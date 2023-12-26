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17 предметов мебели, предназначение которых без подсказки разгадает далеко не каждый

17 предметов мебели, предназначение которых без подсказки разгадает далеко не каждый

Автор:
26 декабря 2023 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: креатив   мебель   стол   удивительно   фантазия   фото   шкаф   
2049
18

Предлагаю вам взглянуть на уникальные примеры мебели, которая скрывает свою истинную функциональность за странными формами.

Почти у каждого из нас дом обставлен самой обыкновенной мебелью, которая никогда не вызывает никаких вопросов. Кровати, столы, стулья, шкафы — что может быть проще? Однако мир мебели полон удивительных и необычных концепций, которые на первый взгляд могут показаться загадочными и непонятными. И дело совсем не в том, что дизайнеры специально постарались всех запутать. Нет, всё значительно проще. Просто некоторые вещи могут быть необычными сами по себе в силу своей специфики или особенностей производства.


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Предназначение: Это стойка для журналов и газет

Предназначение: Это контейнер для игрушек.

Предназначение: Это специальный мягкий стул, который использовался на зрительских мероприятиях или за игровым столом. На него можно удобно облокотиться.

Предназначение: Это дизайнерская раковина изогнутой формы, которая, возможно, не слишком удобная, но зато довольно стильная.

Предназначение: Это телефонная стойка. Ручка предназначена для перемещения по комнате.

Предназначение: Это пепельница. Однако здесь отсутствует подставка.

Предназначение: Так выглядит кресло для оказания первой помощи. В него усаживают раненого человека и осуществляют все необходимые медицинские манипуляции. Миска используется для сбора крови, сброса загрязнённых бинтов и инструментов.

Предназначение: Это обычная вешалка для костюма. В маленьком ящике хранят часы, серьги, кольца и запонки.

Предназначение: Это торцевой столик с углублением для пепельницы.

Предназначение: Это сидячая ванна. Не самая удобная вещь.

Предназначение: Это винтажный гинекологический стол.

Предназначение: Это вешалка для сушки перчаток и полотенец.

Предназначение: Это антикварный стул, на который можно поставить поднос.

Предназначение: Это особый стол, который предназначен для хранения ноутбука/планшета во время зарядки. Такая прорезь позволяет не занимать техникой всю тумбочку.

Предназначение: Это седло для ездового слона.

Предназначение: Это сушилка для обуви.

Предназначение: Это сауна на одного. Необходимо залезть внутрь. Через отверстия просовываются руки и голова.


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Метки: креатив   мебель   стол   удивительно   фантазия   фото   шкаф   
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4  комментария
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3k
PbIBOK 39 минут назад
Какая на хер сидячая ванна. Это для мытья ног!!!
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4k
Александр 23 минуты назад
А давайте угадаем для чего это? )
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18k
Голос Вселенной 50 минут назад
Комментарий к фото
Какого ноутбука-планшета??? Туда кладется книга, которую читают перед сном.... Гаджеты - просто совпадение, потому что тоже плоские.
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