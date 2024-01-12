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"Начал подкатывать к бывшей девушке друга": нормально ли начинать такие отношения

"Начал подкатывать к бывшей девушке друга": нормально ли начинать такие отношения

Автор:
12 января 2024 10:07
Сообщество : Истории
Метки: бывшая   бывшая девушка друга   интересно   мужчина и женщина   отношения   пары   подкатил к бывшей   соцсети   споры   
1555
13

В Тредс появилась новая тема для обсуждения: пользователи рассуждают, нормально ли вступать в отношения с бывшими возлюбленными друзей. С одной стороны - это выбор каждого, а с другой - это как "подбирать" за кем-то. Что думаете?

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А как вы относитесь к таким отношения?

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Метки: бывшая   бывшая девушка друга   интересно   мужчина и женщина   отношения   пары   подкатил к бывшей   соцсети   споры   
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7  комментариев
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34k
Teodor Час назад
Настоящий друг не отбивает девушку у ДРУГА, а к БЫВШЕЙ друга подкатывать - ничего зазорного, оба свободные взрослые люди - к чему предрассудки?
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49k
Максим Т. 3 минуты назад
Нормальные люди: живут, встречаются, расходятся. Так, как сами считают нужным.

Долб...бы: обсуждают свою жизнь в интернете.
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18k
Голос Вселенной 49 минут назад
ВОт я встречал в жизни ситуацию.... Всем ситуациям ситуация....
Один мой друг начал встречаться с девушкой. Она в разводе, с ребенком на руках. Переехала к нему жить, сыграли свадьбу, все ок. Жили у его родителей в большой пятикомнатной квартире. Ребенок был маленький и не знал, что мой друг ему не родной отец. Стал называть его папой.
Далее эта невеста сдружилась с сестрой моего друга (своего мужа). Дело молодое - как-то раз они навеселе дошли до того, что жена дала сестре телефон своего бывшего мужа. Сестра позвонила, так, чисто по приколу. Завязалось знакомство, переспали, начали встречаться. Через какое-то время женились. Он переехал к ней, в ту же большую квартиру в соседнюю с другом комнату. Родили ребенка. Муж ее тоже очень подружился с моим другом.
По итогу вышло. Друган с женой в одной комнате. Ребенок его называет папа, хотя по факту его родной отец в браке живет в соседней комнате с сестрой моего другана. И ребенок его называет дядя Сергей. Вот такие получились две пары. Все друг с другом в хороших отношениях, ни скандалов, ни проблем, все счастливо жили так несколько лет. Потом друг мой с семьей уехал. У них также родились еще двое своих детей. Связь с его сестрой я потерял.
Санта-Барбара, не иначе ))))
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1k
Злодей Час назад
Существует ли в нынешнее время такое понятие как дружба. По крайней мере за пределами школы/института. мне кажется дальше начинаются взаимовыгодные отношения, особенно с появлением жены/подруги (или мужа). У нас вроде как была дружба со многими в институте, потом потихоньку всё дальше и дальше, теперь видимся раз в год. А коллеги по работе это не друзья - это коллеги по работе.
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362
ruslan d Час назад
Да в чем проблема , расстались и расстались ...
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2k
КолдурасЪ Час назад
Молочные братики, хотят целовать уста, целовашие член друга! Ещё и спрашивать будут, я лучше? А какой он был в постели?
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