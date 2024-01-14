20 ресторанов, которые изрядно огорошили своих клиентов

Существует тонкая грань, отделяющая творчество от нелепости, и рестораторы из этого поста явно её перепрыгнули. Оно и понятно, конкуренция большая. Чтобы привлечь больше клиентов, нужно придумать что-то необычное и из ряда вон выходящее. Взгляните на эти абсурдные примеры подачи блюд.