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"Ношеные красные трусы": люди поделились, какие самые ужасные подарки когда-либо получали

"Ношеные красные трусы": люди поделились, какие самые ужасные подарки когда-либо получали

Автор:
11 января 2024 08:23
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   истории   подарки   ужасные подарки   фото   
1943
15

Выбирать подарки и затем видеть счастливые лица - очень приятно. Однако не все ответственно относятся к выбору презента. Пользователи поделились обидными ситуациями, когда получали какую-то ерунду.

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Метки: Прикол   забавно   истории   подарки   ужасные подарки   фото   
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Борис Карабанов Полчаса назад
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Lexx 20 минут назад
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