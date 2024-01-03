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Если бы плохой Санта на самом деле существовал

Если бы плохой Санта на самом деле существовал

Автор:
03 января 2024 15:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросети   Нейротворчество   Новый год   Плохой Санта   Санта-Клаус   рождество   
1137
15
Концепция плохого Санта Клауса успешно поднималась ещё в эпоху Футурамы. Но как бы выглядел Санта, который бы приходил к плохим людям, дабы наградить их вовсе не подарками и конфетами?! Нейросеть помогла с визуализацией. Осторожно: без чернокожего Санты не обошлось.
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Метки: Нейросети   Нейротворчество   Новый год   Плохой Санта   Санта-Клаус   рождество   
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4  комментария
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7k
V2.Smirnov 40 минут назад
Прежде чем тащить сюда всякий мусор - фильтруйте результат. Нейросеть дает хорошие вещи 1 из 100. Вот этот 1 нам и показывайте. А так - вы только дискредитируете и себя и нейросети.
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3k
Master Bo 6 минут назад
Вот плохой Санта, а остальное - нейродрочество!

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4k
OLDer 7 минут назад
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708
александр ломовицкий 21 минуту назад
вот настоящее рождество . а не эта ваша нервосеть.
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