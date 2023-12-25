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Исландия или Ирландия? Тест по странам островной Европы

Исландия или Ирландия? Тест по странам островной Европы

Автор:
25 декабря 2023 16:44
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   ирландия   исландия   тест   
2902
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Как хорошо вы знаете страны Северной и Западной Европы? Сравнивать придётся всего два государства: Ирландию и Исландию.

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Метки: Тесты   географические тесты   география   ирландия   исландия   тест   
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12  комментариев
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2k
Pogost 2 часа назад
А какого года данный тест? Великобритания вышла из ес в 2020.году....
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1k
adssaf afasffdsga 38 минут назад
Ирландский фунт для меня намного более привычен. А вот евро вообще не воспринимаю - так, ещё одна валюта, которая где-то там.
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13k
Denissg Час назад
Очень примитивный тест, очень. Я думал, намного лучше будет.
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4k
Anners Час назад
Детское)))))
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29k
Е-Лена Час назад
Я вот только домен не знала. Всё остальное, особенно Эйяфьядлайёкюдль, в памяти было. ))
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10k
MakDag 2 часа назад
С легкостью отличу эфиопа от китайца.
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17k
Majul 2 часа назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вам не запудрить голову похожими названиями... Страны ведь разные...

Не сложно. Промахнулся с армией. Хотя в домен тыкнул наобум еще. Будем считать 8 из 10.
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