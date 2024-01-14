20 ресторанов, которые изрядно огорошили своих клиентов

1393
21
Существует тонкая грань, отделяющая творчество от нелепости, и рестораторы из этого поста явно её перепрыгнули. Оно и понятно, конкуренция большая. Чтобы привлечь больше клиентов, нужно придумать что-то необычное и из ряда вон выходящее. Взгляните на эти абсурдные примеры подачи блюд.
×
×
6. Сырная пенка, которую официант намазывает ложкой на тыльную сторону вашей ладони, а затем вам приходится её слизывать
Источник:
Ссылки по теме:
- Самые странные и удивительные здания McDonald's со всего мира
- Как выглядят блюда из лучших ресторанов Австралии
- "Неадекваты!": 15 отвратительных личностей, которым пора запретить посещать рестораны
- 16 ресторанов, которые отлично заботятся о своих клиентах
- Крылатка - зебра, живущая во льдах
Новости партнёров
реклама