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Нейросети зло, но иногда это милое зло

Нейросети зло, но иногда это милое зло

Автор:
31 декабря 2023 19:38
Метки: 2024   Новый год   дракончики   
846
16

Немного милоты на новый год в ленту. Надеюсь будут те, кто посчитает это милым.

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И пусть Новый, 2024, год будет лучше предыдущего.

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Метки: 2024   Новый год   дракончики   
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17  комментариев
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20k
Shtoppi 4 часа назад
любое зло по началу кажется милым.
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4
Pasha Panfilov Час назад
Прикольно. Как в китайских компьютерных мультиках.
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2k
Звёздный странник 3 часа назад
Автор, дракончики милые, ничего не скажешь.
Но такое ощущение, что в качестве образца для создания таких дракош, нейросеть воспользовалась внешностью Зубстика из франшизы "Как приручить дракона".
И по поводу БЕЛЫХ дракош, но без обид:
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4
Pasha Panfilov Звёздный странник Час назад
Не знаю, мне попадалась китайская анимация, там был дракон и не то дочь, не то внучка, они были синие. Ну как синие - синеголубого цвета рога у них были. Название мультика не припомню, их очень уж много было, но драконов помню.

В Японии белый цвет тоже траурной хризантемы, но в аниме вполне много белых драконов, комедийного содержания, а вовсе не траура. Канна, например.
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2k
Максим Макашев 3 часа назад
В Новый год.
Дракончик: вот вырасту и всех порву, как Тузик грелку...
В конце года:
... и действительно - ВСЕХ ПОРВАЛ
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21k
babuby 4 часа назад
За нейросети - сходу "минус"!
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Игорь
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