17 предметов мебели, предназначение которых без подсказки разгадает далеко не каждый

Предлагаю вам взглянуть на уникальные примеры мебели, которая скрывает свою истинную функциональность за странными формами.
Почти у каждого из нас дом обставлен самой обыкновенной мебелью, которая никогда не вызывает никаких вопросов. Кровати, столы, стулья, шкафы — что может быть проще? Однако мир мебели полон удивительных и необычных концепций, которые на первый взгляд могут показаться загадочными и непонятными. И дело совсем не в том, что дизайнеры специально постарались всех запутать. Нет, всё значительно проще. Просто некоторые вещи могут быть необычными сами по себе в силу своей специфики или особенностей производства.
Предназначение: Это стойка для журналов и газет
Предназначение: Это контейнер для игрушек.
Предназначение: Это специальный мягкий стул, который использовался на зрительских мероприятиях или за игровым столом. На него можно удобно облокотиться.
Предназначение: Это дизайнерская раковина изогнутой формы, которая, возможно, не слишком удобная, но зато довольно стильная.
Предназначение: Это телефонная стойка. Ручка предназначена для перемещения по комнате.
Предназначение: Это пепельница. Однако здесь отсутствует подставка.
Предназначение: Так выглядит кресло для оказания первой помощи. В него усаживают раненого человека и осуществляют все необходимые медицинские манипуляции. Миска используется для сбора крови, сброса загрязнённых бинтов и инструментов.
Предназначение: Это обычная вешалка для костюма. В маленьком ящике хранят часы, серьги, кольца и запонки.
Предназначение: Это торцевой столик с углублением для пепельницы.
Предназначение: Это сидячая ванна. Не самая удобная вещь.
Предназначение: Это винтажный гинекологический стол.
Предназначение: Это вешалка для сушки перчаток и полотенец.
Предназначение: Это антикварный стул, на который можно поставить поднос.
Предназначение: Это особый стол, который предназначен для хранения ноутбука/планшета во время зарядки. Такая прорезь позволяет не занимать техникой всю тумбочку.
Предназначение: Это седло для ездового слона.
Предназначение: Это сушилка для обуви.
Предназначение: Это сауна на одного. Необходимо залезть внутрь. Через отверстия просовываются руки и голова.
Источник:
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