"Ношеные красные трусы": люди поделились, какие самые ужасные подарки когда-либо получали

1943
15
Выбирать подарки и затем видеть счастливые лица - очень приятно. Однако не все ответственно относятся к выбору презента. Пользователи поделились обидными ситуациями, когда получали какую-то ерунду.
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Женщина упала на сцене, когда узнала, что выиграла миллион долларов
- "Вы - болото!": истории про учителей, которые унижали школьников
- 7 фильмов, которые взяли главную награду премии «Оскар» в предыдущие годы Дракона
- Безумные выходки поклонников
- Каверзные вопросы от детей, которые ставят в тупик взрослых
Новости партнёров
реклама