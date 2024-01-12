В Москве пьяный посетитель клуба приставал к девушкам, а потом откусил охраннику часть пальца

Секьюрити попросил гостя на выход - и получил серьёзное увечье.
В московском ночном клубе Glastonberry посетитель перебрал спиртного и впал в буйство. Он приставал к девушкам, мешал другим отдыхающим. Пьяного гостя несколько раз выводили из клуба, но он возвращался.
И если первые два раза выдворение проходило довольно мирно, после третьего вывода посетитель рассвирепел. Он напал на охранника и тяпнул его за палец, откусив часть фаланги.
Теперь у Дмитрия - так зовут секьюрити клуба - не хватает около сантиметра плоти на фаланге пальца руки. О том, понёс ли наказание пьяный гость, не сообщается.
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