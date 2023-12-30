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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
30 декабря 2023 21:50
Метки: СССР   история   фото   
435
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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11k
Борис Карабанов 3 часа назад
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
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3k
Pioner76 50 минут назад
Пятнадцать лет я там жил
И пионером даже был
А комсомольцем не успел
Потому что... гнида продал Страну...
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