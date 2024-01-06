Как снимали фильм "Игла"

Кстати, по словам самого Баширова именно он причастен к песне "Группа крови" Виктора Цоя. Баширов рассказывал, что Цой увидел на его военной куртке странные цифры, после чего спросил его, что это такое. Баширов ответил, что это группа крови, после чего у музыканта и появилась идея написать песню.

3. Ну и не будем далеко уходить от "Группы крови", ведь именно песни только из этого альбома планировалось использовать в качестве саундтрека к фильму "Игла". Но во время съемок фильма Виктор Цой написал песню "Звезда по имени солнце", которая также была добавлена в качестве саундтрека к фильму.

4. Финальная сцена фильма, где Моро (Цоя) пырнули ножом, была снята в Алма-Ате недалеко от дома родителей Рашида Нугманова. Сегодня на этом месте стоит памятник Виктору Цою.