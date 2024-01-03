Если бы плохой Санта на самом деле существовал

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Концепция плохого Санта Клауса успешно поднималась ещё в эпоху Футурамы. Но как бы выглядел Санта, который бы приходил к плохим людям, дабы наградить их вовсе не подарками и конфетами?! Нейросеть помогла с визуализацией. Осторожно: без чернокожего Санты не обошлось.
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