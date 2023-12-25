Врач трижды ударил 82-летнюю пациентку по лицу во время операции

Инцидент произошёл в 2019 году в Гуйгане, городе на юго-западе Китая, но только на прошлой неделе видеозапись завирусилась, вызвав возмущение в Сети.

На кадрах врач бьёт женщину по лицу. Представители медицинского учреждения утверждают, что это произошло потому, что пациентка не переставала двигаться во время операции.