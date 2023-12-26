17 предметов мебели, предназначение которых без подсказки разгадает далеко не каждый

Почти у каждого из нас дом обставлен самой обыкновенной мебелью, которая никогда не вызывает никаких вопросов. Кровати, столы, стулья, шкафы — что может быть проще? Однако мир мебели полон удивительных и необычных концепций, которые на первый взгляд могут показаться загадочными и непонятными. И дело совсем не в том, что дизайнеры специально постарались всех запутать. Нет, всё значительно проще. Просто некоторые вещи могут быть необычными сами по себе в силу своей специфики или особенностей производства.