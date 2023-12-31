Прогулка по Москве 1997 года

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Сегодня мы с вами попадём прямиком в 1997 год.
Именно в этом году Москва масштабно отметила свой аж 850-летний юбилей.
Давайте вместе посмотрим, каким был город в то время!
Интересного вам просмотра!
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4.
В 1997 году в Москве появился, пожалуй, самый спорный памятник, который многие москвичи ненавидят и сейчас.
9.
На улице Кузнецкий мост на доме номер 14 пробиваются вывески бывшего торгового дома Русско-Американских мехов А.М. Михайлова.
10.
Троллейбус СВАРЗ-Икарус на конечной станции "Улица Генерала Еромолова", что около метро "Парк Победы".
13.
Идёт строительство -Третьего Транспортного кольца. На фото - участок около станции метро "Кутузовская".
14.
А Манежную площадь с подземным торговым центром открыли как раз к празднованию 850-летия города.
15.
Лиаз-677 в раскраске. В 1997 году этих автобусов на маршрутах было довольно много, окончательно они исчезнут с улиц Москвы в 2004 году.
17.
На улице Намёткина в Черёмушках идёт снос одних из первых хрущёвок Москвы.
Сейчас на месте этого дома стоит 17-этажный дом 9к3 по той же улице Намёткина, который построят всего через полтора года после сноса хрущёвки.
18.
Пейджеры помните? В 1997 году их рекламировали практически везде, в том числе и на Новом Арбате.
20.
Одна из первых попыток малоэтажного строительства на окраинах Москвы - таунхаусы коттеджного посёлка "Сетунь".
Самое удивительное, что даже до наших дней эти таунхаусы не дожили - в середине 2010-х их снесли, а на их месте воткнули элитный комплекс "Снегири Эко".
22.
Снос знаменитого "Соловьиного дома" на Воздвиженке
Посмотрите на плакат, который показывает что здесь появится вместо памятника архитектуры - ну это просто позор какой-то. В итоге, правда, на месте "Соловьиного дома" так ничего и не построили.
24.
В Бутово идёт строительство станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", которая откроется спустя пять лет в конце 2002 года.
26.
А вот этот пустырь - нечто иное, как нулевой этап строительства "Москва-сити". Прямо сейчас здесь стоят огромные высотки, а в 1997 году было вот так.
28.
Каких только митингов не видела Москва тех лет! Вот например, шествие борцов с психотропным оружием на Тверской.
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