry   Москва   Увечье   виедо   откусил часть пальца   охранник   пьяный   фаланга пальца   
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Секьюрити попросил гостя на выход - и получил серьёзное увечье.

Инцидент произошёл в конце декабря 2023 года, но обнародовали ситуацию только сейчас.


В московском ночном клубе Glastonberry посетитель перебрал спиртного и впал в буйство. Он приставал к девушкам, мешал другим отдыхающим. Пьяного гостя несколько раз выводили из клуба, но он возвращался.


И если первые два раза выдворение проходило довольно мирно, после третьего вывода посетитель рассвирепел. Он напал на охранника и тяпнул его за палец, откусив часть фаланги.


Теперь у Дмитрия - так зовут секьюрити клуба - не хватает около сантиметра плоти на фаланге пальца руки. О том, понёс ли наказание пьяный гость, не сообщается.


Источник:

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Метки: Glastonberry   Москва   Увечье   виедо   откусил часть пальца   охранник   пьяный   фаланга пальца   
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19k
SandMANn 44 минуты назад
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
Выпить - выпил, а закуски не хватило. Вот и покусился на "мясо" от охранника
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59k
dima423 40 минут назад
Бухал-бухал, и кто то ему сказал...
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