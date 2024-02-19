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Синоптики пообещали, что лето-2024 превратит Россию в тропики

Синоптики пообещали, что лето-2024 превратит Россию в тропики

Автор:
19 февраля 2024 22:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   Эль-Ниньо   жара   лето-2024   метеорологи   погода   прогнозы   
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По данным ученых, летом 2024 года Россия столкнется с самой жестокой жарой за всю историю наблюдений метеорологов. Всему виной Эль-Ниньо — температурное явление, из-за которого экваториальная часть Тихого океана нагревается более чем на 3 градуса от своей нормы.

Снежно, скользко и холодно? Скоро будете с ностальгией вспоминать зимнюю прохладу. А всё из-за Эль-Ниньо или "Южной осцилляции" - повышения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, приводящей к существенным погодным аномалиям по всему миру.

При этом специалисты предупреждают, что тяжелее всего придётся жителям Индии, Индонезии, КНР, Африки, части США и России.

В России сильный зной по прогнозам, "стартует" уже в июне 2024. Если верить синоптикам, то воздух по всей стране прогреется почти на 7 градусов сильнее обычного.

Рекордные показатели температурного фона ожидаются метеорологами на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в регионах Поволжья, на юге, в республиках Северного Кавказа, а также в областях Центрального и Северо-западного федеральных округов.

Например, в Москве, Московской области, Твери, Калуге, Туле, Ярославле, Владимире, Петербурге, Пскове, Новгороде и Калининграде в июне будет +35 градусов в тени. Дальше жара будет нарастать.

Чрезвычайно высокие показатели температуры (выходящие за привычные +25 и даже +35) также прогнозируются в уже в июле в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Казани, Йошкар-Оле, курортных Ялте, Краснодаре, Сочи, Пятигорске, Кисловодске, а также во Владикавказе, Магасе, Грозном и Махачкале.

Социальные сети уже активно обсуждают вопрос покупки или ремонта кондиционеров, вентиляторов, а также необходимость обеспечить лекарственную поддержку пожилым людям и хроническим больным, а также возможность проводить время у воды (моря, озера, реки и др.).

Глава Гидрометцентра России указал на то, что долгосрочные прогнозы являются скорее угадыванием тенденций в сложных системах, и синоптикам лучше удается предсказывать погоду на 2-7 дней или 2 недели. Таким образом, население городов может надеяться избежать экстремального тепла, но следует помнить, что Эль-Ниньо уже наступило.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю почти полуторавековых наблюдений, а 2023 год побил климатические рекорды. Средняя температура на планете была примерно на 1,4 градуса по Цельсию выше аналогичного показателя 1850-1900 годов, а глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.

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Метки: Москва   Россия   Эль-Ниньо   жара   лето-2024   метеорологи   погода   прогнозы   
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31  комментарий
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6k
Трям 4 часа назад
Эти мудайобы не способны сказать, что будет послезавтра, а тут уже на несколько месяцев вперед замахнулись...
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2k
Seryi_spb 15 минут назад
Чё, реально? Летом в Питере можно будет без куртки ходить?
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1k
Кондратий Собакин Час назад
Буду на даче разгуливать в чем мать родила. И ничью "нравственность" оскорблять не буду. У меня весь участок обнесен по периметру двухметровым сплошным забором. Плюс густая растительность.
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8k
tamin Час назад
Все предсказывание погоды-история 23-х дней. Остальное-игры разума и статистики.
Но, в прошлом году июнь был.... Не Айс. Июль лили дожди. Зато аугуст ништяк. Я был бы не против добавить пару тройку градусов летом. Зима точно удалась. Снега куча и погода хорошая. Даешь жаркое лето)
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3k
Daimos 2 часа назад
Полуголый тип на фоне собора. Девушке за это уголовку лепили в другой теме.
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5k
Rubiroid_47 3 часа назад
Ништяк!
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5k
Unda 3 часа назад
пофиг, выплыть бы из того что расстает весной,а слетом ж разберемся
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20k
Bill 3 часа назад
Что-то я сомневаюсь что это будет "самая жестокая жара за всю историю наблюдений метеорологов".
Характерное время осцилляции Эль-Ниньо от 3 до 8 лет.
Или история метенаблюдений в Москве началась 8 лет назад?
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17k
Kucher 3 часа назад
При Брежневе такой фигни не было! До чего страну довели!!!
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1k
Олег 3 часа назад
Бла бла бла
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7k
Duckk 3 часа назад
На даче вообще пофиг )))))
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21k
иванов дмитрий 3 часа назад
Снега в этом году , больше чем дофига.
Как то метеорологи про это не знали в начале зимы.
.
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30k
Aqueronte 3 часа назад
Синоптики на 10 дней погоду предсказать не могут, а тут на лето замахнулись.
Единственная польза от этих синоптиков- предсказателей, это если их повесить, хоть направление ветра покажут.
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17k
ss 3 часа назад
Предлагаю, каждый раз, когда эти "пугачи-прогнозёры" будут ошибаться, немножечко бить их палками. Думаю, через очень короткое этих балаболов значительно поубавится.
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1k
max20 3 часа назад
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242
CyraxMotorsport 4 часа назад
Лучше сто раз вспотеть, чем один раз инеем покрыться))))
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1k
K_II_T 4 часа назад
Ну уставка кондиционеров сейчас недорогая.
Интересно, есть ли спонсор статьи?
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187
npocto__Makc 4 часа назад
Так надоел этот долбаный холод, скорее бы уже долбаная жара.)
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54k
Андрей 4 часа назад
Они с зимой не угадали - говорили что будет европейская, на 8 градусов выше климатической нормы, и про снег ничего не говорили, а оно вона как вышло. 2 дня это предел предсказываний.
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95k
Доктор Джонс 4 часа назад
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5k
Горожанин 4 часа назад
Синоптик - это синий оптик...
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KlyaksaZ
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