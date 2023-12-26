Есть 12 виноградин и сжигать вещи: новогодние традиции в разных странах

В каждой стране есть свои новогодние фишки. Сегодня узнаем 15 традиций из разных уголоков нашей планеты.
Испания
В Испании традицией является употребление 12 виноградин в последние 12 секунд нового года. Каждая виноградина символизирует один месяц года и приносит удачу.
Германия
Немцы обожают новогодних свиней. Считается, что подарок в виде свиньи приносит удачу и процветание в году, который наступает.
Швеция
В Швеции существует традиция устраивать новогоднюю вечеринку в форме сапога. Это считается символом того, что следующий год будет наполнен радостью и праздниками.
Япония
В Японии новогодние праздники проводятся семейно, в течение первых трех дней года все члены семьи активно занимаются домашними делами в знак уважения к предкам.
Греция
В Греции в новогоднюю ночь дети стараются оставить немного еды под столом, веря, что Святой Василий (подобный Санта Клаусу) придет и оставит подарки.
Бразилия
Бразильцы верят, что цвета, которые вы выбираете на новогодний наряд, могут принести удачу. Белый цвет считается наиболее благоприятным, приносящим мир и радость.
Шотландия
В Шотландии традицией считается "День первого хлеба" (First Footing), когда первым гостем в доме в Новый год должен стать темнокожий мужчина, приносящий подарки
Таиланд
В Таиланде новый год встречают с водными баталиями. Также традиционно считается, что обливание водой очищает и приносит удачу.
Исландия
В Исландии традицией является сожжение костра в новогоднюю ночь, что символизирует изгнание злых духов и темных сил.
Южная Африка
В Южной Африке популярна традиция встречать новый год на природе, национальные парки становятся популярными местами для празднования.
Колумбия
В Колумбии традиционно ходят по улицам с чемоданом, надеясь, что этот ритуал принесет много путешествий в предстоящем году.
Индия
В Гоа новый год встречают яркими карнавальными шествиями и фестивалями, в которых участвует вся община.
Финляндия
Финны предсказывают будущее с помощью свечей. Если свеча горит ярко и равномерно, ожидают удачу в году.
Мексика
В Мексике традицией является изготовление кукол из старой одежды и их сжигание, что символизирует избавление от прошлых неудач и бед.
Источник:
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Затем собрать 4 холостых патрона- вставить капсюли в гильзы, отвесить порох, запыжить.
Короче, целый день я под ногами у взрослых не мешался. Ну а после 12-ти делал свои 4 законных выстрела с балкона.
И так сойдёт, пипл хавает...