Питомцев женщины часто принимают за медведей

У жительницы Швеции есть два необычных питомца — гигантские ньюфаундленды. Эти мальчики весят 70 и 75 килограммов, и на улице к ним постоянно подходят, спрашивая, не медведи ли это.
44-летняя Санела Бекович живёт в шведском городке Лахольм со своими огромными питомцами — ньюфаундлендами Лео и Тедди. Мохнатые красавцы весят 70 и 75 килограммов. Они с мужем купили шестилетнего Тедди у заводчика в возрасте 10 недель, а четырехлетнего Лео — в возрасте восьми недель. Их стоимость составила 1 300 евро (130 тыс. рублей) и 1 800 евро (180 тыс. рублей). В городе эти двое стали настоящими знаменитостями — многие их узнают.
Во время прогулок к ним часто подходят прохожие. По словам хозяйки, несмотря на размеры, её питомцы — нежные гиганты.
"Мы живем в маленьком городе, и здесь все их знают, но нас всё равно частенько останавливают на прогулках, чтобы поговорить и погладить собак. Они, конечно, нежные гиганты, но все равно часто пугают прохожих. Многие спрашивают, не медведи ли это," - рассказывает хозяйка.
По рассказам женщины, она изначально выбрала собак такой породы из-за сходства с медведями. Когда-то она ужасно боялась собак, но увидев ньюфаундлендов, решила, что ухаживать за такими большими и добрыми пушистиками будет в радость.
"Это трудно объяснить, но я хотела именно такую собаку, а ньюфаундленды ласковые, милые и у них много шерсти — поэтому они идеальны для меня. Я обожаю их и трачу на них гораздо больше денег, чем люди обычно тратят на собак," - говорит женщина.
Санела с мужем балуют своих любимцев: например, ради них они купили новый автомобиль, чтобы собаки помещались в багажник, и купили дом, выделив для них отдельную спальню. Они кормят питомцев лучшей едой, устраивают для них праздники и души в них не чают.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я думал в Швеции живут более разумные люди