Гривну (от слова «грива» – «шея») как особое мужское украшение дружинники князя получали от него в качестве награды и знака отличия (в X–XII веках). При этом гривны находят в славянских женских погребениях, то есть это было украшение для обоих полов. Их носили разомкнутыми концами и вперед, и назад, части их могли быть сплющены и украшены узорами. Очень популярны были витые гривны. Если гривна была тонкой, на нее надевали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики.