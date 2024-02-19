Синоптики пообещали, что лето-2024 превратит Россию в тропики

По данным ученых, летом 2024 года Россия столкнется с самой жестокой жарой за всю историю наблюдений метеорологов. Всему виной Эль-Ниньо — температурное явление, из-за которого экваториальная часть Тихого океана нагревается более чем на 3 градуса от своей нормы.
Снежно, скользко и холодно? Скоро будете с ностальгией вспоминать зимнюю прохладу. А всё из-за Эль-Ниньо или "Южной осцилляции" - повышения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, приводящей к существенным погодным аномалиям по всему миру.
При этом специалисты предупреждают, что тяжелее всего придётся жителям Индии, Индонезии, КНР, Африки, части США и России.
В России сильный зной по прогнозам, "стартует" уже в июне 2024. Если верить синоптикам, то воздух по всей стране прогреется почти на 7 градусов сильнее обычного.
Рекордные показатели температурного фона ожидаются метеорологами на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в регионах Поволжья, на юге, в республиках Северного Кавказа, а также в областях Центрального и Северо-западного федеральных округов.
Например, в Москве, Московской области, Твери, Калуге, Туле, Ярославле, Владимире, Петербурге, Пскове, Новгороде и Калининграде в июне будет +35 градусов в тени. Дальше жара будет нарастать.
Чрезвычайно высокие показатели температуры (выходящие за привычные +25 и даже +35) также прогнозируются в уже в июле в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Казани, Йошкар-Оле, курортных Ялте, Краснодаре, Сочи, Пятигорске, Кисловодске, а также во Владикавказе, Магасе, Грозном и Махачкале.
Социальные сети уже активно обсуждают вопрос покупки или ремонта кондиционеров, вентиляторов, а также необходимость обеспечить лекарственную поддержку пожилым людям и хроническим больным, а также возможность проводить время у воды (моря, озера, реки и др.).
Глава Гидрометцентра России указал на то, что долгосрочные прогнозы являются скорее угадыванием тенденций в сложных системах, и синоптикам лучше удается предсказывать погоду на 2-7 дней или 2 недели. Таким образом, население городов может надеяться избежать экстремального тепла, но следует помнить, что Эль-Ниньо уже наступило.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю почти полуторавековых наблюдений, а 2023 год побил климатические рекорды. Средняя температура на планете была примерно на 1,4 градуса по Цельсию выше аналогичного показателя 1850-1900 годов, а глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.
Источник:
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Но, в прошлом году июнь был.... Не Айс. Июль лили дожди. Зато аугуст ништяк. Я был бы не против добавить пару тройку градусов летом. Зима точно удалась. Снега куча и погода хорошая. Даешь жаркое лето)
Характерное время осцилляции Эль-Ниньо от 3 до 8 лет.
Или история метенаблюдений в Москве началась 8 лет назад?
Как то метеорологи про это не знали в начале зимы.
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Единственная польза от этих синоптиков- предсказателей, это если их повесить, хоть направление ветра покажут.
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