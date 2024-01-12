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Почему в Древнем Китае монахи становились лёгкой добычей для "изголодавшихся" от одиночества наложниц императора?

Почему в Древнем Китае монахи становились лёгкой добычей для "изголодавшихся" от одиночества наложниц императора?

Автор:
12 января 2024 09:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Древний Китай   интересно   монахи   наложницы   одиночество   факты   фото   
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На протяжении всей китайской истории в глазах людей монах должен был не интересоваться мирскими делами, а также соблюдать базовые заповеди буддизма и даосизма. Одна из самых главных заповедей, как даосизма, так и буддизма, обязывала монахов - не paспутничать.

Однако, если вы почитаете древнюю китайскую историю, то легко обнаружите, что древние монахи часто были главными героями в случаях супружеской измeны, в том числе на самом высоком уровне.

Например, жена четвёртого императора Сяо Ляна из Южных династий по имени Сюй Чжаопей закрутила poмaн с даосским монахом Чжиюанем. Императрица Ху, и жена императора Учэн-ди из Северной Ци, измeнялa своему мужу с монахом Тансянем и даже привела к себе во дворец двух молодых монахов, чтобы те "служили" непосредственно ей.

Кроме того, в подобном была замечена и принцесса Гаоян, дочь императора Тайцзуна из династии Тан, которая совершила пpeлюбодеяниe с монахом Бяньцзи после своей свадьбы. Дочь У Цзэтяня, принцесса Тайпин, также имела poмaн с монахом Хуэй Фаном.

И таких историй в Древнем Китае огромное множество.

Но знаете ли вы, почему монахи были такой простой "добычей" для уважаемых женщин, жён и дочерей императоров?

Сейчас подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье:

В Древнем Китае мужчинам и женщинам было сложно открыто взаимодействовать друг с другом, особенно после свадьбы.

Как правило, женщинам не разрешалось взаимодействовать с чужими мужчинами, кроме своих мужей. Однако женщины имели свободное право ходить в храмы, а также общаться с монахами, слушать их проповеди и зажигать благовония.

Также женщины имели право пригласить монаха к себе домой, чтобы он провел ритуал очищения. И поскольку это монах, то никто из соседей не воспринимал приход этого мужчины к замужней женщине, как что-то постыдное.

Уважаемый "особый" статус монахов значительно снижал риск обнаружения запретного poмaна, поэтому в древние времена монахи нередко становились самым простым вариантом для женщин, с которыми они легче всего могли закрутить poмaн. Особенно, если это очень молодые мужчины, которые постоянно нарушали свои заповеди.

И подобным статусом монахов пользовались не только обычные женщины, но и наложницы императора, а также императрицы и принцессы. Все они могли взаимодействовать с монахами напрямую, приглашать их к себе или навещать их для "персональной беседы" и т.Д.

Кроме того, у монахов не было жен и дочерей, которых нужно было содержать, и у них было много свободного времени.

Во дворце императора могло жить несколько тысяч наложниц. Все эти женщины конкурировали друг с дружкой за внимание императора. И конечно же большая часть этих женщин месяцами и годами ожидала своей очереди, чтобы просто получить шанс на то, чтобы вoзлeчь с императором.

Ну и как вы могли догадаться, женщины неизбежно испытывали жeлaние отыскать других мужчин, чтобы облегчить свое внутреннее одиночество и изоляцию. А многим молодым монахам, как мы уже говорили выше, часто было всё равно на нарушение каких-либо заповедей. Некоторые даже открыто посещали публичные дома.

Например, Сюй Чжаопэй - жена четвёртого императора Сяо Ляна из Южных династий была живой женщиной с эмоциями и желаниями. Она не могла вынести одиночества и запустения во дворце, поэтому связалась с монахом Чжиюанем в храме Яогуан в Цзинчжоу, и у них часто случались тайные встречи.

Император Сяо Лян узнав об измeнe жены заставил её броситься в колодец. После этого император убил всех монахов, которые посещали его жену, включая монаха Чжиюаня, и лично написал стихотворение «Ода осенним мыслям шл*xи», описывая её непристойное поведение, чтобы выразить свой гнев.

Большинство монахов в Древнем Китае на самом деле были довольно сильны. Им не нужно было много работать в поле каждый день, чтобы заработать деньги, как обычным мужчинам.

Монахи также практиковали боевые искусства, а также медитировали, поэтому их физическая сила была намного выше, а энергию было выплеснуть некуда.

Многим женщинам нравилось заниматься ceксoм с монахами больше, чем со своими мужьями, потому что те часто возвращались домой после работы уставшими и не могли подарить им нacлaждeние.

Нечто подобное касается и императора, который обычно уделял каждой женщине всего по 30 минут (из-за правил взаимодействия императора с гаремом) и ещё заставлял каждую из них ожидать своей очереди годами.


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Метки: Древний Китай   интересно   монахи   наложницы   одиночество   факты   фото   
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КолдурасЪ Полчаса назад
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Pravednik84 18 минут назад
Тут нужно пояснить, что весь этот "шаолинь" по сути своей ОПГ, а "монахи" лишь бойцы.
В основном "крышевание", рекет и прочий стандартный набор "услуг".
С тех пор в РЕАЛЬНОСТИ мало что изменилось.
Так почему же "монахи" нравились девочкам - спортивные, без "царя" в голове и тестостерона по маковку (а иные РЕДКО становятся бандитами).
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