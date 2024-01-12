Почему в Древнем Китае монахи становились лёгкой добычей для "изголодавшихся" от одиночества наложниц императора?

Однако, если вы почитаете древнюю китайскую историю, то легко обнаружите, что древние монахи часто были главными героями в случаях супружеской измeны, в том числе на самом высоком уровне.

Например, жена четвёртого императора Сяо Ляна из Южных династий по имени Сюй Чжаопей закрутила poмaн с даосским монахом Чжиюанем. Императрица Ху, и жена императора Учэн-ди из Северной Ци, измeнялa своему мужу с монахом Тансянем и даже привела к себе во дворец двух молодых монахов, чтобы те "служили" непосредственно ей.

Кроме того, в подобном была замечена и принцесса Гаоян, дочь императора Тайцзуна из династии Тан, которая совершила пpeлюбодеяниe с монахом Бяньцзи после своей свадьбы. Дочь У Цзэтяня, принцесса Тайпин, также имела poмaн с монахом Хуэй Фаном.

И таких историй в Древнем Китае огромное множество.

Но знаете ли вы, почему монахи были такой простой "добычей" для уважаемых женщин, жён и дочерей императоров?

Сейчас подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье: