Возмутительная история с британской пенсионеркой

В издании Mirror рассказали совершенно возмутительную историю!
В 2017 году 81-летняя англичанка Фреда Джексон вместе со своей 61-летней подругой решили съездить отдохнуть в испанский город Бенидорм.
Они в компании Thomas Cook забронировали отель Poseidon Playa за €1305 (1133 фунта), расположенный на окраине Бенидорма.
Однако когда Фреда с подругой приехали в Poseydon Playa, то они с удивлением и негодованием обнаружили, что в отеле было слишком много испанцев! И эти испанцы громко разговаривали и, кроме того, очень быстро передвигались, так что Фреда боялась, что ее просто собьют. И действительно, однажды вечером какой-то испанец чуть не сбил ее с ног, и при этом просто ушел, даже не извинившись.
Также развлечения на этом курорте, как утверждает Фреда, "были ориентированы на испанцев". Что это такое, возмущалась Фреда, почему эти чертовы испанцы не могут поехать отдыхать в другое место, чтобы не докучать порядочным британцам?!!
Фреда заявила компании Thomas Cook о том, что она требует обратно полную сумму, уплаченную за отдых, потому что ее никто не предупредил, что в испанском отеле в испанском Бенидорме будет столько испанцев.
В компании Фриде с подругой сначала предложили ваучер на 75 фунтов стерлингов, а когда Фреда от компенсации отказалась, они подняли сумму до 566 фунтов на двоих.
Пока неизвестно, примет ли Фреда этот жест доброй воли, однако она в интервью Mirror заявила, что не делала в отеле уничижительные комментарии об испанцах, а если кто из персонала отеля такое и заявляет, то ее просто не так поняли.
В общем, совершенно возмутительная история. Что эти испанцы вообще о себе думают-то, я не понимаю?!!
Я совершенно с ней солидарен, что наличие испанцев в Испании является возмутительной дикостью, но у них налицо смягчающее обстоятельство - родились они там.
Источник:
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В Мексику.
А что там, в Мексике?
Мексиканцы.
От заката до рассвета, 1996.
АФФТАР ВЫПИЙ ЙАДУ!
Воскликнул: 0 боже!
Боже! сказали
Старуха и дочь.
Сверху по лестнице
Шел чернокожий,
Темный, как небо
В безлунную ночь.
Шел
Чернокожий
Громадного
Роста
Сверху
Из номера
Сто девяносто.
Так себе отмазка. Пускай на работе работу работают, а не в море моются на пляже, где чистая публика отдыхает.
А вот такие старики и старушку рулят британской политикой.
И не одно столение.
- Он мексиканец?
- Да.
- Что?! Как он сюда попал?!
- Он прилетел на своём самолёте.
- Что себе позволяют эти мексиканцы?! Они уже прилетают в Америку на своих самолётах в поисках хоть какой-то работы.
(С) Однажды в России