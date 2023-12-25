Врач трижды ударил 82-летнюю пациентку по лицу во время операции

Китайский офтальмолог трижды ударил 82-летнюю женщину по лицу, когда проводил операцию, - об этом свидетельствует шокирующее видео. Руководство больницы проводит расследование, врача отстранили от работы.
Инцидент произошёл в 2019 году в Гуйгане, городе на юго-западе Китая, но только на прошлой неделе видеозапись завирусилась, вызвав возмущение в Сети.
На кадрах врач бьёт женщину по лицу. Представители медицинского учреждения утверждают, что это произошло потому, что пациентка не переставала двигаться во время операции.
На кадрах врач бьёт женщину по лицу. Представители медицинского учреждения утверждают, что это произошло потому, что пациентка не переставала двигаться во время операции.
В заявлении говорится, что пациенткой была 82-летняя женщина, у которой "во время операции из-за местной анестезии [...] возникла непереносимость". Поскольку женщина говорила только на диалекте и не реагировала на предупреждения хирурга, произнесенные на мандаринском, врач "грубо обошёлся с пациенткой в экстренной ситуации".
По словам властей, в результате ударов у женщины остались синяки на лбу.
Руководство больницы принесло извинения и выплатило пострадавшей компенсацию в размере 500 юаней (около 6500 рублей).
Сын пациентки рассказал местным новостным изданиям, что его мать ослепла на левый глаз, хотя неясно, связано ли это с действиями хирурга.
Компания Aier China, которой принадлежит клиника, заявила, что персонал не сообщил о случившемся в головной офис. В четверг был уволен директор клиники, офтальмолога отстранили от работы.
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Известный китайский врач Ай Фен выложила запись операции, ролик тут же стал лидировать по просмотрам в соцсети Weibo.
Ай была в группе врачей, предупредивших общественность о вспышке Covid-19 в Ухане. У неё более 2 млн подписчиков на Weibo. Врач также была вовлечена в судебные споры с Aier China. В 2021 году она сделала операцию в одной из клиник компании, после которой, по её словам, она почти ослепла на один глаз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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