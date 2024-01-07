Возмутительная история с британской пенсионеркой

Однако когда Фреда с подругой приехали в Poseydon Playa, то они с удивлением и негодованием обнаружили, что в отеле было слишком много испанцев! И эти испанцы громко разговаривали и, кроме того, очень быстро передвигались, так что Фреда боялась, что ее просто собьют. И действительно, однажды вечером какой-то испанец чуть не сбил ее с ног, и при этом просто ушел, даже не извинившись.

Также развлечения на этом курорте, как утверждает Фреда, "были ориентированы на испанцев". Что это такое, возмущалась Фреда, почему эти чертовы испанцы не могут поехать отдыхать в другое место, чтобы не докучать порядочным британцам?!!

Фреда заявила компании Thomas Cook о том, что она требует обратно полную сумму, уплаченную за отдых, потому что ее никто не предупредил, что в испанском отеле в испанском Бенидорме будет столько испанцев.

В компании Фриде с подругой сначала предложили ваучер на 75 фунтов стерлингов, а когда Фреда от компенсации отказалась, они подняли сумму до 566 фунтов на двоих.

Пока неизвестно, примет ли Фреда этот жест доброй воли, однако она в интервью Mirror заявила, что не делала в отеле уничижительные комментарии об испанцах, а если кто из персонала отеля такое и заявляет, то ее просто не так поняли.

В общем, совершенно возмутительная история. Что эти испанцы вообще о себе думают-то, я не понимаю?!!