Как снимали фильм "Игла"

Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Игла" с Виктором Цоем в главной роли.
1. Фильм "Игла" поставил малоизвестный режиссер Рашид Нугманов, который когда-то был учеником кинорежиссера Сергея Соловьева, поставившего фильм "Асса". Наверное, именно поэтому в фильме "Игла" так чувствуется влияние "Ассы".
Когда ему предложили снять фильм за весьма скромный бюджет, он согласился, но поставил несколько условий. Во-первых, оператором должен был стать его брат Мурат, а во-вторых он полностью меняет актерский состав на свое усмотрение.
2. На главные роли были взяты не профессиональные актеры, а музыканты и их друзья. Так, например, главная роль Моро досталась Виктору Цою, а Дину сыграла подруга Юрия Каспаряна (гитариста группы "Кино") - Марина Смирнова. Кстати, именно Марине Смирновой и Юрию Каспаряну была посвящена песня "Когда твоя девушка больна", ведь в то время Марина действительно часто болела.
Лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов исполнил роль хирурга-наркоторговца Артура. Кстати, это был его дебют в кино, а впоследствии Мамонов построил весьма неплохую кинокарьеру.
Отдельно стоит упомянуть Александра Баширова, сыгравшего Спартака. Баширов окончил режиссерский факультет ВГИКа, но как режиссер он не состоялся. Зато в 1986 году он дебютировал в качестве актера в фильме Сергея Соловьева "Чужая белая и рябой", а в 1987 году снялся в фильме "Асса" все того же Сергея Соловьева. Ну а потом ученик Соловьева Рашид Нугманов предложил ему сняться и в своем фильме "Игла", на что Баширов дал согласие и даже много импровизировал, что весьма интересно смотрелось в кадре. Сегодня его фильмография (в качестве актера) насчитывает свыше 130 фильмов.
Кстати, по словам самого Баширова именно он причастен к песне "Группа крови" Виктора Цоя. Баширов рассказывал, что Цой увидел на его военной куртке странные цифры, после чего спросил его, что это такое. Баширов ответил, что это группа крови, после чего у музыканта и появилась идея написать песню.
3. Ну и не будем далеко уходить от "Группы крови", ведь именно песни только из этого альбома планировалось использовать в качестве саундтрека к фильму "Игла". Но во время съемок фильма Виктор Цой написал песню "Звезда по имени солнце", которая также была добавлена в качестве саундтрека к фильму.
4. Финальная сцена фильма, где Моро (Цоя) пырнули ножом, была снята в Алма-Ате недалеко от дома родителей Рашида Нугманова. Сегодня на этом месте стоит памятник Виктору Цою.
5. Помните сцену, где Моро дрался с наркоманами? По словам Рашида Нугманова наркоманы были самые настоящие. Их привели на съемки прямо из наркодиспансера.
6. Виктор Цой лично сам создал образ и характер своего героя Моро. По его словам он хотел, чтобы его персонаж был этакой смесью Брюса Ли, Джеймса Дина и его самого.
7. Неформала Архимеда сыграл самый настоящий учитель математики Архимед Исаков. Однажды на уроке он проговорился своим ученикам, что снимается в одном фильме с самим Виктором Цоем. Дети были просто ошарашены и уговорили своего учителя, чтобы тот привел Цоя в школу. И Виктор действительно пришел, где на протяжении двух часов пел свои песни и общался с учениками. Правда, общение не слишком задалось, так как дети просто оцепенели при виде своего кумира.
На следующий день ученики извинились за свое поведение и стали умолять учителя пригласить Цоя еще раз. И Цой снова пришел в класс. Но на сей раз беседа пошла как по маслу, и все, включая Виктора Цоя, остались довольны.
8. Рашид Нугманов заявил, что финал фильма на самом деле не был трагичным. О смерти Моро после удара ножом речи не шло, так как в его планах было снять вторую часть фильма. Но, к сожалению, этим планам не суждено было воплотиться в жизнь, так как летом 1990 года не стало Виктора Цоя.
Тем не менее в 2010 году Рашид Нугманов выпускает отреставрированную версию фильма под названием "Игла remix", где была улучшена картинка, были добавлены некоторые сцены (кстати, очень бросается в глаза весьма кривое наложение) и изменена концовка, где зрителям явно дают понять, что Моро остался в живых.
9. Изначально, фильм планировалось назвать "Последний герой" или "Полет черного солдата". Но в итоге было решено изменить название на "Игла".
10. В первый год выхода фильма его посмотрело порядка 14,6 миллионов человек (Второе место среди отечественных фильмов 1988 года. Первое место заняла "Интердевочка"), что сделало фильм нереально популярным. Ну а судя по открытым источникам, за свою роль Цой получил 3000 рублей, что составляло примерно 20 месячных зарплат обычного человека.
11. Шрам, который мы видим на груди Петра Мамонова, это вовсе не работа гримеров, а настоящая отметина.
12. Персонаж Моро изначально предназначался для другого фильма Рашида Нугманова "Король Брода". Причем, он уже договорился с Цоем, с которым он был знаком, что тот сыграет крутого парня по имени Моро. Но в итоге фильм так и не был снят, зато Нугманов перенёс этого персонажа в фильм "Игла".
13. По словам Марины Смирновой, сыгравшей Дину, работать с Нугмановом было настоящим удовольствием. Режиссер хотел, чтобы актеры старались абстрагироваться от камер и просто были собой, а также позволял им импровизировать. В итоге, очень много сцен было снято с первого дубля.
Кстати, изначально эту роль должна была играть другая актриса. Но из=за того, что она забеременела, пришлось искать на эту роль нового человека.
Кстати, Марина Смирнова, Александр Баширов и другие актеры из "Иглы" приняли участие в съемках отдельных сцен для фильма "Игла remix". Порой их снимали на зеленом фоне (хромакее), чтобы затем вставить на кадры оригинального фильма. Но все это сразу бросалось в глаза, да и персонажи выглядели уже более старыми.
14. В один из съемочных дней Александр Баширов, сыгравший Спартака, просто не явился на съемки. Также, выяснилось, что он не ночевал дома. И как оказалось, ночью он неплохо покуролесил, из-за чего попал в вытрезвитель. Вызволив Баширова из вытрезвителя, Нугманов не стал ждать, пока тот придет в норму, а сказал ему сниматься как есть (с похмелья). Нугманов сказал, чтобы Баширов просто рассказал что-нибудь о политической ситуации в стране. В итоге Баширов выдал с похмелья весьма интересную и запоминающуюся речь.
15. Сцена, где герой Мамонова танцует в подъезде, далась нелегко, так как у актера никак не получалось нормально проделать нужные движения из-за отсутствия музыки. Тогда Цой поднялся на этаж выше вместе с гитарой и стал наигрывать мелодию. После этого сцена была отснята с первого раза.
16. Изначально, сценарий к фильму был немного другим, да и включал в себя множество моментов, которые раскрывают характер и биографию персонажей. Но Нугманов решил просто отсечь часть сцен, чтобы добавить в фильм некоторой неоднозначности.
17. Когда Цой узнал, что в фильме "Игла" будут звучать не только рок-композиции, он был недоволен. Но после просмотра фильма он согласился с тем, что режиссер сделал правильный выбор.
18. По словам режиссера Рашида Нугманова, он даже и подумать не мог, что фильм с такой свободой творчества, где показано употребление наркотиков, нецензурная лексика и многое другое, пустят в прокат. Но к его удивлению фильм действительно попал на широкие экраны, и как я уже говорил, занял второе место по просмотрам среди фильмов 1988 года.
19. Еще несколько лет назад Рашид Нугманов объявил о том, что он все таки снимет продолжение фильма "Игла", а главную роль сыграет сын Виктора - Александр Цой. Но с тех пор не было никаких новостей, и вряд ли продолжение уже выйдет.
Источник:
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