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Прогулка по Москве 1997 года

Прогулка по Москве 1997 года

Автор:
31 декабря 2023 22:41
Метки: Россия   история   фото   
540
30

Сегодня мы с вами попадём прямиком в 1997 год.

Именно в этом году Москва масштабно отметила свой аж 850-летний юбилей.

Давайте вместе посмотрим, каким был город в то время!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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4  комментария
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765
Александр 4 часа назад
На 850-летний юбилей Москвы,с Ленинских гор до Тёплого Стана пешком шли
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Надеюсь, (да заминусят меня) что я доживу до того момента, когда вовсю будет идти восстановление бассейна "Москва".
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62k
hpgjzsorqzo4 4 часа назад
Жили же раньше , не то что сейчас . С новым годом фишкяне !
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