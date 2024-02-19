Синоптики пообещали, что лето-2024 превратит Россию в тропики

В России сильный зной по прогнозам, "стартует" уже в июне 2024. Если верить синоптикам, то воздух по всей стране прогреется почти на 7 градусов сильнее обычного.

Рекордные показатели температурного фона ожидаются метеорологами на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в регионах Поволжья, на юге, в республиках Северного Кавказа, а также в областях Центрального и Северо-западного федеральных округов.

Например, в Москве, Московской области, Твери, Калуге, Туле, Ярославле, Владимире, Петербурге, Пскове, Новгороде и Калининграде в июне будет +35 градусов в тени. Дальше жара будет нарастать.

Чрезвычайно высокие показатели температуры (выходящие за привычные +25 и даже +35) также прогнозируются в уже в июле в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Казани, Йошкар-Оле, курортных Ялте, Краснодаре, Сочи, Пятигорске, Кисловодске, а также во Владикавказе, Магасе, Грозном и Махачкале.