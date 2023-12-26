Есть 12 виноградин и сжигать вещи: новогодние традиции в разных странах

Испания

В Испании традицией является употребление 12 виноградин в последние 12 секунд нового года. Каждая виноградина символизирует один месяц года и приносит удачу.



Германия

Немцы обожают новогодних свиней. Считается, что подарок в виде свиньи приносит удачу и процветание в году, который наступает.



Швеция

В Швеции существует традиция устраивать новогоднюю вечеринку в форме сапога. Это считается символом того, что следующий год будет наполнен радостью и праздниками.



Япония

В Японии новогодние праздники проводятся семейно, в течение первых трех дней года все члены семьи активно занимаются домашними делами в знак уважения к предкам.

