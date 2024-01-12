"Начал подкатывать к бывшей девушке друга": нормально ли начинать такие отношения

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В Тредс появилась новая тема для обсуждения: пользователи рассуждают, нормально ли вступать в отношения с бывшими возлюбленными друзей. С одной стороны - это выбор каждого, а с другой - это как "подбирать" за кем-то. Что думаете?
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А как вы относитесь к таким отношения?
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Долб...бы: обсуждают свою жизнь в интернете.
Один мой друг начал встречаться с девушкой. Она в разводе, с ребенком на руках. Переехала к нему жить, сыграли свадьбу, все ок. Жили у его родителей в большой пятикомнатной квартире. Ребенок был маленький и не знал, что мой друг ему не родной отец. Стал называть его папой.
Далее эта невеста сдружилась с сестрой моего друга (своего мужа). Дело молодое - как-то раз они навеселе дошли до того, что жена дала сестре телефон своего бывшего мужа. Сестра позвонила, так, чисто по приколу. Завязалось знакомство, переспали, начали встречаться. Через какое-то время женились. Он переехал к ней, в ту же большую квартиру в соседнюю с другом комнату. Родили ребенка. Муж ее тоже очень подружился с моим другом.
По итогу вышло. Друган с женой в одной комнате. Ребенок его называет папа, хотя по факту его родной отец в браке живет в соседней комнате с сестрой моего другана. И ребенок его называет дядя Сергей. Вот такие получились две пары. Все друг с другом в хороших отношениях, ни скандалов, ни проблем, все счастливо жили так несколько лет. Потом друг мой с семьей уехал. У них также родились еще двое своих детей. Связь с его сестрой я потерял.
Санта-Барбара, не иначе ))))
У меня вот, скажем, только два друга... Таких, с которыми ты уже слился, как с родственниками. Один из них из молодости, жили в соседних домах, сдружились лет в 15... И армию вместе проходили, потом я уезжал на много лет, после этого нашлись. И дружим до сих пор. И самое главное - мы можем не созваниваться месяцами, не видеться месяцами. Но потом когда встречаемся, будто ничего и не происходило, будто вчера виделись...
Друг - человек, который в любое время дня и ночи бросит все и по твоему звонку помчится тебя выручать в любую жопу, в которую ты попал...