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20 ресторанов, которые изрядно огорошили своих клиентов

20 ресторанов, которые изрядно огорошили своих клиентов

Автор:
14 января 2024 23:21
Сообщество : Еда
Метки: Абсурдные   Огорошили   клиенты   конкуренция   необычное   рестораны   
1393
21

Существует тонкая грань, отделяющая творчество от нелепости, и рестораторы из этого поста явно её перепрыгнули. Оно и понятно, конкуренция большая. Чтобы привлечь больше клиентов, нужно придумать что-то необычное и из ряда вон выходящее. Взгляните на эти абсурдные примеры подачи блюд.

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Метки: Абсурдные   Огорошили   клиенты   конкуренция   необычное   рестораны   
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7  комментариев
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89k
Доктор Джонс Час назад
Деградация, выдаваемая за креатив...
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453
Добрый Доктор Минуту назад
Фастфуд в капкане - как по мне очень символично
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18k
владимир сидорский 4 минуты назад
по мне, так на лопате было очень круто...
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1k
Кондратий Собакин 8 минут назад
Маразм!!!
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3k
STRiX Полчаса назад
Долб.а.е.бы те кто это делают и долб.а.е.бы те кто туда ходят. Все.
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78k
Viktor 41 минуту назад
Лучше бы они своих клиентов огорошили отменными блюдами, чем дебильной подачей!
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2k
Rom Час назад
Многое из этого говна не соответствует санитарным нормам. Хлеб в куске шерсти... прекрасно.
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