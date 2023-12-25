Исландия или Ирландия? Тест по странам островной Европы

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Как хорошо вы знаете страны Северной и Западной Европы? Сравнивать придётся всего два государства: Ирландию и Исландию.
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Не сложно. Промахнулся с армией. Хотя в домен тыкнул наобум еще. Будем считать 8 из 10.