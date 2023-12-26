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Есть 12 виноградин и сжигать вещи: новогодние традиции в разных странах

Есть 12 виноградин и сжигать вещи: новогодние традиции в разных странах

Автор:
26 декабря 2023 12:47
Сообщество : Путешествия
Метки: атмосфера праздника   новогодние традиции   новый год   традиции   традиции в разных странах   фото   
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В каждой стране есть свои новогодние фишки. Сегодня узнаем 15 традиций из разных уголоков нашей планеты.

Испания
В Испании традицией является употребление 12 виноградин в последние 12 секунд нового года. Каждая виноградина символизирует один месяц года и приносит удачу.

Германия

Немцы обожают новогодних свиней. Считается, что подарок в виде свиньи приносит удачу и процветание в году, который наступает.

Швеция
В Швеции существует традиция устраивать новогоднюю вечеринку в форме сапога. Это считается символом того, что следующий год будет наполнен радостью и праздниками.

Япония
В Японии новогодние праздники проводятся семейно, в течение первых трех дней года все члены семьи активно занимаются домашними делами в знак уважения к предкам.



Греция
В Греции в новогоднюю ночь дети стараются оставить немного еды под столом, веря, что Святой Василий (подобный Санта Клаусу) придет и оставит подарки.

Бразилия

Бразильцы верят, что цвета, которые вы выбираете на новогодний наряд, могут принести удачу. Белый цвет считается наиболее благоприятным, приносящим мир и радость.

Шотландия

В Шотландии традицией считается "День первого хлеба" (First Footing), когда первым гостем в доме в Новый год должен стать темнокожий мужчина, приносящий подарки

Таиланд
В Таиланде новый год встречают с водными баталиями. Также традиционно считается, что обливание водой очищает и приносит удачу.

Исландия
В Исландии традицией является сожжение костра в новогоднюю ночь, что символизирует изгнание злых духов и темных сил.

Южная Африка
В Южной Африке популярна традиция встречать новый год на природе, национальные парки становятся популярными местами для празднования.



Колумбия
В Колумбии традиционно ходят по улицам с чемоданом, надеясь, что этот ритуал принесет много путешествий в предстоящем году.

Индия
В Гоа новый год встречают яркими карнавальными шествиями и фестивалями, в которых участвует вся община.

Финляндия
Финны предсказывают будущее с помощью свечей. Если свеча горит ярко и равномерно, ожидают удачу в году.

Мексика
В Мексике традицией является изготовление кукол из старой одежды и их сжигание, что символизирует избавление от прошлых неудач и бед.

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Метки: атмосфера праздника   новогодние традиции   новый год   традиции   традиции в разных странах   фото   
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67k
doker Час назад
К деньгам.
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28k
Lehoia 6 минут назад
Там где я вырос, была традиция стрелять из огнестрельного оружия сразу после 12-го удара часов. С утра мне, мелкому, выдавалось охотничье ружье отца, и ящик с "комплектующими". Ружье надо было почистить снаружи и изнутри до блеска.
Затем собрать 4 холостых патрона- вставить капсюли в гильзы, отвесить порох, запыжить.
Короче, целый день я под ногами у взрослых не мешался. Ну а после 12-ти делал свои 4 законных выстрела с балкона.
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50
Наталья Тихонова 49 минут назад
Сожжение костра... ну круто,сжечь костёр)
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29k
AzuveR 54 минуты назад
Зато у нас некоторые ходят в баню 31 декабря.
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25k
sssss3 Час назад
Шведы, "вечеринка в форме сапога", переводчик вы куев.....
И так сойдёт, пипл хавает...
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728
Человек Разумный 2 часа назад
А где Россия и оливье ?
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Спелая кукурузинка

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