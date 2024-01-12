На протяжении всей китайской истории в глазах людей монах должен был не интересоваться мирскими делами, а также соблюдать базовые заповеди буддизма и даосизма. Одна из самых главных заповедей, как даосизма, так и буддизма, обязывала монахов - не paспутничать.
Однако, если вы почитаете древнюю китайскую историю, то легко обнаружите, что древние монахи часто были главными героями в случаях супружеской измeны, в том числе на самом высоком уровне.
Например, жена четвёртого императора Сяо Ляна из Южных династий по имени Сюй Чжаопей закрутила poмaн с даосским монахом Чжиюанем. Императрица Ху, и жена императора Учэн-ди из Северной Ци, измeнялa своему мужу с монахом Тансянем и даже привела к себе во дворец двух молодых монахов, чтобы те "служили" непосредственно ей.
Кроме того, в подобном была замечена и принцесса Гаоян, дочь императора Тайцзуна из династии Тан, которая совершила пpeлюбодеяниe с монахом Бяньцзи после своей свадьбы. Дочь У Цзэтяня, принцесса Тайпин, также имела poмaн с монахом Хуэй Фаном.
И таких историй в Древнем Китае огромное множество.
Но знаете ли вы, почему монахи были такой простой "добычей" для уважаемых женщин, жён и дочерей императоров?
Сейчас подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье:
В Древнем Китае мужчинам и женщинам было сложно открыто взаимодействовать друг с другом, особенно после свадьбы.
Как правило, женщинам не разрешалось взаимодействовать с чужими мужчинами, кроме своих мужей. Однако женщины имели свободное право ходить в храмы, а также общаться с монахами, слушать их проповеди и зажигать благовония.
Также женщины имели право пригласить монаха к себе домой, чтобы он провел ритуал очищения. И поскольку это монах, то никто из соседей не воспринимал приход этого мужчины к замужней женщине, как что-то постыдное.
Уважаемый "особый" статус монахов значительно снижал риск обнаружения запретного poмaна, поэтому в древние времена монахи нередко становились самым простым вариантом для женщин, с которыми они легче всего могли закрутить poмaн. Особенно, если это очень молодые мужчины, которые постоянно нарушали свои заповеди.
И подобным статусом монахов пользовались не только обычные женщины, но и наложницы императора, а также императрицы и принцессы. Все они могли взаимодействовать с монахами напрямую, приглашать их к себе или навещать их для "персональной беседы" и т.Д.
Кроме того, у монахов не было жен и дочерей, которых нужно было содержать, и у них было много свободного времени.
Во дворце императора могло жить несколько тысяч наложниц. Все эти женщины конкурировали друг с дружкой за внимание императора. И конечно же большая часть этих женщин месяцами и годами ожидала своей очереди, чтобы просто получить шанс на то, чтобы вoзлeчь с императором.
Ну и как вы могли догадаться, женщины неизбежно испытывали жeлaние отыскать других мужчин, чтобы облегчить свое внутреннее одиночество и изоляцию. А многим молодым монахам, как мы уже говорили выше, часто было всё равно на нарушение каких-либо заповедей. Некоторые даже открыто посещали публичные дома.
Например, Сюй Чжаопэй - жена четвёртого императора Сяо Ляна из Южных династий была живой женщиной с эмоциями и желаниями. Она не могла вынести одиночества и запустения во дворце, поэтому связалась с монахом Чжиюанем в храме Яогуан в Цзинчжоу, и у них часто случались тайные встречи.
Император Сяо Лян узнав об измeнe жены заставил её броситься в колодец. После этого император убил всех монахов, которые посещали его жену, включая монаха Чжиюаня, и лично написал стихотворение «Ода осенним мыслям шл*xи», описывая её непристойное поведение, чтобы выразить свой гнев.
Большинство монахов в Древнем Китае на самом деле были довольно сильны. Им не нужно было много работать в поле каждый день, чтобы заработать деньги, как обычным мужчинам.
Монахи также практиковали боевые искусства, а также медитировали, поэтому их физическая сила была намного выше, а энергию было выплеснуть некуда.
Многим женщинам нравилось заниматься ceксoм с монахами больше, чем со своими мужьями, потому что те часто возвращались домой после работы уставшими и не могли подарить им нacлaждeние.
Нечто подобное касается и императора, который обычно уделял каждой женщине всего по 30 минут (из-за правил взаимодействия императора с гаремом) и ещё заставлял каждую из них ожидать своей очереди годами.
Источник:
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В основном "крышевание", рекет и прочий стандартный набор "услуг".
С тех пор в РЕАЛЬНОСТИ мало что изменилось.
Так почему же "монахи" нравились девочкам - спортивные, без "царя" в голове и тестостерона по маковку (а иные РЕДКО становятся бандитами).