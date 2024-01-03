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Питомцев женщины часто принимают за медведей

Питомцев женщины часто принимают за медведей

Автор:
03 января 2024 14:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   Швеция   большие собаки   домашние животные   животные   собака   собаки   фото   
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У жительницы Швеции есть два необычных питомца — гигантские ньюфаундленды. Эти мальчики весят 70 и 75 килограммов, и на улице к ним постоянно подходят, спрашивая, не медведи ли это.

44-летняя Санела Бекович живёт в шведском городке Лахольм со своими огромными питомцами — ньюфаундлендами Лео и Тедди. Мохнатые красавцы весят 70 и 75 килограммов. Они с мужем купили шестилетнего Тедди у заводчика в возрасте 10 недель, а четырехлетнего Лео — в возрасте восьми недель. Их стоимость составила 1 300 евро (130 тыс. рублей) и 1 800 евро (180 тыс. рублей). В городе эти двое стали настоящими знаменитостями — многие их узнают.

Во время прогулок к ним часто подходят прохожие. По словам хозяйки, несмотря на размеры, её питомцы — нежные гиганты.


"Мы живем в маленьком городе, и здесь все их знают, но нас всё равно частенько останавливают на прогулках, чтобы поговорить и погладить собак. Они, конечно, нежные гиганты, но все равно часто пугают прохожих. Многие спрашивают, не медведи ли это," - рассказывает хозяйка.

По рассказам женщины, она изначально выбрала собак такой породы из-за сходства с медведями. Когда-то она ужасно боялась собак, но увидев ньюфаундлендов, решила, что ухаживать за такими большими и добрыми пушистиками будет в радость.


"Это трудно объяснить, но я хотела именно такую собаку, а ньюфаундленды ласковые, милые и у них много шерсти — поэтому они идеальны для меня. Я обожаю их и трачу на них гораздо больше денег, чем люди обычно тратят на собак," - говорит женщина.

Санела с мужем балуют своих любимцев: например, ради них они купили новый автомобиль, чтобы собаки помещались в багажник, и купили дом, выделив для них отдельную спальню. Они кормят питомцев лучшей едой, устраивают для них праздники и души в них не чают.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Питомцы   Швеция   большие собаки   домашние животные   животные   собака   собаки   фото   
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4  комментария
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1k
... 2 часа назад
Один раз вживую только общался с нуфом - добрейшая собака была, дурашка размеры свои не знал
повернулся и сбил меня с ног, и сразу облизывать- мол извини, классная порода.
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6k
Babangdida 45 минут назад
Обалденно милая, но очень своенравная порода. Если сама не захочет делать что-либо, хрен её заставишь.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Нет, блин, это белки!)))
Я думал в Швеции живут более разумные люди
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