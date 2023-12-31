Нейросети зло, но иногда это милое зло

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Немного милоты на новый год в ленту. Надеюсь будут те, кто посчитает это милым.
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И пусть Новый, 2024, год будет лучше предыдущего.
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Метки: 2024 Новый год дракончики
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хотя, все зависит только от степени запущенности психического расстройства того кто смотрит.
Но такое ощущение, что в качестве образца для создания таких дракош, нейросеть воспользовалась внешностью Зубстика из франшизы "Как приручить дракона".
И по поводу БЕЛЫХ дракош, но без обид:
УРРРАААА!
У нас уже наступил!!!
В Японии белый цвет тоже траурной хризантемы, но в аниме вполне много белых драконов, комедийного содержания, а вовсе не траура. Канна, например.
В чём претензии ко мне?
Дракончик: вот вырасту и всех порву, как Тузик грелку...
В конце года:
... и действительно - ВСЕХ ПОРВАЛ