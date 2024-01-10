Не только серьги и кольца, но и более древние драгоценности, появившиеся еще в дохристианский период – все они для русских были не только украшениями, но и оберегами.
Древние украшения несли защитную функцию, так было и на Руси. На теле они располагались на местах, где жизненная энергия наиболее уязвима – там, где можно прощупать пульс. Это браслеты на руках, ожерелья или бармы на груди, особые женские кольца на висках. Носили украшения как мужчины, так и женщины.
1. Браслеты (обручи)
На Руси браслеты назывались «обручи» (от слова «рука»). Археологи нечасто находят обручи в древних мужских погребениях, но в летописях упоминаются князья и бояре «с обручи на руках». Обручи у мужчин считались атрибутом власти, а для женщин – богатым украшением. Их делали из кожи, покрывая тиснеными узорами, из прочного шнура, обвитого тонкой металлической лентой, из цельного металла (меди, бронзы, серебра, железа и золота), из стекла. Были и створчатые браслеты – из двух полукруглых половинок, которые соединялись кожаной или металлической застежкой, они известны с домонгольских времен.
2. Гривна
Гривну (от слова «грива» – «шея») как особое мужское украшение дружинники князя получали от него в качестве награды и знака отличия (в X–XII веках). При этом гривны находят в славянских женских погребениях, то есть это было украшение для обоих полов. Их носили разомкнутыми концами и вперед, и назад, части их могли быть сплющены и украшены узорами. Очень популярны были витые гривны. Если гривна была тонкой, на нее надевали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики.
3. Височные кольца
Височные кольца были главным обережным украшением русских женщин, мужчины их не носили. Первые височные кольца в виде простых спиралек датируются 3–4 тысячелетиями до нашей эры, а к IX веку сложные, многосоставные височные кольца уже типичное славянское украшение. Крепятся они к головному убору, к ремешку или тканевой полоске, опоясывающей голову, вплетаются в волосы, крепятся к ушам. Их могли делать из любых металлов, но всегда искусно. Часто встречаются кольца с семью лопастями или лучами – число 7 у славян издревле считалось священным. Точное название этого украшения неизвестно.
4. Колты
Еще одно женское украшение, настоящего названия которого мы не знаем – колты (термин появился в XIX веке среди историков). Это полые металлические подвески, круглые, полукруглые или в форме звезд. Они прикреплялись к головному убору на ряснах – цепочках с богато украшенными звеньями.
Колты покрывались узорами в разных техниках (скань, чернь, филигрань). Эти украшения были частью свадебного обряда, на них чаще всего встречаются символы роста и плодородия – ростки, деревья. Предполагают, что во внутреннюю полость колтов закладывались кусочки ткани, смоченные благовониями.
5. Фибулы
Главная функция фибул – застегивание одежды. С помощью одной фибулы можно было застегнуть на теле накидку, плащ, рубаху.
Дорогие, искусно сделанные фибулы при этом выставляли напоказ, их уплощенные противоположные концы делали в виде трав и животных.
6. Кольца и перстни
Кольца на пальцах носили как мужчины, так и женщины. Перстни были в основном женским украшением, но носили их и мужчины, и дети. Причем как на правой, так и на левой руке. Историк Вера Бокова утверждает, что девушки начинали носить кольца только после помолвки с будущим женихом – из-за сексуального смысла этого украшения.
7. Серьги
Судя по археологическим данным, серьги в древние времена были прежде всего мужским военным украшением. Считалось, что серьги помогают улучшить зрение, что было необходимо в бою. О мужской серьге на Руси у нас есть отдельный материал.
Конечно, серьги носили и женщины, причем прокалывать девочкам уши было принято, как и сейчас, в раннем возрасте.
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